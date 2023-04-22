«Боруссия» Д
Дортмунд продолжать составлять конкуренцию мюнхенской «Баварии» в борьбе за чемпионство. В настоящий момент «желто-черные» занимают второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе «шмелей» 57 очков.
По итогам 28 туров команда из Дортмунда отстает от «Баварии» на два пункта и опережает третий «Унион» из Берлина на пять баллов. Думается, что удержать второе место «Боруссии» точно удастся, а вот борьба за золотые медали вряд ли будет успешной.
Коэффициенты матча Боруссия Д — Айнтрахт Ф
Подопечные Эдина Терзича в текущем сезоне забили 62 мяча, а пропустили — 39. Также команда недавно вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Челси», и из Кубка Германии, проиграв «РБ Лейпцигу».
В последней игре «Боруссия» в большинстве пропустила трижды и потеряла победу над «Штутгартом» (3:3). До этого коллектив обыграл «Унион» (2:1), но проиграл «Баварии» (2:4).
«Айнтрахт»
Команда из Франкфурта-на-Майне продолжает борьбу за еврокубковую зону. На данный момент «орлы» занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе франкфуртцев 42 очка.
«Айнтрахт» на два пункта отстает от шестого «Байера», а вот от зоны Лиги чемпионов команду отделяет девять пунктов. Именно такое отставание от четвертого «РБ Лейпцига».
В Бундеслиге подопечные Оливера Глазнера смогли 49 раз поразить ворота соперника и 41 раз пропустили в свои. Также команда продолжает борьбу в Кубке Германии, где недавно прошел «Унион» и в полуфинале сыграет против «Штутгарта».
В последней игре «Айнтрахт» сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха (1:1), а до этого проиграл «Байеру» (1:3). Перед этим франкфуртцы также расписали мировую с «Бохумом» (1:1).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Боруссию» предлагают поставить за 1.64.
На викторию «Айнтрахта» дают 4.80, ничья оценена в 4.60.
Не будем ничего выдумывать и поставим на победу Дортмунда.
Также немного рискнем и сделаем ставку на то, что в матче будет забито минимум четыре мяча.