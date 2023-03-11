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    «Вальядолиду» нужна только победа

    «Эльче» — «Вальядолид». Ставки (к. 2.75) и прогноз на Примеру 11 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Вальядолид»
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    Серхио Леон
    В 25-м туре испанской Примеры «Эльче» примет «Вальядолид». Встреча запланирована на 11 марта 18:15 по мск. «Эльче» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Марта 2023 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 18:15 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
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    «Эльче»

    По итогам нынешнего сезона команда наверняка покинет Примеру. Она провалилась откровенно, из-за чего занимает последнее место в таблице, имея всего 12 очков.

    «Эльче» катастрофически мало побеждает. На его счету 2 победы. Даже у предпоследней «Валенсии» их 6. При этом все 2 победы коллектив одержал в последних 5 турах чемпионата.

    Коэффициенты матча Эльче — Вальядолид

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    «Эльче» обыграл« Вильярреал» (3:1). Также хозяева победили «Мальорку» (1:0), но это было уже после трех поражений подряд — от «Бетиса» (2:3), «Эспаньола» (0:1) и «Реала» (0:4).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Эльче» пропускал в каждом из пяти последних домашних матчей чемпионата Испании.

    «Вальядолид»

    Гости недалеко ушли от зоны вылета. От «Альмерии» их отделяют всего 2 пункта, так что для них задача ясна — победить любой ценой.

    Сейчас «Вальядолид» имеет 27 набранных пунктов и занимает 14-ю позицию в турнирной таблице испанской Примеры.

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  • 08/03/2023

    • В последнем туре «пусела» смогли выиграть у «Эспаньола». Матч закончился со счетом 2:1. Тем самым команда прервала серию из трех матчей без побед.

    Ранее «Вальядолид» проиграл «Бетису» (1:2) и «Сельте» (0:3), а также сыграл нулевую ничью с «Осасуной».

    Прогноз и ставки

    Фаворитов в этом матче нет — 2.65 на победу «Эльче» и 2.75 на победу «Вальядолида». Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.40.

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    «Вальядолид» понимает, что поражение или даже ничья могут опустить его еще ниже в таблице, вплоть до зоны вылета. Отсюда следует, что гости приедут за победой и другого варианта у них нет.

    Они уже делали это с тем же соперником, только дома. Тогда матч завершился со счетом 2:1. Возможно, что гости снова пропустят, так как делали это в последних трех турах. Ставка номер 1 на игру — победа «Вальядолида» за 2.75.

    Вторая ставка на поединок — обе забьют (да), которая принимается с котировкой 1.85.

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    «Эльче» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на футбол. «Вальядолиду» нужна только победа
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