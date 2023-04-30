«Сочи» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 16:30 мск. «Сочи» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Сочинцы в последнее время играют крайне нестабильно и уже опустились во вторую половину турнирной таблицы. В настоящий момент «барсы» занимают девятое место. Команда из одноименного города имеет в своем активе 31 очко.

Команда из Сочи на пять пунктов отстает от восьмого «Оренбурга» и уже не претендует на высокие места. Также подопечные Дмитрия Хохлова, который сменил на посту наставника Курбана Бердыева, еще не обезопасил себя от вылета.

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На данный момент «Сочи» опережает тринадцатый «Пари НН» на девять очков. Конечно, скорее всего, это хватит, но если команда продолжит проигрывать, то все может случиться. Разница забитых и пропущенных мячей у сочинцев — 32:44.

Все прогнозы на РПЛ

Последний три игры «Сочи» проиграл. Он уступил грозненскому «Ахмату» (0:1), «Краснодар» (0:2) и самарским «Крыльям Советов» (1:2). Лишь до этого «барсы» смогли одолеть московское «Динамо» (2:0).

«Торпедо»

«Черно-белые» являются главным претендентом на понижение в классе и вылет из ФНЛ. В настоящий момент московская команда занимает последнее место в турнирной таблице. В активе коллектива из столицы России лишь 13 очков.

«Автозаводцы» на четыре пункта отстают от подмосковных «Химок» и на шесть от воронежского «Факела», который находится в зоне переходных матчей. Если столичная команда хочет сохранить прописку в элите, то ей нужно побеждать уже здесь и сейчас.

Команда из Москвы уже давно вылетела из Кубка России, поэтому выступает только в АПЛ. Подопечные Жозепа Клотета, который сменил на посту наставника Андрея Талалаева, забили только 18 мячей (меньше всех в чемпионате), а пропустили — 41.

В последней игре «Торпедо» уступило подмосковным «Химкам» (2:4), а до этого проиграло московскому «Спартаку» (1:2). Лишь перед этим москвичи смогли одержать победу, переиграв на своем поле воронежский «Факел» (2:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают фаворитом противостояния хозяев поля. На победу «Сочи» предлагают поставить за 1.38.

На викторию «Торпедо» дают 7.50, ничья оценена в 5.10.

Обе команды находятся не в лучших кондициях, поэтому вполне вероятным видится ничейный исход противостояния.

Также попробуем поставить на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.