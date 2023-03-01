«Тулуза» сыграет на своем поле с «Родезом» в рамках 1/4 финала Кубка Франции. Матч пройдет 1 марта, начало — в 20:45 мск. «Тулуза» — «Родез»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тулуза»

В данном Кубка Франции «Тулуза» прошла уже три этапа. В 1/32 финала она разгромила любителей 7:1, затем переиграла дома «Аяччо» 2:0, после чего 3:1 — «Реймс».

Команда, которая только в этом сезоне вернулась в элиту, выступает там пока довольно-таки неплохо, находясь по итогам 25 туров в середине турнирной таблицы.

После выхода в 1/4 финала Кубка Франции «Малыши» переиграли «Ренн» (3:1) на своем поле, что на сегодня их последняя победа во всех турнирах.

Все прогнозы на Лигу 1

В двух прошлых матчах коллектив потерпел поражения (в рамках Лиги 1), поэтому сейчас находится не в лучшей форме.

«Родез»

«Родез» сражается за сохранение прописки во втором по рангу дивизионе — Лиге 2. Команда находится на последней 20-й позиции.

Проблемы с реализацией не позволяют коллективу подняться из низов таблицы. В 25 матчах чемпионата он забил всего 20 раз.

В предыдущем раунде Кубка Франции клуб обыграл одного из борцов за выживание в Лиге 1 — «Осера» (3:2).

Сейчас у гостей безвыигрышная серия в три поединка, которые пришлись на Лигу 2, а значит они переживают не лучшую форму.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Тулузу», коэффициент на победу которой равен 1,34. Успех «Родеза» оценивается в 9,60, ничья — в 5,30.

В 11 из последних 15 матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,02.

Еще один вариант ставки — ничья после 1-го тайма за 2,60, ведь в семи из 10 выездных матчей гостей к перерыву была зафиксирована ничья.