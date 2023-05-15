«Гойяс» сыграет на своем поле с «Ботафого» в рамках 6-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 15 мая, начало — в 00:30 мск. «Гойяс» — «Ботафого»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гойяс»

Эта команда начала новый сезон крайне слабо. Сейчас «Гойяс» находится на 18 месте в турнирной таблице бразильской Серии А.

В 5 турах команда набрала всего лишь 3 очка. Да и 11 пропущенных мячей говорят о явных проблемах в обороне.

В своем предыдущем поединке «Гойяс» вновь уступил. На выезде команда не смогла ничего противопоставить «Фламенго» (2:0).

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С атакой у команды также не складывается: всего 3 забитых мяча. Да и вообще, игра команды и близко не отличается монолитностью.

«Гойяс» наверняка постарается дать бой лидеру чемпионата. Тем паче, из 5 последних очных поединков команда трижды обыграла «Ботафого».

«Ботафого»

«Ботафого» проводит вполне продуктивный сезон. Ныне команда занимает 1 место, набрав максимальные 15 очков.

В 5 матчах игроки команды настреляли 12 мячей. Да и оборона относительно надежна, дав сбой лишь 4 раза.

Свой последний поединок «Ботафого» провел блестяще. Дома лидер учинил разгром «Коринтиансу» (3:0).

К слову, в трех своих последних матчах команда не пропускает. Да и форвард Тикиньо Соарес отличился уже 5 мячами в чемпионате.

Наверняка «Ботафого» постарается взять очередные три очка. Гости нынче смотрятся в разы сильнее оппонента.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ботафого» предлагают — 2.30.

На викторию «Гойяса» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.20.

«Ботафого» сильнее соперника, что наверняка сможет продемонстрировать на деле .

Наш прогноз — Победа «Ботафого». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.25.