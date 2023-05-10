«Нью-Йорк Ред Буллз»
Команда находится на последнем 15-м месте в турнирной таблице МЛС. «Нью-Йорк Ред Буллз» набрал лишь девять очков в 11-ти поединках чемпионата.
Типичный аутсайдер МЛС ныне оправдывает свой статус. Успехов в игре франчайза нет и близко, пусть поражений и меньше, чем ничьих.
В минувшем туре «Быки» потерпели поражение. На своем поле им не удалось взять очки против «Филадельфии Юнион» (0:1).
В последних семи поединках во всех турнирах коллектив не победил, проиграв три раза, поэтому можно судить о не лучшей форме хозяев поля.
«Ди Си Юнайтед»
Команда начала текущий сезон плохо. На данный момент «Ди Си Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице МЛС.
Франчайз лишь по разнице мячей отстает от зоны финальной серии, которую замыкает «Филадельфия Юнион». В 11-ти сыгранных поединках он набрал 14 очков из 27-ми.
Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. На выезде ей удалось не удалось разжиться очками в матче против «Цинциннати» с результатом — 1:2.
До этого поражения коллектив одержал четыре победы кряду, поэтому, в целом, он находится в неплохой форме.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Нью-Йорк Ред Буллз», коэффициент на победу которого равен 1,62. Успех «Ди Си Юнайтед» оценивается в 4,67, ничья — в 4,20.
В пяти из семи последних матчей гостей хотя бы один из соперников не забил.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,23.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,30, ведь в семи последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала.