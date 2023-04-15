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    «Енисей» и «Балтика» не будут торопить события

    «Енисей» — «Балтика». Ставки (к. 2.07) и прогноз на Первую лигу 15 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Балтика»
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    Результативность команд в последнее время ниже среднего
    Матч 27-го тура Первой лиги России «Енисей» примет «Балтику» в Красноярске. Встреча состоится 15 апреля в 11:30 по мск. «Енисей» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 15 Апреля 2023 года
    Енисей
  • Красноярск
    •  Енисей 11:30 Балтика Балтика
  • Калининград
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    «Енисей»

    Хозяева в нынешнем сезоне рассчитывают получить повышение. По крайней мере на данный момент у них 4-я позиция в таблице. Команда располагает 44 набранными баллами и опережает ближайшего конкурента на 5 очков.

    «Енисей» не проигрывает в чемпионате с момента возобновления сезона и серия составляет уже 6 поединков. Три последних матча с его участием завершились ничьей.

    Коэффициенты матча Енисей — Балтика

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    Красноярцы разошлись нулевыми мировыми со «СКА-Хабаровск» и «Краснодаром-2». Также была ничья с «Акроном», встреча с которым завершилась со счетом 1:1. Последнюю победу команда одержала 17 марта, когда выиграла у тульского «Арсенала» (1:0).

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    Дома у «Енисея» не было поражений в этом сезоне. Он выиграл 4 из 5 последних матчей на своем поле в Первой лиге.

    «Балтика»

    Гости делают ставку на победу в турнире. Они идут на первом месте с 53 баллами. Отрыв от «Рубина» составляет 6 баллов. Таким образом, очередная потеря очков не повлияет на турнирное положение команды.

    Почему очередная, потому что до этого «Балтика» дважды подряд сыграла вничью. Она играла мировую в 3 из 4 последних матчей в турнире. Перед ничейной серией лидер победил КАМАЗ (1:0).

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    • После этого у «Балтики» были ничьи с махачкалинским «Динамо» и «Родиной». Причем обе встречи завершились нулями. Так что уже три игры подряд с участием калининградцев завершились с тоталом ниже двух.

    На выезде команда выиграла 3 из 5 последних матчей. У нее лучшая выездная статистика в лиге — 6 побед, 6 ничьих и одно поражение в 13 играх.

    Прогноз и ставка

    Явного фаворита здесь нет. 3.05 букмекеры дают на «Енисей» и 2.40 — на «Балтику». Ничья выставлена с котировкой 3.15.

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    Обе команды сейчас мало забивают. Их последние матчи в основном завершались ничьей и с низким количеством голов.

    При любом раскладе оба коллектива сохранят свои позиции. Форсировать события никто не будет. Игра обретет характер шахматной партии. В таком случае голы могут быть забиты уже во втором тайме, или их не будет вовсе.

    Рекомендуется поставить на ничью в первом тайме, а также на тотал матча меньше 1.5.

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    «Енисей» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на футбол. «Енисей» и «Балтика» не будут торопить события
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