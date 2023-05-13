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    «Рубин» продолжит свою беспроигрышную серию

    «Рубин» — «Акрон». Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, Первую лигу, 13 мая 2023 года

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    «Рубин»
    «Рубин» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 31-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 13 мая, начало — в 18:00 мск. «Рубин» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Мая 2023 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 18:00 Акрон Акрон
  • Тольятти
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    «Рубин»

    За 4 тура до конца чемпионата казанцы уверенно идут на 2-м месте в турнирной таблице Первой лиге, отставая от лидерства лишь на два балла, но самое главное сохранить именно вторую строчку, так как она позволит напрямую зайти в Премьер-лигу.

    «Рубин» проводит отличный сезон, проиграв всего 3 матча из 30-и. Команда отлично действует в обороне (25 пропущенных), меньше казанцев пропустило только махачкалинское «Динамо» (23).

    Коэффициенты матча Рубин — Акрон

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    У казанской команды продолжается беспроигрышная серия в Первой лиге, которая насчитывает уже 18 матчей. За этот период «Рубин» выиграл 11 встреч и 7 раз сыграл вничью.

    Прогнозы на ФНЛ

    В среднем на своем поле казанцы забивают по 2 гола за игру, а пропускают чуть меньше одного. «Рубин» допустил одно поражение на своем поле в нынешнем сезоне, выиграв при этом 8 раз.

    В последнем матче на своем поле казанская команда не испытала проблем со «СКА-Хабаровском» (3:1), забив все 3 гола уже к 34-й минуте встречи.

    «Акрон»

    Команда находится в середине турнирной таблицы Первой лиги, занимая 10-е место с 39-ю очками в активе. «Акрон» уже не имеет шансов попасть в зону плей-офф чемпионата.

    При этом, команда еще имеет теоретические шансы попасть в зону вылета, отставая от «красной» зоны на 9 баллов за 4 тура до конца чемпионата. В случае победы в матче с «Рубином» «Акрон» обезопасит себя от возможного вылета.

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  • Вчера

    • В последних 5-и матчах в Первой лиге тольяттинская команда проиграла только «Нефтехимику» (0:3), один раз выиграла и трижды сыграла вничью.

    «Акрон» дошел до полуфинала Пути регионов Кубка России в серии пенальти «Краснодару» (0:0, 4:2 по пен.).

    В последних 4-х гостевых матчах «Акрон» трижды сыграл вничью и один раз победил. Команда занимает 6-е место в лиге по этому показателю.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают фаворитом хозяев поля. На победу «Рубина» предлагают поставить за 1.68.

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    На викторию «Акрона» дают 5.00, ничья оценена в 3.75.

    «Рубин» выдает мощную серию из 12-и матчей без поражений. Можно предположить, что «Акрон» не сможет противостоять казанцам.

    Наши ставка и прогноз — Победа «Рубина» с форой -1.5 за 2.68. Также поставим на то, что «Рубин» забьет минимум 2 гола за 1.74.

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    «Рубин» — «Акрон»: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на футбол. «Рубин» продолжит свою беспроигрышную серию
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