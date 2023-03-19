«Динамо» Махачкала
«Динамо» Махачкала находится на экваторе турнирной таблицы. Для клуба такая диспозиция видится довольно приличной.
А вот с атакой у махачкалинцев ситуация сложная. В 22 матчах игроки команды забили всего лишь 16 мячей.
В своем последнем поединке «Динамо» Махачкала победило. На выезде команда минимально одолела «СКА-Хабаровск».
Главным положительным моментом у динамовцев являются их надежные тылы. В 22 турах махачкалинцы пропустили всего 16 мячей.
В этой встрече хозяева наверняка будут активны в атаке. «Динамо» Махачкала явно постарается подняться хотя бы на несколько строчек в таблице.
«Краснодар-2»
Эта команда борется за сохранение прописки в первой лиге. Сейчас «бычки» замыкают турнирную таблицу первой лиги.
«Краснодар-2» набрал всего лишь 14 очков. Да и 15 забитых мячей явно не прибавляют позитивных эмоций.
В предыдущем туре «Краснодар-2» снова уступил. Дома кубанцы потерпели разгромное поражение от «Балтики» (0:3).
До того команда добыла один балл в матче с «Акроном» (0:0).Так что проблема с результативностью никуда не делась.
«Краснодар-2» постарается добыть хотя бы балл. Молодые краснодарцы наверняка не будут сугубо отсиживаться в обороне.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 1.65.
На викторию «Краснодара-2» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.66.
Наш прогноз — Победа «Динамо» Махачкала в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.