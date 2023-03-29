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    В Сан-Хосе забьют все!

    Коста-Рика — Панама. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига наций КОНКАКАФ, 29 марта 2023 года

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    Жоэль Кэмпбелл
    Коста-Рика сыграет на своем поле с Панамой в рамках 6-го тура Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 29 марта, начало — в 05:00 мск. Коста-Рика — Панама: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций КОНКАКАФ 29 Марта 2023 года
    Коста-Рика
  • Сан-Хосе
    •  Коста-Рика 05:00 Панама Панама
  • Панама
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    Коста-Рика

    Костариканцы считались главным фаворитом своего трио. Выходит же так, что пока команда осела на 2 строчке в таблице.

    По итогам 3 сыгранных матчей Коста-Рика набрала 6 очков. Так что в последнем туре команду устроит исключительно победа.

    Костариканцы забили лишь 4 мяча в 3 матчах. Да и панамцам команда уступила со счетом 2:0.

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    Вообще, поединки с панамцами для команды складываются исторически сложно. Из 5 последних матчей Коста-Рика выиграла 1 при 3 поражениях.

    Коста-Рика явно намеревается выиграть групповой турнир. Ждем от хозяев быстрых и результативных атак?!

    Панама

    Панамцы имеют в своем активе 7 набранных очков. При этом команда еще не пропустила ни одного гола.

    Из 3 поединков группы Панама выиграл дважды. Отметим и сильную атаку команды, настрелявшую 7 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Панама в контрольной встрече уступила Аргентине (2:0).

    Да и вообще, панамцы в контрольных матчах выглядели неубедительно. Быть может, оставляли силы на поединки Лиги наций?!

    Панамцам никак нельзя проигрывать. Но и действовать на удержание команда уж точно не собирается.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Коста-Рики предлагают — 1.92.

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    На викторию Панамы дают — 4.16, ничья оценена — в 3.40.

    Коста-Рика наверняка будет активно атаковать, но и гости также не собираются лишь отсиживаться в обороне.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.28.

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    Коста-Рика — Панама: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.03.2023. Прогнозы на футбол. В Сан-Хосе забьют все!
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