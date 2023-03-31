«Дженоа» и «Реджина» сыграют 31 марта в рамках 31-го тура итальянской Серии B, начало которого в 21:30 мск. «Дженоа» — «Реджина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

Команда проводит успешный сезон, занимая 2-е место в турнирной таблице Серии B с 56-ю очками в активе. «Дженоа» является одним из главных кандидатом на попадание в Серию А на следующий сезон.

Команда проиграла всего лишь 5 матчей из 30-и в этом сезоне, выиграла 16 раза и 9 раз сыграла вничью. Стоит отметить, что «Дженоа» делит первое место по пропущенным голам с «Фрозиноне», команда пропустили по 19 голов.

У «Дженоа» продолжается беспроигрышная серия, которая длится уже 7 матчей. За этот период команда выиграла 5 раз и дважды сыграла вничью, забила 15 голов и пропустила лишь 2 мяча.

Все прогнозы на футбол

Команда проиграла лишь один матч на своем поле из 15-и в нынешнем сезоне. «Дженоа» пропустил 6 голов в домашних встречах при 20-и забитых.

«Дженоа» встретится с «Реджиной», которая продолжает вести борьбу за попадание в плей-офф Серии B. У команды есть отличный шанс упрочить свои позиции в турнирной таблице.

«Реджина»

Команда занимает 7-е место в турнирной таблице Серии B с 42 очками в активе. «Реджина» ведет борьбу за попадание в плей-офф чемпионата, команда ушла в отрыв от 9-й строчки, которая лишает такой возможности лишь на один балл.

Примечательно, что «Реджина» меньше всех команд в лиге сыграла вничью — 3 раза. За 29 матчей команда выиграла и проиграла по 19 раз.

«Реджина» не лучшим образом действует в гостях. Команда проиграла 7 матчей из 14-и на чужом поле. Стоит отметить, что «Реджина» проиграла последние 4 гостевых встречи. За этот период команда пропустила 9 голов при 5-и забитых.

«Реджина» и «Дженоа» уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках 12-го тура Серии B «Реджина» на своем поле обыграла соперника (2:1). «Дженоа» нанес лишь один удар в створ ворот за весь матч.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Дженоа» предлагают — 1.63. На викторию «Реджины» дают — 5.60, ничья оценена — в 3.60.

«Дженоа» выступает очень мощно на своем поле, проиграв лишь одну встречу. У «Реджины» в последнее время дела идут не лучшим образом. Можно предположить, что хозяева возьмут свои очки и укрепят свое турнирное положение.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Дженоа» и обе команды забьют — нет за 2.14.

Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал «Дженоа» 1.5 больше за 1.98.