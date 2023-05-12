«Жил Висенте» сыграет на своем поле с «Боавиштой» в рамках 32-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 12 мая, начало — в 22:15 мск. «Жил Висенте» — «Боавишта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жил Висенте»

Эта команда находится на 14 месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Жил Висенте» уже почти обеспечил себе спокойную жизнь.

Гандикап от опасной зоны составляет 8 очков за 3 тура до финиша. Так что цель номер один, можно сказать, достигнута.

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В минувшем туре команда потерпела поражение. На выезде «Жил Висенте» уступил «Санта-Кларе» со счетом 3:2.

Все прогнозы на футбол

Матчи с «Боавиштой» для команды складываются с переменным успехом. Из 5 последних поединков выиграно 2 при двух же поражениях.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются добыть очки. Вот только с атакой у «Жил Висенте» не складывается: всего 28 забитых мячей в 31 матче.

«Боавишта»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма посредственно. На данный момент «Боавишта» пребывает на 10 месте в турнирной таблице.

Главной проблемой является слабоватая реализация. В 31 матче чемпионата игроки «Боавишты» забили всего 37 раз.

Минувший тур чемпионата команда провела удачно. «Боавишта» дома с минимальным счетом переиграла «Эшторил».

В матче первого круга команда переиграла «Жил Висенте» (1:0). Так что и в этом поединке «Боавишта» точно не будет отсиживаться в тылах.

Гости мотивированы подняться как можно выше в таблице. Вот только даже попадание в первую семерку будет считаться успехом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Жил Висенте» предлагают — 2.10.

На викторию «Боавишты» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.30.

«Боавишта» стремится подняться повыше в таблице , да и хозяева явно постараются улучшить свое турнирное положение.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.50.