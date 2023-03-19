«Ницца» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 марта, начало — в 17:00 мск. «Ницца» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

Команда находится на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции с 43 очками в активе. «Ницца» имеет реальные шансы на попадание в еврокубки по итогам сезона.

Главный козырь клуба — оборона. Команда занимает 2-е место в лиге по надежности, пропустив всего 24 гола в 27-ми встречах. «Ницца» опережает по этому показателю ПСЖ и «Марсель».

На текущей неделе «Орлы» вышли в четвертьфинал Лиги конференций, обыграв и в ответной игре «Шериф» (3:1) на своем поле.

Все прогнозы на Лигу 1

В последних 12 поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при восьми победах, а значит будет фаворитом матча.

«Лорьян»

Месяц назад «Лорьян» одержал крупную победу над «Аяччо». Хозяева забили сопернику 3 безответных мяча и записали в свой актив 11-ю победу в сезоне.

Победа имела важное значение, так как она позволила прервать серию из трех побед и ничьей.

Следующая победа была одержана клубом в прошлом туре против «Труа» (2:0) на своем поле и занимает девятую позицию в таблице.

В последних восьми играх во всех турнирах гости выиграли лишь два раза, и оба раза — дома, при четырех поражениях, так что будут аутсайдером дуэли.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Ниццу», коэффициент на победу которого равен 1,71. Успех «Лорьяна» оценивается в 5,09, ничья — в 3,87.

В трех из четырех последних матчей хозяева пропускали.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,91.

Еще один вариант ставки — «Ницца» выиграет 1-й тайм за 2,22, ведь в трех из пяти последних матчей хозяева выигрывали к перерыву.