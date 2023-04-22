«Боруссия» Дортмунд сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 19:30 мск. «Боруссия» Д — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

Дортмунд продолжать составлять конкуренцию мюнхенской «Баварии» в борьбе за чемпионство. В настоящий момент «желто-черные» занимают второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе «шмелей» 57 очков.

По итогам 28 туров команда из Дортмунда отстает от «Баварии» на два пункта и опережает третий «Унион» из Берлина на пять баллов. Думается, что удержать второе место «Боруссии» точно удастся, а вот борьба за золотые медали вряд ли будет успешной.

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Подопечные Эдина Терзича в текущем сезоне забили 62 мяча, а пропустили — 39. Также команда недавно вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Челси», и из Кубка Германии, проиграв «РБ Лейпцигу».

Все прогнозы на Бундеслигу

В последней игре «Боруссия» в большинстве пропустила трижды и потеряла победу над «Штутгартом» (3:3). До этого коллектив обыграл «Унион» (2:1), но проиграл «Баварии» (2:4).

«Айнтрахт»

Команда из Франкфурта-на-Майне продолжает борьбу за еврокубковую зону. На данный момент «орлы» занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе франкфуртцев 42 очка.

«Айнтрахт» на два пункта отстает от шестого «Байера», а вот от зоны Лиги чемпионов команду отделяет девять пунктов. Именно такое отставание от четвертого «РБ Лейпцига».

В Бундеслиге подопечные Оливера Глазнера смогли 49 раз поразить ворота соперника и 41 раз пропустили в свои. Также команда продолжает борьбу в Кубке Германии, где недавно прошел «Унион» и в полуфинале сыграет против «Штутгарта».

В последней игре «Айнтрахт» сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха (1:1), а до этого проиграл «Байеру» (1:3). Перед этим франкфуртцы также расписали мировую с «Бохумом» (1:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Боруссию» предлагают поставить за 1.64.

На викторию «Айнтрахта» дают 4.80, ничья оценена в 4.60.

Не будем ничего выдумывать и поставим на победу Дортмунда.

Также немного рискнем и сделаем ставку на то, что в матче будет забито минимум четыре мяча.