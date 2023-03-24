ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуЧто смотреть в международную паузу: Роналду и Кейн идут на рекорд, перезагрузка Бундестим и тренеры-дебютанты Нассер Аль-ХелаифиТщеславие ПСЖ. Как деньги сделали парижан слепыми к доморощенным талантам Зинедин ЗиданВернуть Зидана и купить Беллингема. Что должен сделать «Реал», чтобы снова стать лучше «Барсы»
    Все новости спорта

    Эллины не будут усердствовать

    Гибралтар — Греция. Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Евро-2024, 24 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на Сборная Гиблартара Прогнозы на сборную Греции
    Прогноз и ставки на Гибралтар — Греция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасиос Бакасетас
    Гибралтар сыграет на своем поле с Грецией в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:45 мск. Гибралтар — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа B 24 Марта 2023 года
    Гибралтар
  • Евро-2024. Квалификация. Группа B
    •  Гибралтар 22:45 Греция Греция
  • Афины
    •

    Гибралтар

    Гибралтару в своей группе явно уготована роль андердога. Главной задачей сборной будет отъем очков у признанных фаворитов.

    Зато в контрольных матчах команда выглядит вполне прилично. В двух последних гибралтарцы одержали победы.

    Коэффициенты матча Гибралтар — Греция

    1X2Новым игрокам
  • 26.009.501.09Фрибет$40
    •

    В своем предыдущем поединке Гибралтар добыл викторию. Команда минимально одолела слабенькую Андорру.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с Грецией для гибралтарцев проходят неудачно. Оба были проиграны, что называется, по всем статьям — 4:1 и 4:0.

    Гибралтар явно постарается сдержать атаки гостей. Да и совершить вылазку к воротам греков команда способна.

    Греция

    Эта команда не отличается стабильностью результатов. Даже в контрольных матчах Греция выглядит бледновато.

    Например, свой последний матч эллины проиграли. На выезде команда потерпела поражение от Венгрии (2:1).

  • Почему больше участников на ЧМ-2026 — это неплохая идея
  • Предстоящее расширение формата турнира не такая уж неудачная задумка, как может показаться
  • 19/03/2023

    • Главным бичом команды является не самая высокая надежность тылов. Зачастую оборона греков дает сбои даже в матчах со средними по силе оппонентами.

    А вот стартовать с победы для гостей дело крайне важное. Да и забивать в составе эллинов найдется кому.

    Греция явно будет действовать первым номером. Правда, слишком высокой результативности от гостей ожидать не стоит.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Греции предлагают — 1.07.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию Гибралтара дают — 26.00, ничья оценена — в 11.00.

    Гибралтар способен оказать достойное сопротивление грекам, игра которых не блещет монолитностью.

    Наш прогноз — Фора Гибралтара +2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 3.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сальвадор — Гондурас
  • Футбол
  • Сегодня в 07:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Новая Зеландия — Китай
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Казахстан — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Мертенс — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Баррер — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Гана — Ангола
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фенербахче — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Венгрия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Гибралтар — Греция: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на футбол. Эллины не будут усердствовать
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры