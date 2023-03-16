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    Пробьется ли «Лацио» в четвертьфинал турнира?

    АЗ «Алкмаар» — «Лацио». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, Лига конференций, 16 марта 2023 года

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    Фрагмент матча «Болонья» — «Лацио»
    В четверг, 16 марта, в ответном поединке 1/8 финала Лиги конференций АЗ в родных стенах примет «Лацио». «АЗ-Стадион» в Алкмааре. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени. АЗ «Алкмаар» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 16 Марта 2023 года
    АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 23:00 Лацио Лацио
  • Рим
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    АЗ «Алкмаар»

    АЗ «Алкмаар» уверенно провёл матч в Риме, обыграв «Лацио» на его же территории (2:1). Волевую победу клубу из Нидерландов принесли точные удары Павлидиса и Керкеза.

    В основной сетке Лиги конференций АЗ занял первое место, набрав 15 очков. В своём квартете команда одержала пять побед и потерпела одно поражение.

    Коэффициенты матча АЗ Алкмар — Лацио

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    «Алкмаар» сделал серьёзную заявку на выход в четвертьфинал турнира. Во-первых, у нидерландцев есть преимущество в один гол. Во-вторых, играют дома на «АЗ-арене».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций команде из-за травмы колена не сможет помочь Ришедли Базур. Под вопросом участие ещё пяти игроков.

    В рамках 25 тура чемпионата Нидерландов АЗ нанес минимальное поражение «Гронингему» (1:0). Команда закрепилась на третьем месте в таблице и продолжает участвовать в чемпионской гонке с «Аяксом» и «Фейеноордом».

    «Лацио»

    Для итальянского клуба шансы на выход в четвертьфинал ещё не потеряны. Отставание составляет всего один мяч. В первом матче в составе «Лацио» мяч в сетку ворот АЗ отправил Педро Родригес.

    В стыковом раунде «Лацио» смог преодолеть барьер в лице румынского ЧФР «Клуж». На выезде соперники разошлись миром (0:0), а дома римский клуб благодаря голу Чиро Иммобиле вырвал победу у соперника (1:0).

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    • Чиро Иммобиле в ответном поединке с АЗ будет не хватать команде из Рима. Из-за мышечной травмы он пропустит игру с участием «Лацио».

    В итальянской Серии А «Лацио» занимает третье место. В активе клуба — 49 очков. В 26 туре римляне не смогли справиться с крепкой обороной «Болоньи» (0:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Алкмаара» можно поставить за 2.76, ничью оценивают в 3.40. А на победу «Лацио» — в 2.49.

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    Прогноз: «Лацио» придется раскрываться в этом поединке, а без Чиро Иммобиле — это будет сделать сложно. Но свой один мяч итальянский клуб должен забить.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Лацио» больше 1.5 с коэффициентом 2.36.

    Альтернативный прогноз: Обе команды атакующего плана, так что можно ожидать результативную игру с забитыми голами.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.65.

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    АЗ «Алкмаар» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 16.03.2023. Прогнозы на футбол. Пробьется ли «Лацио» в четвертьфинал турнира?
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