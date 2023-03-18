«Брентфорд»
«Брентфорд» проводит вполне себе продуктивный сезон. Скромный клуб находится на 8 месте в турнирной таблице АПЛ.
В 26 матчах чемпионата команда уступила только в пяти. Да и оборона представляет собой вполне надежную субстанцию: 33 пропущенных мяча.
Коэффициенты матча Брентфорд — Лестер
В минувшем туре «Брентфорд» добыл три очка. На выезде команда уверенно одолела проблемный «Саутгемптон» (0:2).
До того «Брентфорд» уступил «Эвертону» (1:0). Да и вообще, с атакой у команды относительный порядок: 42 забитых гола.
Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Особенно если учесть откровенно ненадежные тылы соперника.
«Лестер»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает, словно на американских горках. «Лестер» находится на 16 месте в турнирной таблице.
Борьба за выживание в АПЛ для «лис» сейчас актуальна как никогда. Отрыв от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.
В предыдущем своем поединке «Лестер» снова проиграл. Дома «лисы» по всем статьям уступили «Челси» (1:3).
В последних матчах «Лестер» смотрится откровенно блекло. 5 своих последних матчей команда проиграла.
Гости наверняка постараются сыграть как можно активнее в атаке. «Лестер» твердо намерен прервать свою неудачную серию.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Брентфорда» предлагают — 1.91.
На викторию «Лестера» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.60.
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.60.