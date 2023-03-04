ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Без интриги, мотивации и трансферов. Семь ожиданий от весенней части РПЛ КаземироПять причин, почему «МЮ» может оформить квадрупл уже в этом сезоне Йошко ГвардиолДотянуться до звезд. Почему Йошко Гвардиол так всем нужен
    Все новости спорта

    «Кристал Пэлас» может снова обыграть «Астон Виллу»

    «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас». Ставки (к. 2.85) и прогноз на АПЛ 4 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Астон Виллу Прогнозы на Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Кристал Пэлас»
    4 марта в Бирмингеме на «Вилла Парк» «Астон Вилла» примет «Кристал Пэлас» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Встреча начнется в 18:00 мск. «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Марта 2023 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 18:00 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
    •

    «Астон Вилла»

    Бирмингемцы смогли вздохнуть, прервав в своем последнем матче серию из трех поражений. На выезде команда победила «Эвертон» со счетом 2:0. Это была ее 9-я победа в АПЛ.

    Ранее команде не повезло с расписанием и ей пришлось играть с двумя лидерами — «Арсеналом» (4:2) и «Манчестер Сити» (3:1). Также хозяева проиграли «Лестеру» (2:4).

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Кристал Пэлас

    1X2Новым игрокам
  • 2.053.303.90Фрибет$40
    •

    В турнирной таблице «Астон Вилла» находится на 11-й позиции в таблице, имея на своем счету 31 набранное очко.

    Все прогнозы на АПЛ

    Дома «Вилла» проиграла 3 из 4 матчей, в том числе поединок против «Стивенейджа» в Кубке Англии.

    «Кристал Пэлас»

    У гостей идет длительная серия без побед. Она состоит из трех поражений и пяти ничьих. Сюда стоит прибавить поражение в Кубке Англии и тогда число безвыигрышных матчей подряд будет равно девяти.

    С календарем у «Кристал Пэлас» тоже не сложилось — «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Ливерпуль» (0:0), «Брайтон» (1:1), «Брентфорд» (1:1). При этом ничья с «мерсисайдцами» может считаться хорошим результатом.

  • Трансферный дайджест. 21 — 27 февраля
  • Неопределенность Ди Марии, Бускетса и Рамоса, большой интерес к Беллингему
  • 27/02/2023

    • «Орлы» имеют на 4 очка меньше, чем их соперник. Они, соответственно, находятся ниже в турнирной таблице, а именно на 12-й строчке.

    Под вопросом участие полузащитника Уилфрида Заа, у которого была травма колена.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты на победу «Астон Виллы» и «Кристал Пэлас» составляют 2.05 и 4.00 соответственно. Котировка на ничью составляет 3.35.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Несмотря на коэффициенты, «Пэлас» не стоит списывать со счетов. Команда — крепкий орешек и способна насолить даже топу АПЛ.

    В последних играх гости показывали характер. Они наверняка смогут добыть очки в предстоящем матче, тем более что в первом круге «орлы» выиграли у «Виллы» 3:1. Ставка — победа «Кристал Пэлас» с форой 0 за 2.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.75
  • Прогноз на матч Чикаго — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  3.95
  • Прогноз на матч Калгари — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Фриц — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.94
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Ванкувер — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  5.15
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Берреттини — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кривбасс — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Зверев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Джокович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Факел — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. «Кристал Пэлас» может снова обыграть «Астон Виллу»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры