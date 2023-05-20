«Балтика»
Калининградцы намерены обеспечить себе повышение в классе уже в отчетном туре. Где же еще это делать, как не в родных стенах?!
При определенном раскладе «балтийцев» устроит и ничья. Однако команда Сергея Игнашевича хочет остаться на 1 строчке.
Коэффициенты матча Балтика — Рубин
В своем последнем поединке «Балтика» добыла очередную викторию. На выезде калиниградцы уверенно переиграли «Волгу» (0:2).
В матче первого круга «Балтика» расписала боевую мировую с казанцами (3:3). Да и проиграли калининградцы лишь один раз в чемпионате.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Балтика» уж точно постарается обеспечить себе выход в РПЛ именно в матче с главным конкурентом.
«Рубин»
Казанцы также находятся в шаге от повышения в классе. Правда, «Рубин» мечтает вернуться в РПЛ с первого места, и такая задача поставлена.
«Рубин» несколько прибавил в игре под руководством Рашида Рахимова. Пять своих последних поединков команда выиграла.
В предыдущем туре команда Рахимова вновь проявила свои лучшие качества. Дома казанцы переиграли крепкий «Акрон» (3:2).
Казанцы явно не собираются действовать вторым номером. «Рубин» сейчас смотрится очень симпатично.
Гости постараются добыть положительный результат. Есть даже вариант, при котором обе команды досрочно выйдут в РПЛ, но для этого свой матч должна проиграть «Алания».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Балтики» предлагают — 2.19.
На викторию «Рубина» дают — 3.09, ничья оценена — в 3.20.
Обе команды мотивированы
Наш прогноз — Победа «Балтики». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.13.