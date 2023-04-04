«Борнмут»
Эта команда прогнозировано сражается за выживание. И действительно, она лишь совсем недавно выбралась из опасной зоны, но пока недалеко.
Главной сложностью в игре команды видится неумение обороняться. «Борнмут» пропускает в среднем 2 гола за матч.
Коэффициенты матча Борнмут — Брайтон энд Хоув Альбион
Да и вообще, победы даются команде натужно. Не оправдывает надежд в атаке и результативный ранее Доминик Соланке.
Матчи с «чайками» для команды складываются сложно. Из 5 последних очных битв выиграно 2 при 3 коллизиях.
В поединке первого круга «Борнмут» минимально уступил «Брайтону». Причем тогда единственный мяч был пропущен в самом эндшпиле.
«Брайтон»
«Чайки» находятся на весьма приличном для себя 7 месте в турнирной таблице АПЛ. И, конечно же, «Брайтон» мечтает о попадании в топ-5, но пока это маловероятно.
Да и вообще, «чайки» способны обескуражить кого угодно. Главное не допустить недооценки одного из аутсайдеров.
Свой последний поединок команда провела блестяще. «Брайтон» в Кубке Англии обыграл «Гримсби» (5:0) и прошел в полуфинал турнира.
Один из мячей в той встрече записал в свой актив Дениз Ундав. Правда, в чемпионате у форварда никак не складывается с голами.
«Брайтон» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гости явно едут в гости за, как минимум, одним турнирным баллом.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Брайтона» предлагают — 1.57.
На викторию «Борнмута» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.00.
Наш прогноз — Победа «Брайтона» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Ничья во 2 тайме за 2.60.