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    Голевой спектакль заказывали?!

    «Брентфорд» — «Лестер». Прогноз, ставка (к. 3.20) на футбол, АПЛ, 18 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Лестер»
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    Келечи Ихеаначо
    «Брентфорд» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. «Брентфорд» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Марта 2023 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 18:00 Лестер Лестер
  • Лестер
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    «Брентфорд»

    «Брентфорд» проводит вполне себе продуктивный сезон. Скромный клуб находится на 8 месте в турнирной таблице АПЛ.

    В 26 матчах чемпионата команда уступила только в пяти. Да и оборона представляет собой вполне надежную субстанцию: 33 пропущенных мяча.

    Коэффициенты матча Брентфорд — Лестер

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  • 1.933.703.80Фрибет$40
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    В минувшем туре «Брентфорд» добыл три очка. На выезде команда уверенно одолела проблемный «Саутгемптон» (0:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    До того «Брентфорд» уступил «Эвертону» (1:0). Да и вообще, с атакой у команды относительный порядок: 42 забитых гола.

    Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Особенно если учесть откровенно ненадежные тылы соперника.

    «Лестер»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает, словно на американских горках. «Лестер» находится на 16 месте в турнирной таблице.

    Борьба за выживание в АПЛ для «лис» сейчас актуальна как никогда. Отрыв от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.

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    • В предыдущем своем поединке «Лестер» снова проиграл. Дома «лисы» по всем статьям уступили «Челси» (1:3).

    В последних матчах «Лестер» смотрится откровенно блекло. 5 своих последних матчей команда проиграла.

    Гости наверняка постараются сыграть как можно активнее в атаке. «Лестер» твердо намерен прервать свою неудачную серию.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Брентфорда» предлагают — 1.91.

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    На викторию «Лестера» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.60.

    «Лисам» срочно необходимо побеждать, так что стоит ожидать от гостей повышенной атакующей активности.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.60.

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    «Брентфорд» — «Лестер»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на футбол. Голевой спектакль заказывали?!
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