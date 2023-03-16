В четверг, 16 марта, в ответном поединке 1/8 финала Лиги конференций АЗ в родных стенах примет «Лацио». «АЗ-Стадион» в Алкмааре. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени. АЗ «Алкмаар» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АЗ «Алкмаар»

АЗ «Алкмаар» уверенно провёл матч в Риме, обыграв «Лацио» на его же территории (2:1). Волевую победу клубу из Нидерландов принесли точные удары Павлидиса и Керкеза.

В основной сетке Лиги конференций АЗ занял первое место, набрав 15 очков. В своём квартете команда одержала пять побед и потерпела одно поражение.

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«Алкмаар» сделал серьёзную заявку на выход в четвертьфинал турнира. Во-первых, у нидерландцев есть преимущество в один гол. Во-вторых, играют дома на «АЗ-арене».

Все прогнозы на Лигу конференций

В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций команде из-за травмы колена не сможет помочь Ришедли Базур. Под вопросом участие ещё пяти игроков.

В рамках 25 тура чемпионата Нидерландов АЗ нанес минимальное поражение «Гронингему» (1:0). Команда закрепилась на третьем месте в таблице и продолжает участвовать в чемпионской гонке с «Аяксом» и «Фейеноордом».

«Лацио»

Для итальянского клуба шансы на выход в четвертьфинал ещё не потеряны. Отставание составляет всего один мяч. В первом матче в составе «Лацио» мяч в сетку ворот АЗ отправил Педро Родригес.

В стыковом раунде «Лацио» смог преодолеть барьер в лице румынского ЧФР «Клуж». На выезде соперники разошлись миром (0:0), а дома римский клуб благодаря голу Чиро Иммобиле вырвал победу у соперника (1:0).

Чиро Иммобиле в ответном поединке с АЗ будет не хватать команде из Рима. Из-за мышечной травмы он пропустит игру с участием «Лацио».

В итальянской Серии А «Лацио» занимает третье место. В активе клуба — 49 очков. В 26 туре римляне не смогли справиться с крепкой обороной «Болоньи» (0:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Алкмаара» можно поставить за 2.76, ничью оценивают в 3.40. А на победу «Лацио» — в 2.49.

Прогноз: «Лацио» придется раскрываться в этом поединке, а без Чиро Иммобиле — это будет сделать сложно. Но свой один мяч итальянский клуб должен забить.

Ставка: Индивидуальный тотал «Лацио» больше 1.5 с коэффициентом 2.36.

Альтернативный прогноз: Обе команды атакующего плана, так что можно ожидать результативную игру с забитыми голами.

Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.65.