«Спортинг» Хихион
С 44 набранными очками «Спортинг» расположился в середине турнирной таблице Сегунды. Коллектив значительно отстает от зоны плей-офф, но в то же время существенно опережает зону вылета.
С начала февраля по середину марта хихонцы выдали неудачный период, проиграв четыре поединка из шести при одном мировом результате и одной победе.
Коэффициенты матча Спортинг Хихон — Алавес
А вот в последующих четырех играх «красно-белые» не уступают. Сперва в этом отрезке они дважды сыграли вничью, а затем выиграли два поединка подряд, одолев дома 1:0 «Гранаду» и на выезде 3:1 «Ибицу».
На своей арене «Спортинг» потерпел лишь одно фиаско за восемь последних встреч, четыре поединка он еще свел вничью и смог добиться трех викторий.
«Алавес»
У «Алавеса» на счету находится 61 балл, с которыми он расположился на четвертой позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, отставая на пункт от второй строки.
«Славные» выдали ударный с начала этого года, выиграв шесть матчей чемпионата из семи проведенных при одном проигрыше. Причем большинство побед были «сухими».
Однако в последующих четырех встречах первенства клуб из Витории победить не мог, расписав две мировые при двух фиаско. Затем он добился двух викторий по 1:0, одолев дома «Тенерифе» и в гостях «Уэску», а в прошлом туре расписали на своем поле 0:0 мировую с «Андоррой».
На выезде «Алавес» в отрезке последних шести встреч первенства поровну поделил победные результаты с поражениями.
Три последние очные поединка между этими командами завершились вничью, в первом круге они расписали мировую со счетом 0:0.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Алавеса» — 2.50, победа «Спортинга» — 3.10, ничья — 3.00.
Ожидаем, что и четвертый подряд очный поединок этих соперников завершиться вничью. Прогнозируем, что игра закончиться со счетом 1:1.