ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — «Интер»Сердцем не стареть. Ветераны Джеко и Мхитарян наказали «Милан» за медленный старт Лионель Месси и Серхио БускетсЭффект домино. Уход Бускетса из «Барсы» повлияет на будущее Месси Лионель МессиЗапятнали ли Месси и Роналду свое наследие, приняв деньги от Саудовской Аравии?
  • 23:57
    • Гол Мхитаряна помог «Интеру» обыграть «Милан»
    Все новости спорта

    В Барселуше не будет проблем с голами

    «Жил Висенте» — «Боавишта». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Примейра-лига, 12 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Жил Висенте» — «Боавишта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Боавишта»
    «Жил Висенте» сыграет на своем поле с «Боавиштой» в рамках 32-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 12 мая, начало — в 22:15 мск. «Жил Висенте» — «Боавишта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 12 Мая 2023 года
    Жил Висенте
  • Барселуш
    •  Жил Висенте 22:15 Боавишта Боавишта
  • Порту
    •

    «Жил Висенте»

    Эта команда находится на 14 месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Жил Висенте» уже почти обеспечил себе спокойную жизнь.

    Гандикап от опасной зоны составляет 8 очков за 3 тура до финиша. Так что цель номер один, можно сказать, достигнута.

    Коэффициенты матча Жил Висенте — Боавишта

    1X2Новым игрокам
  • 2.153.403.45Бонус$9500
    •

    В минувшем туре команда потерпела поражение. На выезде «Жил Висенте» уступил «Санта-Кларе» со счетом 3:2.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Боавиштой» для команды складываются с переменным успехом. Из 5 последних поединков выиграно 2 при двух же поражениях.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются добыть очки. Вот только с атакой у «Жил Висенте» не складывается: всего 28 забитых мячей в 31 матче.

    «Боавишта»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма посредственно. На данный момент «Боавишта» пребывает на 10 месте в турнирной таблице.

    Главной проблемой является слабоватая реализация. В 31 матче чемпионата игроки «Боавишты» забили всего 37 раз.

  • Запятнали ли Месси и Роналду свое наследие, приняв деньги от Саудовской Аравии?
  • Спорт все чаще и чаще используется как безделушка для влиятельных людей
  • Вчера

    • Минувший тур чемпионата команда провела удачно. «Боавишта» дома с минимальным счетом переиграла «Эшторил».

    В матче первого круга команда переиграла «Жил Висенте» (1:0). Так что и в этом поединке «Боавишта» точно не будет отсиживаться в тылах.

    Гости мотивированы подняться как можно выше в таблице. Вот только даже попадание в первую семерку будет считаться успехом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Жил Висенте» предлагают — 2.10.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Боавишты» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.30.

    «Боавишта» стремится подняться повыше в таблице, да и хозяева явно постараются улучшить свое турнирное положение.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.35
  • Прогноз на матч Крузейро — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Палмейрас — Гремио
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Даллас
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Томпсон — Донской
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Портленд Тимберс — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Пёрселл — Сюй
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Утияма — Хидзиката
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Умбер — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Парризас-Диас — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Калинина — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Жил Висенте» — «Боавишта»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на футбол. В Барселуше не будет проблем с голами
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры