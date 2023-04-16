В воскресенье, 16 апреля, в 36-м туре второго испанского дивизиона хихонский «Спортинг» на своем поле сыграет против «Алавеса». Начало — 17:15 по мск. «Спортинг» Хихион — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг» Хихион

С 44 набранными очками «Спортинг» расположился в середине турнирной таблице Сегунды. Коллектив значительно отстает от зоны плей-офф, но в то же время существенно опережает зону вылета.

С начала февраля по середину марта хихонцы выдали неудачный период, проиграв четыре поединка из шести при одном мировом результате и одной победе.

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А вот в последующих четырех играх «красно-белые» не уступают. Сперва в этом отрезке они дважды сыграли вничью, а затем выиграли два поединка подряд, одолев дома 1:0 «Гранаду» и на выезде 3:1 «Ибицу».

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На своей арене «Спортинг» потерпел лишь одно фиаско за восемь последних встреч, четыре поединка он еще свел вничью и смог добиться трех викторий.

«Алавес»

У «Алавеса» на счету находится 61 балл, с которыми он расположился на четвертой позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, отставая на пункт от второй строки.

«Славные» выдали ударный с начала этого года, выиграв шесть матчей чемпионата из семи проведенных при одном проигрыше. Причем большинство побед были «сухими».

Однако в последующих четырех встречах первенства клуб из Витории победить не мог, расписав две мировые при двух фиаско. Затем он добился двух викторий по 1:0, одолев дома «Тенерифе» и в гостях «Уэску», а в прошлом туре расписали на своем поле 0:0 мировую с «Андоррой».

На выезде «Алавес» в отрезке последних шести встреч первенства поровну поделил победные результаты с поражениями.

Три последние очные поединка между этими командами завершились вничью, в первом круге они расписали мировую со счетом 0:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Алавеса» — 2.50, победа «Спортинга» — 3.10, ничья — 3.00.

Ожидаем, что и четвертый подряд очный поединок этих соперников завершиться вничью. Прогнозируем, что игра закончиться со счетом 1:1.