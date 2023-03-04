4 марта в Бирмингеме на «Вилла Парк» «Астон Вилла» примет «Кристал Пэлас» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Встреча начнется в 18:00 мск. «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

Бирмингемцы смогли вздохнуть, прервав в своем последнем матче серию из трех поражений. На выезде команда победила «Эвертон» со счетом 2:0. Это была ее 9-я победа в АПЛ.

Ранее команде не повезло с расписанием и ей пришлось играть с двумя лидерами — «Арсеналом» (4:2) и «Манчестер Сити» (3:1). Также хозяева проиграли «Лестеру» (2:4).

Коэффициенты матча Астон Вилла — Кристал Пэлас 1X2Новым игрокам 2.053.303.90Фрибет$40

В турнирной таблице «Астон Вилла» находится на 11-й позиции в таблице, имея на своем счету 31 набранное очко.

Все прогнозы на АПЛ

Дома «Вилла» проиграла 3 из 4 матчей, в том числе поединок против «Стивенейджа» в Кубке Англии.

«Кристал Пэлас»

У гостей идет длительная серия без побед. Она состоит из трех поражений и пяти ничьих. Сюда стоит прибавить поражение в Кубке Англии и тогда число безвыигрышных матчей подряд будет равно девяти.

С календарем у «Кристал Пэлас» тоже не сложилось — «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Ливерпуль» (0:0), «Брайтон» (1:1), «Брентфорд» (1:1). При этом ничья с «мерсисайдцами» может считаться хорошим результатом.

«Орлы» имеют на 4 очка меньше, чем их соперник. Они, соответственно, находятся ниже в турнирной таблице, а именно на 12-й строчке.

Под вопросом участие полузащитника Уилфрида Заа, у которого была травма колена.

Прогноз и ставка

Коэффициенты на победу «Астон Виллы» и «Кристал Пэлас» составляют 2.05 и 4.00 соответственно. Котировка на ничью составляет 3.35.

Несмотря на коэффициенты, «Пэлас» не стоит списывать со счетов. Команда — крепкий орешек и способна насолить даже топу АПЛ.

В последних играх гости показывали характер. Они наверняка смогут добыть очки в предстоящем матче, тем более что в первом круге «орлы» выиграли у «Виллы» 3:1. Ставка — победа «Кристал Пэлас» с форой 0 за 2.85.