«Райо Вальекано»
Команда проводит вполне продуктивный сезон. Нынешнее 9-е место в таблице вполне можно аттестовать как успех.
Главной проблемой коллектива является слабая атака. В 28 поединках игроки «Райо Вальекано» забили всего 33 мяча.
Коэффициенты матча Райо Вальекано — Осасуна
В минувшем туре чемпионата мадридцы осталась без очков. Они на своем поле проиграли набравшему отличную форму «Атлетико» (1:2).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Вот уже восемь поединков коллектив не знает побед при трех поражениях и пяти ничьих, так что не выглядят фаворитом грядущей игры.
«Осасуна»
«Осасуна» проводит вполне приличный сезон. Команда находится на 8-м месте в таблице, борясь за попадание в еврокубки.
Да и вообще, баски весьма неплохо обороняются. В 28 матчах команда пропустила всего 29 мячей.
Кроме того, клуб из Памплоны вышла в финал Кубка Испании, где сыграет с мадридским «Реалом».
В трех последних поединках коллектив не знает поражений при двух ничьих и одной победе, поэтому способны увезти домой хотя бы один балл.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Райо Вальекано», коэффициент на победу которого равен 2,15. Успех «Осасуны» оценивается в 3,80, ничья — в 3,20.
В трех последних матчах хозяев забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,06.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,41, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.