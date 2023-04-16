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    Оппоненты и на этот раз сыграют вничью

    «Спортинг» Хихион — «Алавес». Прогноз, ставка (к. 6.50) на футбол, чемпионат Испании, 16 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Хихион — «Алавес»
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    «Алавес»
    В воскресенье, 16 апреля, в 36-м туре второго испанского дивизиона хихонский «Спортинг» на своем поле сыграет против «Алавеса». Начало — 17:15 по мск. «Спортинг» Хихион — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 16 Апреля 2023 года
    Спортинг Хихон
  • Хихон
    •  Спортинг Хихон 17:15 Алавес Алавес
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    «Спортинг» Хихион

    С 44 набранными очками «Спортинг» расположился в середине турнирной таблице Сегунды. Коллектив значительно отстает от зоны плей-офф, но в то же время существенно опережает зону вылета.

    С начала февраля по середину марта хихонцы выдали неудачный период, проиграв четыре поединка из шести при одном мировом результате и одной победе.

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    А вот в последующих четырех играх «красно-белые» не уступают. Сперва в этом отрезке они дважды сыграли вничью, а затем выиграли два поединка подряд, одолев дома 1:0 «Гранаду» и на выезде 3:1 «Ибицу».

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    На своей арене «Спортинг» потерпел лишь одно фиаско за восемь последних встреч, четыре поединка он еще свел вничью и смог добиться трех викторий.

    «Алавес»

    У «Алавеса» на счету находится 61 балл, с которыми он расположился на четвертой позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, отставая на пункт от второй строки.

    «Славные» выдали ударный с начала этого года, выиграв шесть матчей чемпионата из семи проведенных при одном проигрыше. Причем большинство побед были «сухими».

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    • Однако в последующих четырех встречах первенства клуб из Витории победить не мог, расписав две мировые при двух фиаско. Затем он добился двух викторий по 1:0, одолев дома «Тенерифе» и в гостях «Уэску», а в прошлом туре расписали на своем поле 0:0 мировую с «Андоррой».

    На выезде «Алавес» в отрезке последних шести встреч первенства поровну поделил победные результаты с поражениями.

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    Три последние очные поединка между этими командами завершились вничью, в первом круге они расписали мировую со счетом 0:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Алавеса» — 2.50, победа «Спортинга» — 3.10, ничья — 3.00.

    Ожидаем, что и четвертый подряд очный поединок этих соперников завершиться вничью. Прогнозируем, что игра закончиться со счетом 1:1.

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    «Спортинг» Хихион — «Алавес»: прогноз, ставка (6.50), статистика, коэффициенты матча 16.04.2023. Прогнозы на футбол. Оппоненты и на этот раз сыграют вничью
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