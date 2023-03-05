«Бетис» сыграет на своем поле против «Реала» в рамках матча 24-го тура чемпионата Испании. Поединок пройдет в воскресенье, 5 марта, начало — в 23:00 мск. «Бетис» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетикос» в текущем сезоне выступают крайне удачно и продолжают бороться за место в зоне Лиги чемпионов. В настоящий момент команда из Севильи занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры.

«Белые» имеют в своем активе 40 очков. Они лишь на два пункта отстают от четвертого «Атлетико» и на три — от третьего «Реала Сосьедада». Также подопечные Мануэля Пеллегрини на шесть баллов опережают «Райо Вальекано» и «Вильярреал», поэтому в этом плане могут чувствовать себя спокойно.

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Из Кубка Испании «Бетис» вылетел, уступив «Осасуне», однако «гелиополиты» продолжают борьбу в Лиге Европы. В 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы команда сыграет против английского «Манчестер Юнайтед».

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Сейчас у «Бетиса» трехматчевая серия из побед. Он выиграл у «Эльче» (3:2), «Вальядолида» (2:1) и «Альмерии» (3:2), однако до этого были поражения от «Сельты» (3:4) и «Барселоны» (1:2).

«Реал»

Мадридцы изо всех сил стараются угнаться за «Барселоной» в борьбе за чемпионство. В настоящий момент команда из столицы Испании занимает второе место в турнирной таблице.

На счету «сливочных» 52 очка. Они на семь пунктов отстают от «блаугранас», поэтому догнать каталонцев еще реально. Все остальные далеко от «Королевского клуба», поэтому второе место команде точно обеспечено.

«Реал» продолжает выступать на три фронта. Подопечные Карло Анчелотти уступили «Барселоне» (0:1) в первом полуфинальном матче Кубка Испании, однако обыграли английский «Ливерпуль» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Что касается чемпионата Испании, то в последней игре «Реал» в мадридском дерби сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), а до этого переиграл «Осасуну» (2:0) и «Эльче» (4:0).

Прогноз и ставка

На победу «Реала» в этом матче можно поставить за 1.80, на ничью букмекеры предлагают 3.98, а на победу «Валенсии» — за 4.78.

«Реал» является фаворитом противостояния и думается, что должен брать три очка, чтобы еще больше не отпускать «Барселону».

Ставка — победа «Реала».

Также поставим на то, что обе команды в этом поединке забьют. Ждем результативного поединка.