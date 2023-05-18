ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Реал»Удачи, «Интер»! Монструозный «Ман Сити» уничтожил «Реал» по пути в финал Лиги чемпионов «Краснодар» — «Урал» Перебодали на угловых. «Краснодар» в шаге от первого титула Эмилиано МартинесКейн, Райс, Мак Аллистер, Мартинес и еще 10 трансферов, которые могут решить проблемы «Челси»
  • 23:50
    • «Ман Сити» разгромил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Фенербахче» забьет много голов?

    «Фенербахче» — «Трабзонспор». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, Чемпионат Турции, 18 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Фенербахче Прогнозы на Трабзонспор
    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Трабзонспор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фенербахче»
    18 мая в рамках 34-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» на своем поле сыграет с «Трабзонспором». Начало встречи намечено на 20:00 по мск. «Фенербахче» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 18 Мая 2023 года
    Фенербахче
  • Стамбул
    •  Фенербахче 20:00 Трабзонспор Трабзонспор
  • Трабзон
    •

    «Фенербахче»

    Команда является одним из лидеров турецкой Суперлиги. «Фенербахче» занимает 2-е место в турнирной таблице с 68-ю очками в активе. За 3 тура до конца чемпионата команда уже не имеет шансов стать чемпионами Турции.

    Главная задача на оставшиеся матчи — сохранить 2-ю строчку в лиге. Стоит отметить, что «Фенербахче» является самой результативной в чемпионате — 76 голов за 31 матч (больше двух голов в среднем за игру).

    У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 8 матчей подряд в чемпионате и Кубке Турции. За этот период «Фенербахче» забил 17 голов при 9-и пропущенных.

    Все прогнозы на футбол

    В последнем туре команда неожиданно сыграла вничью с одним из аусайдеров Суперлиги «Гиресунспору» (1:1), забив свой единственный гол с пенальти.

    «Фенербахче» проиграл 3 матча из 15-и домашних в нынешнем сезоне. В последних 5-и встречах на своем поле команда проиграла только один раз.

    «Трабзонспор»

    Команда является середняком в турецкой Суперлиге, занимая 8-е место. «Трабзонспор» уже не претендует на выход в зону еврокубков, имея шанс войти в пятерку лидеров чемпионата.

    Команда довольно ровно проводит сезон, проиграв всего 11 матчей из 31-го. При этом в гостях «Трабзонспор» играет не очень здорово — 4 победы в 15-и встречах на чужом поле.

  • Легенда миланского дерби. Лаутаро Мартинес вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов
  • Исход еврокубкового миланского дерби — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • Стоит отметить, что команда пропустила большую часть голов именно в гостях (33 гола из 44-х), а в последних 5-и встречах на чужом поле «Трабзонспор» выиграл только один раз и четырежды проиграл.

    В последней очной встрече между «Трабзонспором» и «Фенербахче» первые неожиданно победили на своем поле (2:0), забив все 2 гола во втором тайме.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Фенербахче», коэффициент на победу которого равен 1.55. Успех «Трабзонспора» оценивается в 5.40, ничья — в 4.50.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Фенербахче» набрал хороший ход в конце сезона. Команда будет предельно мотивирована взять реванш после поражения от «Трабзонспора» в прошлой очной встрече.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Фенербахче» с форой -1.5 за 2.36.

    Еще один вариант ставки — Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.78.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Саснович — Волынец
  • Теннис
  • Сегодня в 11:01
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лаваньо — Кёпфер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вукич — Ритшард
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Коболли — Галан
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Штруфф — Мутэ
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Рамос — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Циципас — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ханфманн — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Имер — Гаске
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Мьельбю — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Чехия — Словения
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  1.92
  • Прогноз на матч Венгрия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  1.78
  • Прогноз на матч Эмбер — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фенербахче» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 18.05.2023. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» забьет много голов?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры