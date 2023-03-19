«Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Махачкала

«Динамо» Махачкала находится на экваторе турнирной таблицы. Для клуба такая диспозиция видится довольно приличной.

А вот с атакой у махачкалинцев ситуация сложная. В 22 матчах игроки команды забили всего лишь 16 мячей.

В своем последнем поединке «Динамо» Махачкала победило. На выезде команда минимально одолела «СКА-Хабаровск».

Прогнозы на ФНЛ

Главным положительным моментом у динамовцев являются их надежные тылы. В 22 турах махачкалинцы пропустили всего 16 мячей.

В этой встрече хозяева наверняка будут активны в атаке. «Динамо» Махачкала явно постарается подняться хотя бы на несколько строчек в таблице.

«Краснодар-2»

Эта команда борется за сохранение прописки в первой лиге. Сейчас «бычки» замыкают турнирную таблицу первой лиги.

«Краснодар-2» набрал всего лишь 14 очков. Да и 15 забитых мячей явно не прибавляют позитивных эмоций.

В предыдущем туре «Краснодар-2» снова уступил. Дома кубанцы потерпели разгромное поражение от «Балтики» (0:3).

До того команда добыла один балл в матче с «Акроном» (0:0).Так что проблема с результативностью никуда не делась.

«Краснодар-2» постарается добыть хотя бы балл. Молодые краснодарцы наверняка не будут сугубо отсиживаться в обороне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 1.65.

На викторию «Краснодара-2» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.66.

Махачкалинцы намерены быстро смять оборонительные редуты молодых краснодарцев.

Наш прогноз — Победа «Динамо» Махачкала в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.