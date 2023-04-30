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    «Сочи» и «Торпедо» сыграют вничью

    «Сочи» — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 5.10) на футбол, РПЛ, 30 апреля 2023 года

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    «Сочи» — «Торпедо»
    «Сочи» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 16:30 мск. «Сочи» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Апреля 2023 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 16:30 Торпедо Торпедо
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    «Сочи»

    Сочинцы в последнее время играют крайне нестабильно и уже опустились во вторую половину турнирной таблицы. В настоящий момент «барсы» занимают девятое место. Команда из одноименного города имеет в своем активе 31 очко.

    Команда из Сочи на пять пунктов отстает от восьмого «Оренбурга» и уже не претендует на высокие места. Также подопечные Дмитрия Хохлова, который сменил на посту наставника Курбана Бердыева, еще не обезопасил себя от вылета.

    Коэффициенты матча Сочи — Торпедо

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    На данный момент «Сочи» опережает тринадцатый «Пари НН» на девять очков. Конечно, скорее всего, это хватит, но если команда продолжит проигрывать, то все может случиться. Разница забитых и пропущенных мячей у сочинцев — 32:44.

    Все прогнозы на РПЛ

    Последний три игры «Сочи» проиграл. Он уступил грозненскому «Ахмату» (0:1), «Краснодар» (0:2) и самарским «Крыльям Советов» (1:2). Лишь до этого «барсы» смогли одолеть московское «Динамо» (2:0).

    «Торпедо»

    «Черно-белые» являются главным претендентом на понижение в классе и вылет из ФНЛ. В настоящий момент московская команда занимает последнее место в турнирной таблице. В активе коллектива из столицы России лишь 13 очков.

    «Автозаводцы» на четыре пункта отстают от подмосковных «Химок» и на шесть от воронежского «Факела», который находится в зоне переходных матчей. Если столичная команда хочет сохранить прописку в элите, то ей нужно побеждать уже здесь и сейчас.

    Команда из Москвы уже давно вылетела из Кубка России, поэтому выступает только в АПЛ. Подопечные Жозепа Клотета, который сменил на посту наставника Андрея Талалаева, забили только 18 мячей (меньше всех в чемпионате), а пропустили — 41.

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    • В последней игре «Торпедо» уступило подмосковным «Химкам» (2:4), а до этого проиграло московскому «Спартаку» (1:2). Лишь перед этим москвичи смогли одержать победу, переиграв на своем поле воронежский «Факел» (2:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают фаворитом противостояния хозяев поля. На победу «Сочи» предлагают поставить за 1.38.

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    На викторию «Торпедо» дают 7.50, ничья оценена в 5.10.

    Обе команды находятся не в лучших кондициях, поэтому вполне вероятным видится ничейный исход противостояния.

    Также попробуем поставить на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.

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    «Сочи» — «Торпедо»: прогноз, ставка (5.10), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на футбол. «Сочи» и «Торпедо» сыграют вничью
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