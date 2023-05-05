«Гамбург» примет «Падерборн» в матче 31-го тура второй Бундеслиги. Начало встречи в 19:30 мск. «Гамбург» — «Падерборн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гамбург»

Команда занимает 3-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги, имея все шансы побороться за повышение в классе. «Гамбург» опережает 4-ю строчку на 6 баллов, но все может измениться.

В предстоящем матче команда встретится с «Падерборном», который занимает 4-ю позицию. Стоит отметить, что «Гамбург» находится в тройке лидеров по забитым голам — 60 мячей за 30 встреч.

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В последних 5-и встречах «Гамбург» допускал осечки. За этот период команда дважды проиграла, столько же раз выиграла и однажды сыграла вничью. В этих матчах «Гамбург» успел наколотить 14 голов и 11 раз пропустить.

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Команда отлично играет на своем поле, занимая 5-е место в лиге по этому показателю. За последние 5 домашних встреч «Гамбург» выиграл 4 матча и однажды сыграл вничью.

«Падерборн»

За 4 матча до конца чемпионата команда до сих пор претендует на то, чтобы запрыгнуть в последний вагон плей-офф второй Бундеслиги. «Падерборн» занимает 4-е место и предстоящий матч будет определяющим.

Команда встретится с «Гамбургом», который занимает 3-ю строчку. Если «Падерборн» выиграет, то сократит отставание до трех очков.

Результаты команды в последних 5-и встречах впечатляют. «Падерборн» проиграл только один матч, выиграл 3 матча и однажды сыграл вничью. В последнем туре «Падерборн» разгромил «Айнтрахт» со счетом 5:1.

Стоит отметить, что команда в последних 5-и гостевых матчах ни разу выигрывала, трижды сыграла вничью и два раза проиграла.

В последней очной встрече «Падерборна» с «Гамбургом» первые потерпели поражение (2:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Гамбург», коэффициент на победу которого равен 1.96. Успех «Падерборна» оценивается в 3.40, ничья — в 3.90.

Обе команды сейчас на ходу, но «Гамбург» слишком хорош на своем поле, не проиграв в 5-и последних матчах.

Поэтому наши прогноз и ставка — Тотал голов 1.5 больше в 1 тайме за 2.11.

Еще один вариант ставки — Победа «Гамбурга» за 1.96.