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    Сможет ли «Лестер» набрать очки в матче с «Фулхэмом»?

    «Фулхэм» — «Лестер». Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, АПЛ, 8 мая 2023 года

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    «Фулхэм»
    «Фулхэм» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 мая, начало — в 17:00 мск. «Фулхэм» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Мая 2023 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 17:00 Лестер Лестер
  • Лестер
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    «Фулхэм»

    «Дачники» в текущем сезоне английской Премьер-лиги являются крепкими середняками и ни на что особо не претендуют. В настоящий момент старейшая команда из Лондона занимает десятое место в турнирной таблице. В активе столичного коллектива 45 очков.

    «Белые» на десять пунктов от зоны еврокубков и на 15 баллов опережают зону вылета. Таким образом, можно сделать вывод, что лондонская команда может просто доигрывать сезон и готовиться к следующему.

    Коэффициенты матча Фулхэм — Лестер

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  • 2.653.502.55Бонус$9500
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    Команда из столицы Англии также смогла дойти до четвертьфинала Кубка страны, но там уступила «Манчестер Юнайтед». Что касается статистики в АПЛ, то подопечные Марку Силвы в 34 матчах забили 45 мячей, а пропустили — 46.

    Все прогнозы на АПЛ

    Последние три игры «Фулхэм» проиграл. Поражения были от «Ливерпуля» (0:1), «Манчестер Сити» (1:2) и «Астон Виллы» (0:1). До этого команда смогла одержать победы над «Лидсом» (2:1) и «Эвертоном» (3:1).

    «Лестер»

    Команда из одноименного города продолжает отчаянную борьбу за сохранение прописки в элите. В настоящий момент «синие» занимают шестнадцатое место в турнирной таблице. В активе «Сити» 30 очков.

    Коллектив из Лестера на четыре пункта отстает от «Вест Хэма», но не это главное, а то, что следом за ним расположены «Лидс» и «Ноттингем Форест» (одинаковое количество очков), а также «Эвертон» (отстает на один пункт). Именно между этими командами и развернется борьба за выживание.

    «Лисы» уже давно полностью сконцентрированы на АПЛ, поскольку вылетели из Кубков Англии. В чемпионате страны подопечные Дина Смита смогли 46 раз поразить ворота соперника и 59 раз пропустили в свои.

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    • В последних играх «Лестер» сыграл вничью с прямыми конкурентами — с «Эвертоном» (2:2) и «Лидсом» (1:1). До этого «лисы» смогли победить «Вулверхэмптон» (2:1), а перед этим было четыре подряд поражения.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры не имеют фаворита в этом противостоянии. Коэффициент на победу обеих команд равен 2,65.

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    На ничью в этом поединке можно поставить с коэффициентом 3,55.

    Поставим на то, что победу в этом матче одержит «Лестер». Ему нужнее.

    Также сделаем ставку на то, что команды смогут забить минимум три мяча на двоих.

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    «Фулхэм» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лестер» набрать очки в матче с «Фулхэмом»?
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