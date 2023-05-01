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    «Лестер» и «Эвертон» не выявят сильнейшего

    «Лестер» — «Эвертон». Ставка (к. 3,55) и прогноз на чемпионат Англии по футболу, 1 мая 2023 года

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    «Лестер»
    «Лестер» сыграет на своем поле против «Эвертона» в 34-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 1 мая, начало — в 22:00 мск. «Лестер» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Мая 2023 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 22:00 Эвертон Эвертон
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    «Лестер»

    Команда из Лестера в текущем сезоне борется за выживание. В настоящий момент «лисы» находятся в зоне вылета и занимают восемнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе «синих» 29 очков.

    «Сити» на один пункт отстает от «Лидса» и на один балл опережает «Эвертон», поэтому данный поединок является очень важным для команды. Лестеровцам нельзя проигрывать и нужно набирать очки, если они хотят остаться в АПЛ.

    Коэффициенты матча Лестер — Эвертон

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    Подопечные Дина Смита уже давно вылетели из Кубков, поэтому продолжают борьбу лишь в АПЛ. За 33 матча «лисы» 44 раза поразили ворота соперника, а в свои пропустили 57 мячей.

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    В последней игре «Лестер» сыграл вничью с «Лидсом» (1:1), а до этого переиграл «Вулверхэмптон» (2:1). Правда, до этого, у «синих» была серия из девяти подряд матчей без побед во всех турнирах. Они проиграли девять встреч и одну завершили вничью.

    «Эвертон»

    Команда из Ливерпуля также проводит провальный сезон и находится на грани вылета в Чемпионшип. В настоящий момент мерсисайдцы занимают предпоследнее, девятнадцатое место в турнирной таблице. На счету «ирисок» 28 пунктов.

    «Синие» на один пункт отстают от «Лестера» и на два от «Лидса». Вся борьба за выживание еще впереди, однако если ливерпульская команда хочет избежать нервотрепки в концовке сезона, то ей нужно побеждать уже здесь и сейчас.

    «Скаузеры» в текущем сезоне забили меньше всех в чемпионате — они лишь 25 раз поразили ворота соперники. В свои же ворота подопечные Шона Дайча пропустили 50 мячей.

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  • 28/04/2023

    • «Эвертон» не может выиграть уже на протяжении шести матчей подряд. За это время команда проиграла «Ньюкаслу» (1:4), «Фулхэму» (1:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:2), но сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (0:0), «Тоттенхэмом» (1:1) и «Челси» (2:2).

    Букмекеры считают фаворитом «Лестер», коэффициент на победу которого равен 2.00.

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    Успех «Эвертона» оценивается в 3,90, ничья — в 3,55.

    Поставим на то, что встреча примерно равных команды завершится вничью, которая не устроит ни одну из сторон.

    Также предположим, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.

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    «Лестер» — «Эвертон»: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 01.05.2023. Прогнозы на футбол. «Лестер» и «Эвертон» не выявят сильнейшего
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