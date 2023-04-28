В пятницу, 28 апреля, в 12-м туре чемпионат Ирландии по футболу «Шемрок Роверс» на своем поле сыграет против «Слайго Роверс». Начало — в 22:00 по мск. «Шемрок Роверс» — «Слайго Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шемрок Роверс»

«Шемрок Ровер» не знает себе равных на внутренней арене в последнее время. Столичная команда вот уже как три последних года становиться чемпионом Ирландии.

Текущий сезон «обручи» начали с поражения от «Дерри Сити» 0:2 в матче за Суперкубок Ирландии. После чего не могли победить в чемпионате страны на протяжении шести первых туров.

В этот период «зелено-белые» потерпели одно поражение и расписали пять мировых. Затем «Шемрок Ровер» выиграл четыре игры из пяти при одной мировой. В минувшем туре он одолел в гостях 2:0 «Сент-Патрикс».

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С 18 зачетными пунктами столичный коллектив разместился на третьей позиции, отставая на шесть пунктов от лидера. Дома в этом сезоне он раз победил, раз уступил и трижды сыграл вничью.

«Слайго Роверс»

«Слайго Роверс» прошлый чемпионат завершил на пятой позиции, безнадежно отстав от призовых мест. В текущем сезоне он пока также идет пятым.

За 11 проведенных встреч «красно-белые» смогли четыре матча выиграть, столько же раз сыграть вничью и потерпеть три фиаско. У них 16 очков и отставание от третьей позиции в два пункта.

В своей последней проведенной игре чемпионата коллектив одолел на своей арене аутсайдера «ЮКД Дублин» со счетом 3:1. И данная виктория стала для него второй за четыре прошлых матча при одной мировой и одном фиаско.

Вдали от родных стен в текущем первенстве «Слайго Роверс» по два раза побеждал и уступал, а также один поединок закончил вничью.

«Слайго Роверс» не может обыграть своего предстоящего противника в семи последних очных противостояниях, трижды проиграв за этот период при четырех мировых.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шемрок Роверс» предлагают — 1.45.

На викторию «Слайго Роверс» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.00.

Чемпион после невнятного старта в последнем своем отрезке наверстывает упущенное, набирая очки в каждом матче. Наверняка исключением не станет и этот поединок, в котором хозяева добудут уверенную викторию.