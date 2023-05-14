«Динамо» сыграет на своем поле с «Ахматом» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет в воскресенье, 14 мая, начало — в 16:30 мск. «Динамо» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Команда занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками в активе. За 4 тура до конца чемпионата «Динамо» не имеет больших турнирных задач, разве что попасть в пятерку лидеров по итогу сезона.

Команда провела сезон без больших провалов, проиграв только 8 матчей из 26-и. «Динамо» занимает 5-е место в лиге по надежности в обороне — 35 пропущенных.

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В последних 5-и встречах РПЛ московская команда выдает результативные матчи, но не всегда в свою пользу. «Динамо» проиграло два матча, столько же раз победила и однажды сыграла вничью.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В последних двух турах команда забуксовала. Сначала «Динамо» на своем поле неожиданно проиграло «Факелу» (0:2), а затем на 90+6-й минуте вырвало победу у «Химок» (1:0).

На своем поле команда проиграла только 3 матча из 13-и в нынешнем сезоне. При этом, за последние три домашних встречи «Динамо» дважды уступило.

«Ахмат»

Команда опережает «Динамо» в турнирной таблице, занимая 5-е место с 43 очками в активе. Главная цель «Ахмата» — сохранить свое турнирное положение, а для этого необходимо побеждать московскую команду в предстоящем матче.

Команда проводит успешный сезон, деля вторую строчку по показателю пропущенных голов — 34. Меньше только у ЦСКА (24) и «Зенита» (15).

В последних матчах у «Ахмата» дела идут лучше, чем у «Динамо». В последних 7-и турах команда проиграла только ЦСКА (1:3), 4 встречи выиграла и дважды сыграла вничью.

В последнем матче РПЛ «Ахмат» в гостях разгромил «Торпедо» (5:1). К 38-й минуте встречи грозненская команда уже вела в счете 3:0.

В нынешнем сезоне «Ахмат» является одним из лидеров по игре на чужом поле. Команда занимает 2-е место по этому показателю в лиге, проиграв только 4 встречи из 13-и гостевых в нынешнем сезоне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры хозяева считаются фаворитом. На победу «Динамо» предлагают поставить за 1.82.

На викторию «Ахмата» дают 4.10, ничья оценена в 4.10.

Динамовцы будут предельно мотивированы опередить «Ахмат» в турнирной таблице, но в последних матчах московская команда играет не очень стабильно.

Наши ставка и прогноз — «Ахмат» не проиграет за 2.95. Также поставим на то, что в первом тайме забьет только одна команда за 1.77.