«Портленд Тимберс»
«Портленд Тимберс» находится на 9 месте в турнирной таблице МЛС. Правда, оборона команды частенько сбоит: 18 пропущенных мячей.
Да и со стабильностью в игре команды постоянно возникают вопросы. «Тимберс» могут выдать отдельный качественный поединок, а могут банально провалиться.
В минувшем туре команда добыла один зачетный балл. Дома «Портленд Тимберс» не смог переиграть «Остин» (2:2).
Зато до того «Портленд Тимберс» выиграл два матча кряду. Так что настрой внутри команды вполне боевой.
В этой встрече хозяева постараются сыграть как можно активнее в атаке. Тем паче, в последних матчах «Портленд Тимберс» забивал исправно.
«Реал Солт-Лейк»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает ниже ожиданий. На данный момент «Реал Солт-Лейк» пребывает на 11 месте в таблице Западной конференции.
Главной проблемой является ненадежная оборона. В 10 сыгранных матчах чемпионата в воротах «Реал Солт-Лейк» побывало уже 17 мячей.
Предыдущий тур чемпионата команда вновь провела не лучшим образом. «Реал Солт-Лейк» на выезде расписал унылую сухую мировую с «Хьюстон Динамо».
Причем эта ничья стала для команды второй подряд. Поединок с «Сиэтл Саундерс» также завершился сухим паритетом.
«Реал Солт-Лейк» явно будет действовать вторым номером. Вот только гостям нужно что-то делать с реализацией, хромающей на обе ноги.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Портленд Тимберс» предлагают — 1.92.
На викторию «Реал Солт-Лейк» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.50.
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Фора «Портленд Тимберс» -1.5 за 3.20.