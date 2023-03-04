«Астон Вилла»
Бирмингемцы смогли вздохнуть, прервав в своем последнем матче серию из трех поражений. На выезде команда победила «Эвертон» со счетом 2:0. Это была ее 9-я победа в АПЛ.
Ранее команде не повезло с расписанием и ей пришлось играть с двумя лидерами — «Арсеналом» (4:2) и «Манчестер Сити» (3:1). Также хозяева проиграли «Лестеру» (2:4).
Коэффициенты матча Астон Вилла — Кристал Пэлас
В турнирной таблице «Астон Вилла» находится на 11-й позиции в таблице, имея на своем счету 31 набранное очко.
Дома «Вилла» проиграла 3 из 4 матчей, в том числе поединок против «Стивенейджа» в Кубке Англии.
«Кристал Пэлас»
У гостей идет длительная серия без побед. Она состоит из трех поражений и пяти ничьих. Сюда стоит прибавить поражение в Кубке Англии и тогда число безвыигрышных матчей подряд будет равно девяти.
С календарем у «Кристал Пэлас» тоже не сложилось — «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Ливерпуль» (0:0), «Брайтон» (1:1), «Брентфорд» (1:1). При этом ничья с «мерсисайдцами» может считаться хорошим результатом.
«Орлы» имеют на 4 очка меньше, чем их соперник. Они, соответственно, находятся ниже в турнирной таблице, а именно на 12-й строчке.
Под вопросом участие полузащитника Уилфрида Заа, у которого была травма колена.
Прогноз и ставка
Коэффициенты на победу «Астон Виллы» и «Кристал Пэлас» составляют 2.05 и 4.00 соответственно. Котировка на ничью составляет 3.35.
Несмотря на коэффициенты, «Пэлас» не стоит списывать со счетов. Команда — крепкий орешек и способна насолить даже топу АПЛ.
В последних играх гости показывали характер. Они наверняка смогут добыть очки в предстоящем матче, тем более что в первом круге «орлы» выиграли у «Виллы» 3:1. Ставка — победа «Кристал Пэлас» с форой 0 за 2.85.