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    «Ботафого» продолжит свой победный путь

    «Гойяс» — «Ботафого». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Бразилии, 15 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Гойяс» — «Ботафого»
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    «Ботафого»
    «Гойяс» сыграет на своем поле с «Ботафого» в рамках 6-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 15 мая, начало — в 00:30 мск. «Гойяс» — «Ботафого»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 15 Мая 2023 года
    Гойас
  • Бразилия. Серия А
    •  Гойас 00:30 Ботафого Ботафого
  • Бразилия. Серия А
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    «Гойяс»

    Эта команда начала новый сезон крайне слабо. Сейчас «Гойяс» находится на 18 месте в турнирной таблице бразильской Серии А.

    В 5 турах команда набрала всего лишь 3 очка. Да и 11 пропущенных мячей говорят о явных проблемах в обороне.

    В своем предыдущем поединке «Гойяс» вновь уступил. На выезде команда не смогла ничего противопоставить «Фламенго» (2:0).

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    С атакой у команды также не складывается: всего 3 забитых мяча. Да и вообще, игра команды и близко не отличается монолитностью.

    «Гойяс» наверняка постарается дать бой лидеру чемпионата. Тем паче, из 5 последних очных поединков команда трижды обыграла «Ботафого».

    «Ботафого»

    «Ботафого» проводит вполне продуктивный сезон. Ныне команда занимает 1 место, набрав максимальные 15 очков.

    В 5 матчах игроки команды настреляли 12 мячей. Да и оборона относительно надежна, дав сбой лишь 4 раза.

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    • Свой последний поединок «Ботафого» провел блестяще. Дома лидер учинил разгром «Коринтиансу» (3:0).

    К слову, в трех своих последних матчах команда не пропускает. Да и форвард Тикиньо Соарес отличился уже 5 мячами в чемпионате.

    Наверняка «Ботафого» постарается взять очередные три очка. Гости нынче смотрятся в разы сильнее оппонента.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ботафого» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Гойяса» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.20.

    «Ботафого» сильнее соперника, что наверняка сможет продемонстрировать на деле.

    Наш прогноз — Победа «Ботафого». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.25.

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    «Гойяс» — «Ботафого»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 15.05.2023. Прогнозы на футбол. «Ботафого» продолжит свой победный путь
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