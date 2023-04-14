«Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 22:00 мск. «Райо Вальекано» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

Команда проводит вполне продуктивный сезон. Нынешнее 9-е место в таблице вполне можно аттестовать как успех.

Главной проблемой коллектива является слабая атака. В 28 поединках игроки «Райо Вальекано» забили всего 33 мяча.

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В минувшем туре чемпионата мадридцы осталась без очков. Они на своем поле проиграли набравшему отличную форму «Атлетико» (1:2).

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Вот уже восемь поединков коллектив не знает побед при трех поражениях и пяти ничьих, так что не выглядят фаворитом грядущей игры.

«Осасуна»

«Осасуна» проводит вполне приличный сезон. Команда находится на 8-м месте в таблице, борясь за попадание в еврокубки.

Да и вообще, баски весьма неплохо обороняются. В 28 матчах команда пропустила всего 29 мячей.

Кроме того, клуб из Памплоны вышла в финал Кубка Испании, где сыграет с мадридским «Реалом».

В трех последних поединках коллектив не знает поражений при двух ничьих и одной победе, поэтому способны увезти домой хотя бы один балл.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Райо Вальекано», коэффициент на победу которого равен 2,15. Успех «Осасуны» оценивается в 3,80, ничья — в 3,20.

В трех последних матчах хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,06.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,41, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.