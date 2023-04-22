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    «Боруссия» победит «Айнтрахт»

    «Боруссия» Д — «Айнтрахт». Ставка (к. 1.64) и прогноз на футбол, Бундеслига, 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Айнтрахт»
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    «Боруссия» Дортмунд
    «Боруссия» Дортмунд сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 19:30 мск. «Боруссия» Д — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Апреля 2023 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 19:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Боруссия» Д

    Дортмунд продолжать составлять конкуренцию мюнхенской «Баварии» в борьбе за чемпионство. В настоящий момент «желто-черные» занимают второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе «шмелей» 57 очков.

    По итогам 28 туров команда из Дортмунда отстает от «Баварии» на два пункта и опережает третий «Унион» из Берлина на пять баллов. Думается, что удержать второе место «Боруссии» точно удастся, а вот борьба за золотые медали вряд ли будет успешной.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Айнтрахт Ф

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  • 1.604.504.80Фрибет$40
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    Подопечные Эдина Терзича в текущем сезоне забили 62 мяча, а пропустили — 39. Также команда недавно вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Челси», и из Кубка Германии, проиграв «РБ Лейпцигу».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последней игре «Боруссия» в большинстве пропустила трижды и потеряла победу над «Штутгартом» (3:3). До этого коллектив обыграл «Унион» (2:1), но проиграл «Баварии» (2:4).

    «Айнтрахт»

    Команда из Франкфурта-на-Майне продолжает борьбу за еврокубковую зону. На данный момент «орлы» занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе франкфуртцев 42 очка.

    «Айнтрахт» на два пункта отстает от шестого «Байера», а вот от зоны Лиги чемпионов команду отделяет девять пунктов. Именно такое отставание от четвертого «РБ Лейпцига».

    В Бундеслиге подопечные Оливера Глазнера смогли 49 раз поразить ворота соперника и 41 раз пропустили в свои. Также команда продолжает борьбу в Кубке Германии, где недавно прошел «Унион» и в полуфинале сыграет против «Штутгарта».

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  • 17/04/2023

    • В последней игре «Айнтрахт» сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха (1:1), а до этого проиграл «Байеру» (1:3). Перед этим франкфуртцы также расписали мировую с «Бохумом» (1:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Боруссию» предлагают поставить за 1.64.

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    На викторию «Айнтрахта» дают 4.80, ничья оценена в 4.60.

    Не будем ничего выдумывать и поставим на победу Дортмунда.

    Также немного рискнем и сделаем ставку на то, что в матче будет забито минимум четыре мяча.

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    «Боруссия» Д — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (1.64), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на футбол. «Боруссия» победит «Айнтрахт»
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