«Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Борнмутом» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. «Астон Вилла» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

«Вилланы» в текущем сезоне английской Премьер-лиги является крепким середняком турнира. «Бордово-голубые» в настоящий момент занимают одиннадцатое место в турнирной таблице.

В активе «львов» сейчас 35 очков. Они на семь пунктов отстают от зоны еврокубков и на 11 баллов опережают зону вылета. Таким образом, «Астон Вилла» вряд ли будет за что-то бороться, а просто доиграть сезон.

Коэффициенты матча Астон Вилла — Борнмут 1X2Новым игрокам 1.703.855.00Фрибет$40

Команда из Бирмингема уже вылетела из всех Кубков и вновь останется без титулов. Она может целиком и полностью сконцентрироваться на выступлении в английском первенстве.

Все прогнозы на АПЛ

В последней игре подопечные Унаи Эмери сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1). До этого «Астон Вилла» победила «Кристал Пэлас» (1:0) и «Эвертон» (2:0), а перед этим уступила «Арсеналу (2:4) и "Манчестер Сити" (1:3).

"Борнмут"

Команда из одноименного города изо всех сил борется за сохранение прописки в элите. Пока что у нее это не получается, поскольку в настоящий момент "вишни" занимают восемнадцатое место в турнирной таблице.

"Борнмут" имеет в своем активе 24 очка. Столько же у "Лестера" и "Вест Хэма". У Лидса» на один пункт меньше. Хотя даже до 12-го «Кристал Пэлас» команду из Борнмута отделяет лишь три балла, поэтому вся борьба еще впереди и любая победа может поднять команду на несколько позиций.

В прошлом туре подопечные Гари О’Нила неожиданно переиграли «Ливерпуль» (1:0), а до этого проиграли «Арсеналу» (2:3) и «Манчестер Сити» (1:4). Команда навязывает борьбу лидерам, поэтому может рассчитывать на положительный исход.

«Борнмут» также уже вылетел из Кубка Англии, но для них это хорошо, поскольку теперь можно бросить все силы на АПЛ и не отвлекаться на другие турниры.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают фаворитом противостояния хозяев поля. На победу «Астон Виллы» предлагают поставить за 1.73.

На викторию «Борнмута» выставлен коэффициент 5.00, ничья оценена в 3.90.

«Борнмуту» надо набирать очки, поэтому предположим, что в этой игре будет зафиксирована ничья.

Также поставим на то, что команды не пробьют тотал. Думается, что соперники не смогут забить три мяча на двоих.