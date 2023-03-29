Коста-Рика
Костариканцы считались главным фаворитом своего трио. Выходит же так, что пока команда осела на 2 строчке в таблице.
По итогам 3 сыгранных матчей Коста-Рика набрала 6 очков. Так что в последнем туре команду устроит исключительно победа.
Костариканцы забили лишь 4 мяча в 3 матчах. Да и панамцам команда уступила со счетом 2:0.
Вообще, поединки с панамцами для команды складываются исторически сложно. Из 5 последних матчей Коста-Рика выиграла 1 при 3 поражениях.
Коста-Рика явно намеревается выиграть групповой турнир. Ждем от хозяев быстрых и результативных атак?!
Панама
Панамцы имеют в своем активе 7 набранных очков. При этом команда еще не пропустила ни одного гола.
Из 3 поединков группы Панама выиграл дважды. Отметим и сильную атаку команды, настрелявшую 7 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Панама в контрольной встрече уступила Аргентине (2:0).
Да и вообще, панамцы в контрольных матчах выглядели неубедительно. Быть может, оставляли силы на поединки Лиги наций?!
Панамцам никак нельзя проигрывать. Но и действовать на удержание команда уж точно не собирается.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Коста-Рики предлагают — 1.92.
На викторию Панамы дают — 4.16, ничья оценена — в 3.40.
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.28.