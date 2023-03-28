Сборные Уэльса и Латвии сыграют в матче 2-го тура группы A 28 марта в 21:45 мск. Уэльс — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уэльс

В стартовом туре квалификации на континентальное первенство «Драконы» на последних минутах вырвали ничью против Хорватии (1:1) на выезде.

Валлийцы минувший мундиаль откровенно провалили. По итогам группового этапа команда замкнула турнирную таблицу группы В и на этом прекратила выступления.

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Сборная Уэльса набрала всего один балл на ЧМ-2022. После ничьей 1:1 против США в первом туре дальше были поражение от Ирана (0:2) и Англии (0:3).

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В последних девяти матчах во всех турнирах коллектив не знает побед при шести поражениях и трех ничьих, но статус соперника позволяет рассчитывать на успех.

Латвия

Сборная потерпела поражение в первом туре отбора на Евро-2024 против Ирландии (2:3) на выезде.

Латыши удачно выступили в Лиге наций, так как сумели заработать повышение до Лиги С. В первой группе Лиги D по дополнительным показателям они опередили Молдавию.

В ноябре Латвия приняла участие в Балтийском Кубке. Обыграв Эстонию в серии пенальти, она вышла в финал, где встретилась с Исландией, которой проиграла по пенальти.

Стоит отметить, что Латвия выиграла 4 из 6 матчей на выезде, поэтому может оказаться непростым соперником для британцев.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Уэльс, коэффициент на победу которого равен 1,18. Успех Латвии оценивается в 17,00, ничья — в 7,20.

В последних пяти матчах гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,76.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,20, ведь в четырех из шести последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.