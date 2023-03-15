«Хаддерсфилд Таун» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 марта, начало — в 22:45 мск. «Хаддерсфилд Таун» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хаддерсфилд Таун»

«Хаддерсфилд Таун» скромно сражается за выживание. Ныне команда находится в зоне вылета, отставая от спасительного 21 места на 6 очков.

Главным бичом команды является слабая атака. В 36 матчах игроки клуба забили всего лишь 30 мячей.

В минувшем туре «Хаддерсфилд Таун» не сумел разжиться очками. На выезде команда минимально уступила «Вест Бромвичу».

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Поединки с «Норвичем» для команды традиционно складываются проблематично. Из 5 последних очных встреч «Хаддерсфилд Таун» проиграл 4 раза.

Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Хаддерсфилд Таун» уже просто некуда отступать.

«Норвич»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает нестабильно. «Норвич» пребывает на 7 месте в турнирной таблице.

Естественно, «канарейки» намерены пободаться за выход в АПЛ. Правда, вероятнее всего, «Норвич» способен пройти в элиту лишь через тернии плей-офф.

В минувшем туре команда проиграла. «Норвич» дома уступил «Сандерленду» со счетом 0:1.

Сейчас «канарейки» на приличном ходу. Победная серия составляет уже 3 матча кряду, и явно жаждет продолжения.

«Норвич» явно сильнее одного из аутсайдеров. Да и вообще, потенциал у «канареек» достаточно высокий.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Норвича» предлагают — 1.83.

На викторию «Хаддерсфилд Таун» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.60.

Гости борются за выход в плей-офф, и наверняка быстро вскроют оборону аутсайдера .

Наш прогноз — Победа «Норвича» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.