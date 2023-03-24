Гибралтар
Гибралтару в своей группе явно уготована роль андердога. Главной задачей сборной будет отъем очков у признанных фаворитов.
Зато в контрольных матчах команда выглядит вполне прилично. В двух последних гибралтарцы одержали победы.
Коэффициенты матча Гибралтар — Греция
В своем предыдущем поединке Гибралтар добыл викторию. Команда минимально одолела слабенькую Андорру.
Поединки с Грецией для гибралтарцев проходят неудачно. Оба были проиграны, что называется, по всем статьям — 4:1 и 4:0.
Гибралтар явно постарается сдержать атаки гостей. Да и совершить вылазку к воротам греков команда способна.
Греция
Эта команда не отличается стабильностью результатов. Даже в контрольных матчах Греция выглядит бледновато.
Например, свой последний матч эллины проиграли. На выезде команда потерпела поражение от Венгрии (2:1).
Главным бичом команды является не самая высокая надежность тылов. Зачастую оборона греков дает сбои даже в матчах со средними по силе оппонентами.
А вот стартовать с победы для гостей дело крайне важное. Да и забивать в составе эллинов найдется кому.
Греция явно будет действовать первым номером. Правда, слишком высокой результативности от гостей ожидать не стоит.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Греции предлагают — 1.07.
На викторию Гибралтара дают — 26.00, ничья оценена — в 11.00.
Гибралтар
Наш прогноз — Фора Гибралтара +2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 3.25.