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    Забить выйдет не у всех

    «Портленд Тимберс» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Кубок США, 11 мая 2023 года

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    «Реал Солт-Лейк»
    «Портленд Тимберс» сыграет на своем поле с «Реал Солт-Лейк» в рамках 1/16 финала Кубка США. Матч пройдет 11 мая, начало — в 05:30 мск. «Портленд Тимберс» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. Кубок 11 Мая 2023 года
    Портленд Тимберс
  • Портленд
    •  Портленд Тимберс 05:30 Реал Солт Лэйк Реал Солт Лэйк
  • Солт-Лэйк Сити
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    «Портленд Тимберс»

    «Портленд Тимберс» находится на 9 месте в турнирной таблице МЛС. Правда, оборона команды частенько сбоит: 18 пропущенных мячей.

    Да и со стабильностью в игре команды постоянно возникают вопросы. «Тимберс» могут выдать отдельный качественный поединок, а могут банально провалиться.

    В минувшем туре команда добыла один зачетный балл. Дома «Портленд Тимберс» не смог переиграть «Остин» (2:2).

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    Зато до того «Портленд Тимберс» выиграл два матча кряду. Так что настрой внутри команды вполне боевой.

    В этой встрече хозяева постараются сыграть как можно активнее в атаке. Тем паче, в последних матчах «Портленд Тимберс» забивал исправно.

    «Реал Солт-Лейк»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает ниже ожиданий. На данный момент «Реал Солт-Лейк» пребывает на 11 месте в таблице Западной конференции.

    Главной проблемой является ненадежная оборона. В 10 сыгранных матчах чемпионата в воротах «Реал Солт-Лейк» побывало уже 17 мячей.

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    • Предыдущий тур чемпионата команда вновь провела не лучшим образом. «Реал Солт-Лейк» на выезде расписал унылую сухую мировую с «Хьюстон Динамо».

    Причем эта ничья стала для команды второй подряд. Поединок с «Сиэтл Саундерс» также завершился сухим паритетом.

    «Реал Солт-Лейк» явно будет действовать вторым номером. Вот только гостям нужно что-то делать с реализацией, хромающей на обе ноги.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Портленд Тимберс» предлагают — 1.92.

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    На викторию «Реал Солт-Лейк» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.50.

    «Портленд Тимберс» в последние годы весьма успешно противостоит «Реал Солт-Лейк», и наверняка будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Фора «Портленд Тимберс» -1.5 за 3.20.

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    «Портленд Тимберс» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 11.05.2023. Прогнозы на футбол. Забить выйдет не у всех
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