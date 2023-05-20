В рамках 41-го тура второго испанского дивизиона «Мирандес» на своем поле сыграет против «Гранады». Встреча, которая пройдет 20 мая, начнется в 19:30 по мск. «Мирандес» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мирандес»

За два тура до финиша Сегунды «Мирандес» разместился на 12 месте в турнирной таблицы и в лучшем случае сможет закончить в топ-10.

«Кабаны» сравнительно неплохо проводят свой финишный отрезок чемпионата, проиграв только дважды за восемь последних игр при трех выигрышах и таком же количестве ничьих.

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В своей последней проведенной игре первенства «красные» потерпели гостевое фиаско от «Малаги» со счетом 0:2. И тем самым они прервали свою 4-матчевую серию без поражений, где трижды победили.

Все прогнозы на футбол

У «Мирандеса» только одно поражение в родных стенах за семь последних проведенных игр. Помимо фиаско, коллектив еще трижды сыграл вничью и добился трех викторий.

«Гранада»

«Гранада» находится на первой строке в турнирной таблице Сегунды, дающей прямой билет в элиту. Однако от третьей позиции (зона плей-офф) она оторвалась только на два очка.

«Красно-белые» не особо удачно неудачно проводят финишный отрезок чемпионата. В период последних семи игр у них только две виктории при мировых и трех фиаско.

В своей же последней проведенной встрече «насриды» на своем поле смогли переиграть аутсайдера «Луго» со счетом 2:0, а перед эти дважды сыграли вничью по 1:1.

На выезде «Гранада» не может выиграть в четырех минувших поединках, трижды уступив за этот период. А ранее в отрезке четырех гостевых матчей у нее было три выигрыша при одной ничьей.

Между собой эти клубы провели всего один поединок, состоявшийся в первом круге текущего чемпионата и завершившийся домашней викторией «Гранады» 2:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Гранады» предлагают — 1.87.

На викторию «Мирандеса» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.20.

Более мотивированная «Гранада» должна приложить все усилия, чтобы в этом поединке заработать три очка. Прогнозируем, что гостях это удастся.

Но в то же время ожидаем, что «насриды» не смогут сохранить свои ворота на замке. Поэтому еще ставим на обмен забитыми мячами.