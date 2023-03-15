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    «Канарейки» быстро заклюют аутсайдера

    «Хаддерсфилд Таун» — «Норвич». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Чемпионшип, 15 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хаддерсфилд Таун» — «Норвич»
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    Димитрис Яннулис
    «Хаддерсфилд Таун» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 марта, начало — в 22:45 мск. «Хаддерсфилд Таун» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 15 Марта 2023 года
    Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Хаддерсфилд Таун 22:45 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    «Хаддерсфилд Таун»

    «Хаддерсфилд Таун» скромно сражается за выживание. Ныне команда находится в зоне вылета, отставая от спасительного 21 места на 6 очков.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 36 матчах игроки клуба забили всего лишь 30 мячей.

    В минувшем туре «Хаддерсфилд Таун» не сумел разжиться очками. На выезде команда минимально уступила «Вест Бромвичу».

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    Поединки с «Норвичем» для команды традиционно складываются проблематично. Из 5 последних очных встреч «Хаддерсфилд Таун» проиграл 4 раза.

    Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Хаддерсфилд Таун» уже просто некуда отступать.

    «Норвич»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает нестабильно. «Норвич» пребывает на 7 месте в турнирной таблице.

    Естественно, «канарейки» намерены пободаться за выход в АПЛ. Правда, вероятнее всего, «Норвич» способен пройти в элиту лишь через тернии плей-офф.

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    • В минувшем туре команда проиграла. «Норвич» дома уступил «Сандерленду» со счетом 0:1.

    Сейчас «канарейки» на приличном ходу. Победная серия составляет уже 3 матча кряду, и явно жаждет продолжения.

    «Норвич» явно сильнее одного из аутсайдеров. Да и вообще, потенциал у «канареек» достаточно высокий.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Норвича» предлагают — 1.83.

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    На викторию «Хаддерсфилд Таун» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.60.

    Гости борются за выход в плей-офф, и наверняка быстро вскроют оборону аутсайдера.

    Наш прогноз — Победа «Норвича» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

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    «Хаддерсфилд Таун» — «Норвич»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 15.03.2023. Прогнозы на футбол. «Канарейки» быстро заклюют аутсайдера
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