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    В матче двух «Роверс» сильнее окажется «Шемрок»

    «Шемрок Роверс» — «Слайго Роверс». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, чемпионат Ирландии, 28 апреля 2023 года

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    «Шемрок Роверс»
    В пятницу, 28 апреля, в 12-м туре чемпионат Ирландии по футболу «Шемрок Роверс» на своем поле сыграет против «Слайго Роверс». Начало — в 22:00 по мск. «Шемрок Роверс» — «Слайго Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Ирландия. Высшая лига 28 Апреля 2023 года
    Шэмрок Роверс
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    •  Шэмрок Роверс 22:00 Слайго Роверс Слайго Роверс
  • Ирландия. Высшая лига
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    «Шемрок Роверс»

    «Шемрок Ровер» не знает себе равных на внутренней арене в последнее время. Столичная команда вот уже как три последних года становиться чемпионом Ирландии.

    Текущий сезон «обручи» начали с поражения от «Дерри Сити» 0:2 в матче за Суперкубок Ирландии. После чего не могли победить в чемпионате страны на протяжении шести первых туров.

    В этот период «зелено-белые» потерпели одно поражение и расписали пять мировых. Затем «Шемрок Ровер» выиграл четыре игры из пяти при одной мировой. В минувшем туре он одолел в гостях 2:0 «Сент-Патрикс».

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    С 18 зачетными пунктами столичный коллектив разместился на третьей позиции, отставая на шесть пунктов от лидера. Дома в этом сезоне он раз победил, раз уступил и трижды сыграл вничью.

    «Слайго Роверс»

    «Слайго Роверс» прошлый чемпионат завершил на пятой позиции, безнадежно отстав от призовых мест. В текущем сезоне он пока также идет пятым.

    За 11 проведенных встреч «красно-белые» смогли четыре матча выиграть, столько же раз сыграть вничью и потерпеть три фиаско. У них 16 очков и отставание от третьей позиции в два пункта.

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    • В своей последней проведенной игре чемпионата коллектив одолел на своей арене аутсайдера «ЮКД Дублин» со счетом 3:1. И данная виктория стала для него второй за четыре прошлых матча при одной мировой и одном фиаско.

    Вдали от родных стен в текущем первенстве «Слайго Роверс» по два раза побеждал и уступал, а также один поединок закончил вничью.

    «Слайго Роверс» не может обыграть своего предстоящего противника в семи последних очных противостояниях, трижды проиграв за этот период при четырех мировых.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шемрок Роверс» предлагают — 1.45.

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    На викторию «Слайго Роверс» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.00.

    Чемпион после невнятного старта в последнем своем отрезке наверстывает упущенное, набирая очки в каждом матче. Наверняка исключением не станет и этот поединок, в котором хозяева добудут уверенную викторию.

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    «Шемрок Роверс» — «Слайго Роверс»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 28.04.2023. Прогнозы на футбол. В матче двух «Роверс» сильнее окажется «Шемрок»
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