«Астон Вилла»
«Вилланы» в текущем сезоне английской Премьер-лиги является крепким середняком турнира. «Бордово-голубые» в настоящий момент занимают одиннадцатое место в турнирной таблице.
В активе «львов» сейчас 35 очков. Они на семь пунктов отстают от зоны еврокубков и на 11 баллов опережают зону вылета. Таким образом, «Астон Вилла» вряд ли будет за что-то бороться, а просто доиграть сезон.
Коэффициенты матча Астон Вилла — Борнмут
Команда из Бирмингема уже вылетела из всех Кубков и вновь останется без титулов. Она может целиком и полностью сконцентрироваться на выступлении в английском первенстве.
В последней игре подопечные Унаи Эмери сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1). До этого «Астон Вилла» победила «Кристал Пэлас» (1:0) и «Эвертон» (2:0), а перед этим уступила «Арсеналу (2:4) и "Манчестер Сити" (1:3).
"Борнмут"
Команда из одноименного города изо всех сил борется за сохранение прописки в элите. Пока что у нее это не получается, поскольку в настоящий момент "вишни" занимают восемнадцатое место в турнирной таблице.
"Борнмут" имеет в своем активе 24 очка. Столько же у "Лестера" и "Вест Хэма". У Лидса» на один пункт меньше. Хотя даже до 12-го «Кристал Пэлас» команду из Борнмута отделяет лишь три балла, поэтому вся борьба еще впереди и любая победа может поднять команду на несколько позиций.
В прошлом туре подопечные Гари О’Нила неожиданно переиграли «Ливерпуль» (1:0), а до этого проиграли «Арсеналу» (2:3) и «Манчестер Сити» (1:4). Команда навязывает борьбу лидерам, поэтому может рассчитывать на положительный исход.
«Борнмут» также уже вылетел из Кубка Англии, но для них это хорошо, поскольку теперь можно бросить все силы на АПЛ и не отвлекаться на другие турниры.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры считают фаворитом противостояния хозяев поля. На победу «Астон Виллы» предлагают поставить за 1.73.
На викторию «Борнмута» выставлен коэффициент 5.00, ничья оценена в 3.90.
«Борнмуту» надо набирать очки, поэтому предположим, что в этой игре будет зафиксирована ничья.
Также поставим на то, что команды не пробьют тотал. Думается, что соперники не смогут забить три мяча на двоих.