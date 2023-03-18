«Брентфорд» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. «Брентфорд» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Брентфорд» проводит вполне себе продуктивный сезон. Скромный клуб находится на 8 месте в турнирной таблице АПЛ.

В 26 матчах чемпионата команда уступила только в пяти. Да и оборона представляет собой вполне надежную субстанцию: 33 пропущенных мяча.

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В минувшем туре «Брентфорд» добыл три очка. На выезде команда уверенно одолела проблемный «Саутгемптон» (0:2).

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До того «Брентфорд» уступил «Эвертону» (1:0). Да и вообще, с атакой у команды относительный порядок: 42 забитых гола.

Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Особенно если учесть откровенно ненадежные тылы соперника.

«Лестер»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает, словно на американских горках. «Лестер» находится на 16 месте в турнирной таблице.

Борьба за выживание в АПЛ для «лис» сейчас актуальна как никогда. Отрыв от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.

В предыдущем своем поединке «Лестер» снова проиграл. Дома «лисы» по всем статьям уступили «Челси» (1:3).

В последних матчах «Лестер» смотрится откровенно блекло. 5 своих последних матчей команда проиграла.

Гости наверняка постараются сыграть как можно активнее в атаке. «Лестер» твердо намерен прервать свою неудачную серию.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Брентфорда» предлагают — 1.91.

На викторию «Лестера» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.60.

«Лисам» срочно необходимо побеждать , так что стоит ожидать от гостей повышенной атакующей активности.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.60.