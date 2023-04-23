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    Кто из аутсайдеров Примеры вернется к победам?

    «Эльче» — «Валенсия». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Примера, 23 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Валенсия»
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    «Валенсия» находится в зоне вылета
    «Эльче» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 15:00 мск. «Эльче» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эльче»

    Команда нынешний сезон откровенно проваливает. «Эльче» находится на самом дне таблицы Примеры с 13 очками в активе.

    Главной проблемой клуба является слабая результативность. Игроки хозяев поля в 29 матчах забили всего лишь 20 раз.

    В своем предыдущем поединке они не смогли разжиться очками. На выезде им не удалось спастись от поражения «Жироне» (0:2).

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    Уже пять поединков кряду коллектив не знает побед при четырех поражениях в последних из них, так что его форма откровенно плохая.

    «Валенсия»

    Команда в нынешнем сезоне выглядит крайне непривлекательно. «Летучие мыши» докатились до позорной для себя борьбы за выживание.

    Нынешнее 19-е место — сродни форменному провалу, хоть и отставание от спасительной 17-й позиции составляет всего три очка. Да и атака не блещет: всего 30 голов в 29 матчах.

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    • В минувшем туре Примеры команда вновь разочаровала. На своем поле «Валенсия» уступила «Севилье» (0:2).

    В четырех последних поединках коллектив не знает побед при трех поражениях, так и его форма оставляет желать лучшего.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Валенсию», коэффициент на победу которой равен 1,89. Успех «Эльче» оценивается в 4,42, ничья — в 3,53.

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    В первом круге соперники сыграли в результативную ничью 2:2.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,01.

    Еще один вариант ставки — победа любой команды с сухим счетом за 2,02, ведь в четырех из шести последних матчей хозяев и шести из восьми — гостей хотя бы одна команда не забивала, тогда как ничья фиксировалась лишь по разу у каждого соперника.

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    «Эльче» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на футбол. Кто из аутсайдеров Примеры вернется к победам?
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