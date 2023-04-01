«Шальке»
Команда проваливает нынешний сезон, находясь в зоне вылета из Бундеслиги. «Шальке» занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице с 21-м баллом в активе.
Команда выиграла лишь 4 матча из 25-и в нынешнем сезоне. «Шальке» имеет большие проблемы с результативностью, команда забила лишь 21 гол — это худший результат в лиге.
Коэффициенты матча Шальке 04 — Байер
Несмотря на это, команда полетела вверх после возобновления чемпионата. «Шальке» не проигрывает уже 8 матчей подряд. За этот период команда сыграла вничью 6 раз и дважды победила.
Стоит отметить, что «Шальке» сыграл вничью с лидерами чемпионата «Боруссией» (2:2) и «Унионом» (1:1). Команда всерьез намерена остаться в Бундеслиге и вполне может продолжить свою беспроигрышную серию.
В этом сезоне «Шальке» занимает последнее место в лиге по результатам домашних матчей, выиграв всего 3 встречи из 13-и.
«Байер»
Команда ведет борьбу за попадание в Еврокубки по итогам нынешнего сезона. «Байер» занимает 8-е место в турнирной таблице и отстает от необходимой 6-й строчки лишь на 3 балла.
Команда может похвастаться результативностью в этом сезоне, занимая 5-е место в лиге по этому показателю (45 голов).
Стоит отметить, что команда неплохо играет в гостях, проиграв всего 5 матчей из 12-и гостевых. В последнем туре Бундеслиги «Байер» на своем поле обыграл «Баварию» (2:1), перевернув игру во втором тайме. Именно после этой встречи руководство мюнхенского клуба решило уволить Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера.
В 9-м туре Бундеслиги «Байер» разгромил «Шальке» (4:0), забив по два гола в каждом тайме. Гости смогли нанести лишь один удар в створ ворот.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 2.50. Успех «Шальке» оценивается в 4.30, ничья — в 2.25.
Обе команды очень мощно провели последние матчи, но именно «Байер» выглядит мощнее. Команда сможет прервать беспроигрышную серию «Шальке» и продолжить борьбу за Еврокубки.
Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Байера» за 2.50.
Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал «Байера» 1.5 больше за 1.92.