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    Сохранит ли «Осасуна» беспроигрышную серию?

    «Райо Вальекано» — «Осасуна». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Примера, 14 апреля 2023 года

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    «Осасуна» не проиграла три последних матча
    «Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 22:00 мск. «Райо Вальекано» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Апреля 2023 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 22:00 Осасуна Осасуна
  • Памплона
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    «Райо Вальекано»

    Команда проводит вполне продуктивный сезон. Нынешнее 9-е место в таблице вполне можно аттестовать как успех.

    Главной проблемой коллектива является слабая атака. В 28 поединках игроки «Райо Вальекано» забили всего 33 мяча.

    Коэффициенты матча Райо Вальекано — Осасуна

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    В минувшем туре чемпионата мадридцы осталась без очков. Они на своем поле проиграли набравшему отличную форму «Атлетико» (1:2).

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    Вот уже восемь поединков коллектив не знает побед при трех поражениях и пяти ничьих, так что не выглядят фаворитом грядущей игры.

    «Осасуна»

    «Осасуна» проводит вполне приличный сезон. Команда находится на 8-м месте в таблице, борясь за попадание в еврокубки.

    Да и вообще, баски весьма неплохо обороняются. В 28 матчах команда пропустила всего 29 мячей.

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    • Кроме того, клуб из Памплоны вышла в финал Кубка Испании, где сыграет с мадридским «Реалом».

    В трех последних поединках коллектив не знает поражений при двух ничьих и одной победе, поэтому способны увезти домой хотя бы один балл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Райо Вальекано», коэффициент на победу которого равен 2,15. Успех «Осасуны» оценивается в 3,80, ничья — в 3,20.

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    В трех последних матчах хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,06.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,41, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

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    «Райо Вальекано» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Осасуна» беспроигрышную серию?
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