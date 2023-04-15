«Тоттенхэм» и «Борнмут» сыграют 15 апреля в Лондоне. Начало матча 31-го тура АПЛ в 17:00 по мск. «Тоттенхэм» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

С момента ухода Антонио Конте, «Тоттенхэм» провел 3 матча и два из них завершились вничью. «Шпоры» разошлись мировой с «Саутгемптоном», причем с неожиданно крупным счетом 3:3.

После у лондонцев была более скромная ничья с «Эвертоном». Хозяева сыграли со счетом 1:1. На этом ничьи закончились и начались победы. В прошлом туре команда выиграла дома у «Брайтона» со счетом 2:1.

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Таким образом, «Тоттенхэм» добыл свою 5-ю домашнюю победу подряд в АПЛ. На своем поле клуб выиграл у «Ман Сити» (1:0), «Челси» (2:0) ну и добыл нулевую ничью в Лиге чемпионов с «Миланом» (0:0).

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В таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает 5-е место с 53. Он близок к зоне Лиги чемпионов. От МЮ, удущего 4-м, команда отстает на 3 пункта.

«Борнмут»

Как для команды ниже среднего уровня, «Борнмут» показал неплохие результаты в последних турах, одержав две победы в трех матчах. И это на фоне относительно недавней домашней победы над «Ливерпулем» (1:0).

В апреле «вишни» победили «Фулхэм» со счетом 2:1 и одолели «Лестер» с результатом 1:0. При этом гости проиграли «Брайтону» 0:2. Это поражение стало для них 16-м по счету в сезона АПЛ. За 40 матчей команда выиграла только 8 раз.

«Борнмут» занимает 15-е место в таблице чемпионата, имея 30 очков. Клуб висит над зоной вылета с отрывом всего в 3 балла.

«Вишни» потеряли Джуниора Станисласа из-за травмы. Травмирован и Райан Фредерикс.

Прогноз и ставка

Похоже, что «Тоттенхэм» открыл второе дыхание. Несмотря на некоторые кадровые потери в лице Родриго Бентанкура, Ива Биссумы и Бена Дэвиса, «шпоры» показывают стабильные результаты. Особенно у себя дома.

У букмекеров «Тоттенхэм» является фаворитом за 1.48. Ставка на победу «Борнмута» принимается с котировкой 6.60.

Сейчас «Тоттенхэм» выигрывает дома, однако если посмотреть на общую картину, то он часто пропускает. В последних четырех матча АПЛ он пропустил. рекомендуется поставить на победу «шпор» + обе забьют за 2.95.

«Тоттенхэм» не забивает меньше двух на своем поле на протяжении пяти встреч. С учетом его же ошибок, игра должна получиться результативной. Вторая ставка — тотал больше 3 за 2.07.