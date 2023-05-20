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    Удержится ли «Гранада» на вершине таблицы Сегунды?

    «Мирандес» — «Гранада». Прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, чемпионат Испании, 20 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мирандес» — «Гранада»
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    «Гранада»
    В рамках 41-го тура второго испанского дивизиона «Мирандес» на своем поле сыграет против «Гранады». Встреча, которая пройдет 20 мая, начнется в 19:30 по мск. «Мирандес» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 20 Мая 2023 года
    Мирандес
  • Испания. Сегунда
    •  Мирандес 19:30 Гранада Гранада
  • Гранада
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    «Мирандес»

    За два тура до финиша Сегунды «Мирандес» разместился на 12 месте в турнирной таблицы и в лучшем случае сможет закончить в топ-10.

    «Кабаны» сравнительно неплохо проводят свой финишный отрезок чемпионата, проиграв только дважды за восемь последних игр при трех выигрышах и таком же количестве ничьих.

    Коэффициенты матча Мирандес — Гранада

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    В своей последней проведенной игре первенства «красные» потерпели гостевое фиаско от «Малаги» со счетом 0:2. И тем самым они прервали свою 4-матчевую серию без поражений, где трижды победили.

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    У «Мирандеса» только одно поражение в родных стенах за семь последних проведенных игр. Помимо фиаско, коллектив еще трижды сыграл вничью и добился трех викторий.

    «Гранада»

    «Гранада» находится на первой строке в турнирной таблице Сегунды, дающей прямой билет в элиту. Однако от третьей позиции (зона плей-офф) она оторвалась только на два очка.

    «Красно-белые» не особо удачно неудачно проводят финишный отрезок чемпионата. В период последних семи игр у них только две виктории при мировых и трех фиаско.

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    • В своей же последней проведенной встрече «насриды» на своем поле смогли переиграть аутсайдера «Луго» со счетом 2:0, а перед эти дважды сыграли вничью по 1:1.

    На выезде «Гранада» не может выиграть в четырех минувших поединках, трижды уступив за этот период. А ранее в отрезке четырех гостевых матчей у нее было три выигрыша при одной ничьей.

    Между собой эти клубы провели всего один поединок, состоявшийся в первом круге текущего чемпионата и завершившийся домашней викторией «Гранады» 2:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Гранады» предлагают — 1.87.

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    На викторию «Мирандеса» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.20.

    Более мотивированная «Гранада» должна приложить все усилия, чтобы в этом поединке заработать три очка. Прогнозируем, что гостях это удастся.

    Но в то же время ожидаем, что «насриды» не смогут сохранить свои ворота на замке. Поэтому еще ставим на обмен забитыми мячами.

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    «Мирандес» — «Гранада»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Гранада» на вершине таблицы Сегунды?
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