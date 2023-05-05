«Гамбург»
Команда занимает 3-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги, имея все шансы побороться за повышение в классе. «Гамбург» опережает 4-ю строчку на 6 баллов, но все может измениться.
В предстоящем матче команда встретится с «Падерборном», который занимает 4-ю позицию. Стоит отметить, что «Гамбург» находится в тройке лидеров по забитым голам — 60 мячей за 30 встреч.
Коэффициенты матча Гамбург — Падерборн 07
В последних 5-и встречах «Гамбург» допускал осечки. За этот период команда дважды проиграла, столько же раз выиграла и однажды сыграла вничью. В этих матчах «Гамбург» успел наколотить 14 голов и 11 раз пропустить.
Команда отлично играет на своем поле, занимая 5-е место в лиге по этому показателю. За последние 5 домашних встреч «Гамбург» выиграл 4 матча и однажды сыграл вничью.
«Падерборн»
За 4 матча до конца чемпионата команда до сих пор претендует на то, чтобы запрыгнуть в последний вагон плей-офф второй Бундеслиги. «Падерборн» занимает 4-е место и предстоящий матч будет определяющим.
Команда встретится с «Гамбургом», который занимает 3-ю строчку. Если «Падерборн» выиграет, то сократит отставание до трех очков.
Результаты команды в последних 5-и встречах впечатляют. «Падерборн» проиграл только один матч, выиграл 3 матча и однажды сыграл вничью. В последнем туре «Падерборн» разгромил «Айнтрахт» со счетом 5:1.
Стоит отметить, что команда в последних 5-и гостевых матчах ни разу выигрывала, трижды сыграла вничью и два раза проиграла.
В последней очной встрече «Падерборна» с «Гамбургом» первые потерпели поражение (2:3).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом «Гамбург», коэффициент на победу которого равен 1.96. Успех «Падерборна» оценивается в 3.40, ничья — в 3.90.
Обе команды сейчас на ходу, но «Гамбург» слишком хорош на своем поле, не проиграв в 5-и последних матчах.
Поэтому наши прогноз и ставка — Тотал голов 1.5 больше в 1 тайме за 2.11.
Еще один вариант ставки — Победа «Гамбурга» за 1.96.