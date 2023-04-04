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    «Чайки» сразу полетят в атаку

    «Борнмут» — «Брайтон». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, АПЛ, 4 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Брайтон»
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    Алексис Макаллистер
    «Борнмут» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 7-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 21:45 мск. «Борнмут» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Апреля 2023 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 21:45 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
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    «Борнмут»

    Эта команда прогнозировано сражается за выживание. И действительно, она лишь совсем недавно выбралась из опасной зоны, но пока недалеко.

    Главной сложностью в игре команды видится неумение обороняться. «Борнмут» пропускает в среднем 2 гола за матч.

    Коэффициенты матча Борнмут — Брайтон энд Хоув Альбион

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    Да и вообще, победы даются команде натужно. Не оправдывает надежд в атаке и результативный ранее Доминик Соланке.

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи с «чайками» для команды складываются сложно. Из 5 последних очных битв выиграно 2 при 3 коллизиях.

    В поединке первого круга «Борнмут» минимально уступил «Брайтону». Причем тогда единственный мяч был пропущен в самом эндшпиле.

    «Брайтон»

    «Чайки» находятся на весьма приличном для себя 7 месте в турнирной таблице АПЛ. И, конечно же, «Брайтон» мечтает о попадании в топ-5, но пока это маловероятно.

    Да и вообще, «чайки» способны обескуражить кого угодно. Главное не допустить недооценки одного из аутсайдеров.

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  • 31/03/2023

    • Свой последний поединок команда провела блестяще. «Брайтон» в Кубке Англии обыграл «Гримсби» (5:0) и прошел в полуфинал турнира.

    Один из мячей в той встрече записал в свой актив Дениз Ундав. Правда, в чемпионате у форварда никак не складывается с голами.

    «Брайтон» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гости явно едут в гости за, как минимум, одним турнирным баллом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Брайтона» предлагают — 1.57.

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    На викторию «Борнмута» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.00.

    Гости сейчас находятся на подъеме, тогда как «Борнмут» демонстрирует откровенно унылые результаты.

    Наш прогноз — Победа «Брайтона» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Ничья во 2 тайме за 2.60.

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    «Борнмут» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 04.04.2023. Прогнозы на футбол. «Чайки» сразу полетят в атаку
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