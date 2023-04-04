«Борнмут» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 7-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 21:45 мск. «Борнмут» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

Эта команда прогнозировано сражается за выживание. И действительно, она лишь совсем недавно выбралась из опасной зоны, но пока недалеко.

Главной сложностью в игре команды видится неумение обороняться. «Борнмут» пропускает в среднем 2 гола за матч.

Коэффициенты матча Борнмут — Брайтон энд Хоув Альбион 1X2Новым игрокам 6.204.201.53Фрибет$40

Да и вообще, победы даются команде натужно. Не оправдывает надежд в атаке и результативный ранее Доминик Соланке.

Все прогнозы на АПЛ

Матчи с «чайками» для команды складываются сложно. Из 5 последних очных битв выиграно 2 при 3 коллизиях.

В поединке первого круга «Борнмут» минимально уступил «Брайтону». Причем тогда единственный мяч был пропущен в самом эндшпиле.

«Брайтон»

«Чайки» находятся на весьма приличном для себя 7 месте в турнирной таблице АПЛ. И, конечно же, «Брайтон» мечтает о попадании в топ-5, но пока это маловероятно.

Да и вообще, «чайки» способны обескуражить кого угодно. Главное не допустить недооценки одного из аутсайдеров.

Свой последний поединок команда провела блестяще. «Брайтон» в Кубке Англии обыграл «Гримсби» (5:0) и прошел в полуфинал турнира.

Один из мячей в той встрече записал в свой актив Дениз Ундав. Правда, в чемпионате у форварда никак не складывается с голами.

«Брайтон» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гости явно едут в гости за, как минимум, одним турнирным баллом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Брайтона» предлагают — 1.57.

На викторию «Борнмута» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.00.

Гости сейчас находятся на подъеме , тогда как «Борнмут» демонстрирует откровенно унылые результаты.

Наш прогноз — Победа «Брайтона» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Ничья во 2 тайме за 2.60.