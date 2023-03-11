В 25-м туре испанской Примеры «Эльче» примет «Вальядолид». Встреча запланирована на 11 марта 18:15 по мск. «Эльче» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльче»

По итогам нынешнего сезона команда наверняка покинет Примеру. Она провалилась откровенно, из-за чего занимает последнее место в таблице, имея всего 12 очков.

«Эльче» катастрофически мало побеждает. На его счету 2 победы. Даже у предпоследней «Валенсии» их 6. При этом все 2 победы коллектив одержал в последних 5 турах чемпионата.

Коэффициенты матча Эльче — Вальядолид 1X2Новым игрокам 2.603.352.75Фрибет$40

«Эльче» обыграл« Вильярреал» (3:1). Также хозяева победили «Мальорку» (1:0), но это было уже после трех поражений подряд — от «Бетиса» (2:3), «Эспаньола» (0:1) и «Реала» (0:4).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

«Эльче» пропускал в каждом из пяти последних домашних матчей чемпионата Испании.

«Вальядолид»

Гости недалеко ушли от зоны вылета. От «Альмерии» их отделяют всего 2 пункта, так что для них задача ясна — победить любой ценой.

Сейчас «Вальядолид» имеет 27 набранных пунктов и занимает 14-ю позицию в турнирной таблице испанской Примеры.

В последнем туре «пусела» смогли выиграть у «Эспаньола». Матч закончился со счетом 2:1. Тем самым команда прервала серию из трех матчей без побед.

Ранее «Вальядолид» проиграл «Бетису» (1:2) и «Сельте» (0:3), а также сыграл нулевую ничью с «Осасуной».

Прогноз и ставки

Фаворитов в этом матче нет — 2.65 на победу «Эльче» и 2.75 на победу «Вальядолида». Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.40.

«Вальядолид» понимает, что поражение или даже ничья могут опустить его еще ниже в таблице, вплоть до зоны вылета. Отсюда следует, что гости приедут за победой и другого варианта у них нет.

Они уже делали это с тем же соперником, только дома. Тогда матч завершился со счетом 2:1. Возможно, что гости снова пропустят, так как делали это в последних трех турах. Ставка номер 1 на игру — победа «Вальядолида» за 2.75.