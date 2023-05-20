«Мирандес»
За два тура до финиша Сегунды «Мирандес» разместился на 12 месте в турнирной таблицы и в лучшем случае сможет закончить в топ-10.
«Кабаны» сравнительно неплохо проводят свой финишный отрезок чемпионата, проиграв только дважды за восемь последних игр при трех выигрышах и таком же количестве ничьих.
Коэффициенты матча Мирандес — Гранада
В своей последней проведенной игре первенства «красные» потерпели гостевое фиаско от «Малаги» со счетом 0:2. И тем самым они прервали свою 4-матчевую серию без поражений, где трижды победили.
У «Мирандеса» только одно поражение в родных стенах за семь последних проведенных игр. Помимо фиаско, коллектив еще трижды сыграл вничью и добился трех викторий.
«Гранада»
«Гранада» находится на первой строке в турнирной таблице Сегунды, дающей прямой билет в элиту. Однако от третьей позиции (зона плей-офф) она оторвалась только на два очка.
«Красно-белые» не особо удачно неудачно проводят финишный отрезок чемпионата. В период последних семи игр у них только две виктории при мировых и трех фиаско.
В своей же последней проведенной встрече «насриды» на своем поле смогли переиграть аутсайдера «Луго» со счетом 2:0, а перед эти дважды сыграли вничью по 1:1.
На выезде «Гранада» не может выиграть в четырех минувших поединках, трижды уступив за этот период. А ранее в отрезке четырех гостевых матчей у нее было три выигрыша при одной ничьей.
Между собой эти клубы провели всего один поединок, состоявшийся в первом круге текущего чемпионата и завершившийся домашней викторией «Гранады» 2:1.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Гранады» предлагают — 1.87.
На викторию «Мирандеса» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.20.
Более мотивированная «Гранада» должна приложить все усилия, чтобы в этом поединке заработать три очка. Прогнозируем, что гостях это удастся.
Но в то же время ожидаем, что «насриды» не смогут сохранить свои ворота на замке. Поэтому еще ставим на обмен забитыми мячами.