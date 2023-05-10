«Нью-Йорк Ред Буллз» сыграет на своем поле с «Ди Си Юнайтед» в рамках 1/16 финала Кубка США Оупен. Матч пройдет 10 мая, начало — в 02:30 мск. «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Ди Си Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк Ред Буллз»

Команда находится на последнем 15-м месте в турнирной таблице МЛС. «Нью-Йорк Ред Буллз» набрал лишь девять очков в 11-ти поединках чемпионата.

Типичный аутсайдер МЛС ныне оправдывает свой статус. Успехов в игре франчайза нет и близко, пусть поражений и меньше, чем ничьих.

В минувшем туре «Быки» потерпели поражение. На своем поле им не удалось взять очки против «Филадельфии Юнион» (0:1).

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В последних семи поединках во всех турнирах коллектив не победил, проиграв три раза, поэтому можно судить о не лучшей форме хозяев поля.

«Ди Си Юнайтед»

Команда начала текущий сезон плохо. На данный момент «Ди Си Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице МЛС.

Франчайз лишь по разнице мячей отстает от зоны финальной серии, которую замыкает «Филадельфия Юнион». В 11-ти сыгранных поединках он набрал 14 очков из 27-ми.

Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. На выезде ей удалось не удалось разжиться очками в матче против «Цинциннати» с результатом — 1:2.

До этого поражения коллектив одержал четыре победы кряду, поэтому, в целом, он находится в неплохой форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Нью-Йорк Ред Буллз», коэффициент на победу которого равен 1,62. Успех «Ди Си Юнайтед» оценивается в 4,67, ничья — в 4,20.

В пяти из семи последних матчей гостей хотя бы один из соперников не забил.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,23.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,30, ведь в семи последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала.