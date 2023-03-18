ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнЛига чемпионов. Шоу Холанна, стойкость «Интера» и исторический успех «Наполи» Маркус РашфордИ снова Рашфорд. Блестящий удар форварда «МЮ» решил исход матча в Севилье Джанни Инфантино вручает Лионелю Месси кубок после победы на ЧМ-2022Больше матчей — больше денег! ФИФА утвердила новый формат ЧМ-2026, который вряд ли понравится игрокам
    Все новости спорта

    «Астон Вилла» и «Борнмут» сыграют вничью

    «Астон Вилла» — «Борнмут». Прогноз, ставка (к. 3.90) на футбол, АПЛ, 18 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Астон Виллу Прогнозы на Борнмут Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Борнмут»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Астон Вилла»
    «Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Борнмутом» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. «Астон Вилла» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Марта 2023 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 18:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
    •

    «Астон Вилла»

    «Вилланы» в текущем сезоне английской Премьер-лиги является крепким середняком турнира. «Бордово-голубые» в настоящий момент занимают одиннадцатое место в турнирной таблице.

    В активе «львов» сейчас 35 очков. Они на семь пунктов отстают от зоны еврокубков и на 11 баллов опережают зону вылета. Таким образом, «Астон Вилла» вряд ли будет за что-то бороться, а просто доиграть сезон.

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Борнмут

    1X2Новым игрокам
  • 1.703.855.00Фрибет$40
    •

    Команда из Бирмингема уже вылетела из всех Кубков и вновь останется без титулов. Она может целиком и полностью сконцентрироваться на выступлении в английском первенстве.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последней игре подопечные Унаи Эмери сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1). До этого «Астон Вилла» победила «Кристал Пэлас» (1:0) и «Эвертон» (2:0), а перед этим уступила «Арсеналу (2:4) и "Манчестер Сити" (1:3).

    "Борнмут"

    Команда из одноименного города изо всех сил борется за сохранение прописки в элите. Пока что у нее это не получается, поскольку в настоящий момент "вишни" занимают восемнадцатое место в турнирной таблице.

    "Борнмут" имеет в своем активе 24 очка. Столько же у "Лестера" и "Вест Хэма". У Лидса» на один пункт меньше. Хотя даже до 12-го «Кристал Пэлас» команду из Борнмута отделяет лишь три балла, поэтому вся борьба еще впереди и любая победа может поднять команду на несколько позиций.

    В прошлом туре подопечные Гари О’Нила неожиданно переиграли «Ливерпуль» (1:0), а до этого проиграли «Арсеналу» (2:3) и «Манчестер Сити» (1:4). Команда навязывает борьбу лидерам, поэтому может рассчитывать на положительный исход.

  • Трансферный дайджест. 7-13 марта
  • Борьба за Пальинью, неопределенность Дембеле, выбор Кейна и Мораты
  • 13/03/2023

    • «Борнмут» также уже вылетел из Кубка Англии, но для них это хорошо, поскольку теперь можно бросить все силы на АПЛ и не отвлекаться на другие турниры.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают фаворитом противостояния хозяев поля. На победу «Астон Виллы» предлагают поставить за 1.73.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Борнмута» выставлен коэффициент 5.00, ничья оценена в 3.90.

    «Борнмуту» надо набирать очки, поэтому предположим, что в этой игре будет зафиксирована ничья.

    Также поставим на то, что команды не пробьют тотал. Думается, что соперники не смогут забить три мяча на двоих.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Алькарас — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Финикс — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Металлист — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Енисей — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Минск — Славия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Сассуоло — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Палермо — Модена
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Богемиан — ЮКД Дублин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Астон Вилла» — «Борнмут»: прогноз, ставка (3.90), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на футбол. «Астон Вилла» и «Борнмут» сыграют вничью
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры