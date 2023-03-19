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    Прервет ли «Лорьян» беспроигрышную серию «Ниццы»?

    «Ницца» — «Лорьян». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, Лига 1, 19 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Лорьян»
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    «Ницца» не проигрывает 12 последних матчей
    «Ницца» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 марта, начало — в 17:00 мск. «Ницца» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ницца»

    Команда находится на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции с 43 очками в активе. «Ницца» имеет реальные шансы на попадание в еврокубки по итогам сезона.

    Главный козырь клуба — оборона. Команда занимает 2-е место в лиге по надежности, пропустив всего 24 гола в 27-ми встречах. «Ницца» опережает по этому показателю ПСЖ и «Марсель».

    На текущей неделе «Орлы» вышли в четвертьфинал Лиги конференций, обыграв и в ответной игре «Шериф» (3:1) на своем поле.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В последних 12 поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при восьми победах, а значит будет фаворитом матча.

    «Лорьян»

    Месяц назад «Лорьян» одержал крупную победу над «Аяччо». Хозяева забили сопернику 3 безответных мяча и записали в свой актив 11-ю победу в сезоне.

    Победа имела важное значение, так как она позволила прервать серию из трех побед и ничьей.

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    • Следующая победа была одержана клубом в прошлом туре против «Труа» (2:0) на своем поле и занимает девятую позицию в таблице.

    В последних восьми играх во всех турнирах гости выиграли лишь два раза, и оба раза — дома, при четырех поражениях, так что будут аутсайдером дуэли.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ниццу», коэффициент на победу которого равен 1,71. Успех «Лорьяна» оценивается в 5,09, ничья — в 3,87.

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    В трех из четырех последних матчей хозяева пропускали.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,91.

    Еще один вариант ставки — «Ницца» выиграет 1-й тайм за 2,22, ведь в трех из пяти последних матчей хозяева выигрывали к перерыву.

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    «Ницца» — «Лорьян»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Лорьян» беспроигрышную серию «Ниццы»?
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