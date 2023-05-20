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    «Балтика» победит и повысится в классе

    «Балтика» — «Рубин». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, Первая лига, 20 мая 2023 года

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    «Балтика»
    «Балтика» сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках 32-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 мая, начало — в 21:30 мск. «Балтика» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 20 Мая 2023 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 21:30 Рубин Рубин
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    «Балтика»

    Калининградцы намерены обеспечить себе повышение в классе уже в отчетном туре. Где же еще это делать, как не в родных стенах?!

    При определенном раскладе «балтийцев» устроит и ничья. Однако команда Сергея Игнашевича хочет остаться на 1 строчке.

    Коэффициенты матча Балтика — Рубин

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    В своем последнем поединке «Балтика» добыла очередную викторию. На выезде калиниградцы уверенно переиграли «Волгу» (0:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    В матче первого круга «Балтика» расписала боевую мировую с казанцами (3:3). Да и проиграли калининградцы лишь один раз в чемпионате.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Балтика» уж точно постарается обеспечить себе выход в РПЛ именно в матче с главным конкурентом.

    «Рубин»

    Казанцы также находятся в шаге от повышения в классе. Правда, «Рубин» мечтает вернуться в РПЛ с первого места, и такая задача поставлена.

    «Рубин» несколько прибавил в игре под руководством Рашида Рахимова. Пять своих последних поединков команда выиграла.

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    • В предыдущем туре команда Рахимова вновь проявила свои лучшие качества. Дома казанцы переиграли крепкий «Акрон» (3:2).

    Казанцы явно не собираются действовать вторым номером. «Рубин» сейчас смотрится очень симпатично.

    Гости постараются добыть положительный результат. Есть даже вариант, при котором обе команды досрочно выйдут в РПЛ, но для этого свой матч должна проиграть «Алания».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Балтики» предлагают — 2.19.

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    На викторию «Рубина» дают — 3.09, ничья оценена — в 3.20.

    Обе команды мотивированы как можно скорее де-юре обеспечить себе выход в элитный дивизион, но за калининградцев сыграет фактор своего поля.

    Наш прогноз — Победа «Балтики». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.13.

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    «Балтика» — «Рубин»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на футбол. «Балтика» победит и повысится в классе
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