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    Выйдет ли «Тулуза» в полуфинал Кубка Франции?

    «Тулуза» — «Родез». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Кубок Франции, 1 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Родез»
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    «Тулуза» проиграла два последних матча
    «Тулуза» сыграет на своем поле с «Родезом» в рамках 1/4 финала Кубка Франции. Матч пройдет 1 марта, начало — в 20:45 мск. «Тулуза» — «Родез»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 01 Марта 2023 года
    Тулуза
  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 20:45 Родез Родез
  • Франция. Кубок
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    «Тулуза»

    В данном Кубка Франции «Тулуза» прошла уже три этапа. В 1/32 финала она разгромила любителей 7:1, затем переиграла дома «Аяччо» 2:0, после чего 3:1 — «Реймс».

    Команда, которая только в этом сезоне вернулась в элиту, выступает там пока довольно-таки неплохо, находясь по итогам 25 туров в середине турнирной таблицы.

    После выхода в 1/4 финала Кубка Франции «Малыши» переиграли «Ренн» (3:1) на своем поле, что на сегодня их последняя победа во всех турнирах.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В двух прошлых матчах коллектив потерпел поражения (в рамках Лиги 1), поэтому сейчас находится не в лучшей форме.

    «Родез»

    «Родез» сражается за сохранение прописки во втором по рангу дивизионе — Лиге 2. Команда находится на последней 20-й позиции.

    Проблемы с реализацией не позволяют коллективу подняться из низов таблицы. В 25 матчах чемпионата он забил всего 20 раз.

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    • В предыдущем раунде Кубка Франции клуб обыграл одного из борцов за выживание в Лиге 1 — «Осера» (3:2).

    Сейчас у гостей безвыигрышная серия в три поединка, которые пришлись на Лигу 2, а значит они переживают не лучшую форму.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Тулузу», коэффициент на победу которой равен 1,34. Успех «Родеза» оценивается в 9,60, ничья — в 5,30.

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    В 11 из последних 15 матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,02.

    Еще один вариант ставки — ничья после 1-го тайма за 2,60, ведь в семи из 10 выездных матчей гостей к перерыву была зафиксирована ничья.

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    «Тулуза» — «Родез»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 01.03.2023. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Тулуза» в полуфинал Кубка Франции?
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