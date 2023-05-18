18 мая в рамках 34-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» на своем поле сыграет с «Трабзонспором». Начало встречи намечено на 20:00 по мск. «Фенербахче» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

Команда является одним из лидеров турецкой Суперлиги. «Фенербахче» занимает 2-е место в турнирной таблице с 68-ю очками в активе. За 3 тура до конца чемпионата команда уже не имеет шансов стать чемпионами Турции.

Главная задача на оставшиеся матчи — сохранить 2-ю строчку в лиге. Стоит отметить, что «Фенербахче» является самой результативной в чемпионате — 76 голов за 31 матч (больше двух голов в среднем за игру).

У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 8 матчей подряд в чемпионате и Кубке Турции. За этот период «Фенербахче» забил 17 голов при 9-и пропущенных.

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В последнем туре команда неожиданно сыграла вничью с одним из аусайдеров Суперлиги «Гиресунспору» (1:1), забив свой единственный гол с пенальти.

«Фенербахче» проиграл 3 матча из 15-и домашних в нынешнем сезоне. В последних 5-и встречах на своем поле команда проиграла только один раз.

«Трабзонспор»

Команда является середняком в турецкой Суперлиге, занимая 8-е место. «Трабзонспор» уже не претендует на выход в зону еврокубков, имея шанс войти в пятерку лидеров чемпионата.

Команда довольно ровно проводит сезон, проиграв всего 11 матчей из 31-го. При этом в гостях «Трабзонспор» играет не очень здорово — 4 победы в 15-и встречах на чужом поле.

Стоит отметить, что команда пропустила большую часть голов именно в гостях (33 гола из 44-х), а в последних 5-и встречах на чужом поле «Трабзонспор» выиграл только один раз и четырежды проиграл.

В последней очной встрече между «Трабзонспором» и «Фенербахче» первые неожиданно победили на своем поле (2:0), забив все 2 гола во втором тайме.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Фенербахче», коэффициент на победу которого равен 1.55. Успех «Трабзонспора» оценивается в 5.40, ничья — в 4.50.

«Фенербахче» набрал хороший ход в конце сезона. Команда будет предельно мотивирована взять реванш после поражения от «Трабзонспора» в прошлой очной встрече.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Фенербахче» с форой -1.5 за 2.36.

Еще один вариант ставки — Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.78.