В 35-м туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» примет «Борнмут». Встреча запланирована на 13 мая и начнется в 17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

Команда занимает 12-ю позицию с 40 очками в активе. «Кристал Пэлас» уже точно не вылетит, ведь отрыв от данной зоны составляет 10 очков.

Еще недавно «Орлы» переживали один из самых трудных периодов в нынешнем сезоне. В этот период за 12 матчей в АПЛ клуб не выиграл, 7 раз проиграв и 5 раз сыграв вничью.

Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Борнмут 1X2Новым игрокам 1.853.704.20Бонус$9500

Но лондонцы сменили главного тренера, которым снова стал Рой Ходжсон, что позволило им встряхнуть коллектив и не проиграть в четырех последующих матчах при трех победах.

Все прогнозы на АПЛ

В последних четырех матчах коллектив одержал только одну победу при двух поражениях и одной ничьей, а значит хозяева, видимо, уже по сути потеряли мотивацию.

«Борнмут»

«Борнмут» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после 35-ти сыгранных матчей, в которых набрал 39 очков. В случае хотя бы ничьей он обеспечит себе место в элите на следующий сезон.

В прошлом туре коллектив потерпел домашнее поражение от «Челси» (1:3), поэтому упустил шанс досрочно сохранить прописку в Премьер-лиге.

Теперь команда Гари О′Нила находится на расстоянии девяти очков от зоны вылета. Очевидно, что им вряд ли что-то помешает остаться в элитном дивизионе.

Вышеуказанное поражение прервало мини-серию побед «Вишен» в два поединка, поэтому вполне способны вернуться к успехам.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Кристал Пэлас», коэффициент на победу которого равен 1,90. Успех «Борнмута» оценивается в 4,10, ничья — в 3,72.

В четырех из пяти матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,98.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,90, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.