Коста-Рика сыграет на своем поле с Панамой в рамках 6-го тура Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 29 марта, начало — в 05:00 мск. Коста-Рика — Панама: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Коста-Рика

Костариканцы считались главным фаворитом своего трио. Выходит же так, что пока команда осела на 2 строчке в таблице.

По итогам 3 сыгранных матчей Коста-Рика набрала 6 очков. Так что в последнем туре команду устроит исключительно победа.

Костариканцы забили лишь 4 мяча в 3 матчах. Да и панамцам команда уступила со счетом 2:0.

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Вообще, поединки с панамцами для команды складываются исторически сложно. Из 5 последних матчей Коста-Рика выиграла 1 при 3 поражениях.

Коста-Рика явно намеревается выиграть групповой турнир. Ждем от хозяев быстрых и результативных атак?!

Панама

Панамцы имеют в своем активе 7 набранных очков. При этом команда еще не пропустила ни одного гола.

Из 3 поединков группы Панама выиграл дважды. Отметим и сильную атаку команды, настрелявшую 7 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Панама в контрольной встрече уступила Аргентине (2:0).

Да и вообще, панамцы в контрольных матчах выглядели неубедительно. Быть может, оставляли силы на поединки Лиги наций?!

Панамцам никак нельзя проигрывать. Но и действовать на удержание команда уж точно не собирается.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Коста-Рики предлагают — 1.92.

На викторию Панамы дают — 4.16, ничья оценена — в 3.40.

Коста-Рика наверняка будет активно атаковать , но и гости также не собираются лишь отсиживаться в обороне.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.28.