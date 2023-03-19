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    Махачкалинцы быстро загонят «бычков»

    «Динамо» Махачкала — «Краснодар-2». Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, Первая лига, 19 марта 2023 года

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    «Динамо» Махачкала
    «Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 19 Марта 2023 года
    Динамо-Махачкала
  • Махачкала
    •  Динамо-Махачкала 16:00 Краснодар-2 Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
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    «Динамо» Махачкала

    «Динамо» Махачкала находится на экваторе турнирной таблицы. Для клуба такая диспозиция видится довольно приличной.

    А вот с атакой у махачкалинцев ситуация сложная. В 22 матчах игроки команды забили всего лишь 16 мячей.

    В своем последнем поединке «Динамо» Махачкала победило. На выезде команда минимально одолела «СКА-Хабаровск».

    Прогнозы на ФНЛ

    Главным положительным моментом у динамовцев являются их надежные тылы. В 22 турах махачкалинцы пропустили всего 16 мячей.

    В этой встрече хозяева наверняка будут активны в атаке. «Динамо» Махачкала явно постарается подняться хотя бы на несколько строчек в таблице.

    «Краснодар-2»

    Эта команда борется за сохранение прописки в первой лиге. Сейчас «бычки» замыкают турнирную таблицу первой лиги.

    «Краснодар-2» набрал всего лишь 14 очков. Да и 15 забитых мячей явно не прибавляют позитивных эмоций.

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    • В предыдущем туре «Краснодар-2» снова уступил. Дома кубанцы потерпели разгромное поражение от «Балтики» (0:3).

    До того команда добыла один балл в матче с «Акроном» (0:0).Так что проблема с результативностью никуда не делась.

    «Краснодар-2» постарается добыть хотя бы балл. Молодые краснодарцы наверняка не будут сугубо отсиживаться в обороне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 1.65.

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    На викторию «Краснодара-2» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.66.

    Махачкалинцы намерены быстро смять оборонительные редуты молодых краснодарцев.

    Наш прогноз — Победа «Динамо» Махачкала в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.

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    «Динамо» Махачкала — «Краснодар-2»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на футбол. Махачкалинцы быстро загонят «бычков»
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