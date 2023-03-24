Гибралтар сыграет на своем поле с Грецией в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:45 мск. Гибралтар — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гибралтар

Гибралтару в своей группе явно уготована роль андердога. Главной задачей сборной будет отъем очков у признанных фаворитов.

Зато в контрольных матчах команда выглядит вполне прилично. В двух последних гибралтарцы одержали победы.

Коэффициенты матча Гибралтар — Греция 1X2Новым игрокам 26.009.501.09Фрибет$40

В своем предыдущем поединке Гибралтар добыл викторию. Команда минимально одолела слабенькую Андорру.

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Поединки с Грецией для гибралтарцев проходят неудачно. Оба были проиграны, что называется, по всем статьям — 4:1 и 4:0.

Гибралтар явно постарается сдержать атаки гостей. Да и совершить вылазку к воротам греков команда способна.

Греция

Эта команда не отличается стабильностью результатов. Даже в контрольных матчах Греция выглядит бледновато.

Например, свой последний матч эллины проиграли. На выезде команда потерпела поражение от Венгрии (2:1).

Главным бичом команды является не самая высокая надежность тылов. Зачастую оборона греков дает сбои даже в матчах со средними по силе оппонентами.

А вот стартовать с победы для гостей дело крайне важное. Да и забивать в составе эллинов найдется кому.

Греция явно будет действовать первым номером. Правда, слишком высокой результативности от гостей ожидать не стоит.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Греции предлагают — 1.07.

На викторию Гибралтара дают — 26.00, ничья оценена — в 11.00.

Гибралтар способен оказать достойное сопротивление грекам , игра которых не блещет монолитностью.

Наш прогноз — Фора Гибралтара +2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 3.25.