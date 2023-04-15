Матч 27-го тура Первой лиги России «Енисей» примет «Балтику» в Красноярске. Встреча состоится 15 апреля в 11:30 по мск. «Енисей» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Енисей»

Хозяева в нынешнем сезоне рассчитывают получить повышение. По крайней мере на данный момент у них 4-я позиция в таблице. Команда располагает 44 набранными баллами и опережает ближайшего конкурента на 5 очков.

«Енисей» не проигрывает в чемпионате с момента возобновления сезона и серия составляет уже 6 поединков. Три последних матча с его участием завершились ничьей.

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Красноярцы разошлись нулевыми мировыми со «СКА-Хабаровск» и «Краснодаром-2». Также была ничья с «Акроном», встреча с которым завершилась со счетом 1:1. Последнюю победу команда одержала 17 марта, когда выиграла у тульского «Арсенала» (1:0).

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Дома у «Енисея» не было поражений в этом сезоне. Он выиграл 4 из 5 последних матчей на своем поле в Первой лиге.

«Балтика»

Гости делают ставку на победу в турнире. Они идут на первом месте с 53 баллами. Отрыв от «Рубина» составляет 6 баллов. Таким образом, очередная потеря очков не повлияет на турнирное положение команды.

Почему очередная, потому что до этого «Балтика» дважды подряд сыграла вничью. Она играла мировую в 3 из 4 последних матчей в турнире. Перед ничейной серией лидер победил КАМАЗ (1:0).

После этого у «Балтики» были ничьи с махачкалинским «Динамо» и «Родиной». Причем обе встречи завершились нулями. Так что уже три игры подряд с участием калининградцев завершились с тоталом ниже двух.

На выезде команда выиграла 3 из 5 последних матчей. У нее лучшая выездная статистика в лиге — 6 побед, 6 ничьих и одно поражение в 13 играх.

Прогноз и ставка

Явного фаворита здесь нет. 3.05 букмекеры дают на «Енисей» и 2.40 — на «Балтику». Ничья выставлена с котировкой 3.15.

Обе команды сейчас мало забивают. Их последние матчи в основном завершались ничьей и с низким количеством голов.

При любом раскладе оба коллектива сохранят свои позиции. Форсировать события никто не будет. Игра обретет характер шахматной партии. В таком случае голы могут быть забиты уже во втором тайме, или их не будет вовсе.

Рекомендуется поставить на ничью в первом тайме, а также на тотал матча меньше 1.5.