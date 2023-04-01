«Атлетик» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 17:15 мск. «Атлетик» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

Эта команда нынешний сезон проводит на привычном уровне. Текущее 7 место можно считать для басков характерным.

Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Атлетика» в 26 матчах забили всего лишь 36 мячей.

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В своем предыдущем поединке «Атлетик» добыл 3 очка. На выезде баски уверенно переиграли «Вальядолид» (1:3).

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Матчи с «Хетафе» для команды традиционно складываются вполне себе успешно. Из 5 последних очных поединков «Атлетик» выиграл 1 раз при 4 ничьих.

Сейчас команда проводит не самый продуктивный отрезок. Между тем, отставание от 6 еврокубкового места составляет только 5 очков.

«Хетафе»

Эта команда сейчас сражается за выживание. Нынешнее 13 место выглядит спасением, но до него еще далеко, ведь отрыв от опасной зоны составляет всего 3 очка.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 26 поединках игроки «Хетафе» забили всего 27 мячей.

Свой последний поединок команда провела успешно. «Хетафе» дома добыл важнейшую викторию над «Севильей» (2:0).

Более того, «Хетафе» не проигрывал уже в 3 матчах подряд. Так что команда уж точно постарается продлить эту успешную серию.

«Хетафе» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гостям срочно нужно цепляться за очки, при всей сложности этого мероприятия.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 1.57.

На викторию «Хетафе» дают — 6.50, ничья оценена — в 3.80.

Баски считаются домашней командой , и уж точно начнут поединок с активных атак.

Наш прогноз — Победа «Атлетика» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.50.