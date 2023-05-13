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    Обеспечит ли «Борнмут» прописку в АПЛ?

    «Кристал Пэлас» — «Борнмут». Ставки (к. 1.98) и прогноз на АПЛ, 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Борнмут»
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    «Борнмут» в одном балле от спасения
    В 35-м туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» примет «Борнмут». Встреча запланирована на 13 мая и начнется в 17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Мая 2023 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 17:00 Борнмут Борнмут
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    «Кристал Пэлас»

    Команда занимает 12-ю позицию с 40 очками в активе. «Кристал Пэлас» уже точно не вылетит, ведь отрыв от данной зоны составляет 10 очков.

    Еще недавно «Орлы» переживали один из самых трудных периодов в нынешнем сезоне. В этот период за 12 матчей в АПЛ клуб не выиграл, 7 раз проиграв и 5 раз сыграв вничью.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Борнмут

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  • 1.853.704.20Бонус$9500
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    Но лондонцы сменили главного тренера, которым снова стал Рой Ходжсон, что позволило им встряхнуть коллектив и не проиграть в четырех последующих матчах при трех победах.

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    В последних четырех матчах коллектив одержал только одну победу при двух поражениях и одной ничьей, а значит хозяева, видимо, уже по сути потеряли мотивацию.

    «Борнмут»

    «Борнмут» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после 35-ти сыгранных матчей, в которых набрал 39 очков. В случае хотя бы ничьей он обеспечит себе место в элите на следующий сезон.

    В прошлом туре коллектив потерпел домашнее поражение от «Челси» (1:3), поэтому упустил шанс досрочно сохранить прописку в Премьер-лиге.

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    • Теперь команда Гари О′Нила находится на расстоянии девяти очков от зоны вылета. Очевидно, что им вряд ли что-то помешает остаться в элитном дивизионе.

    Вышеуказанное поражение прервало мини-серию побед «Вишен» в два поединка, поэтому вполне способны вернуться к успехам.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Кристал Пэлас», коэффициент на победу которого равен 1,90. Успех «Борнмута» оценивается в 4,10, ничья — в 3,72.

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    В четырех из пяти матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,98.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,90, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

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    «Кристал Пэлас» — «Борнмут»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на футбол. Обеспечит ли «Борнмут» прописку в АПЛ?
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