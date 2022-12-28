В рамках 16-го тура турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» на своем поле примет «Трабзонспор». Встреча пройдет 28 декабря и начнется в 20:00 по мск. «Фатих Карагюмрюк» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фатих Карагюмрюк»

«Фатих Карагюмрюк» ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Сейчас он с 13 очкам идет вблизи зоны вылета, опережая ее только по дополнительным показателям.

Стамбульский коллектив за 14 проведенных встреч чемпионата уступил в семи случаях, три матча он смог выиграть и четыре раза делил очки со своими оппонентами. Причем забил он 25 мячей при 29 пропущенных.

Вот уже как четыре тура подряд в рамках Суперлиги «красно-черные» выиграть не могут. В прошлом матче чемпионата они уступили на выезде «Адана Демирспор» (1:2).

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Таким образом, хозяевам поля будет сложно набрать очки в этой игре, особенно если учесть, что они будут противостоять чемпиону.

«Трабзонспор»

Эта команда нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. «Трабзонспор» пока лишь пятый в турнирной таблице.

Более того, трабзонцы выиграли лишь 7 матчей из 14. Да и атака явно не блещет: всего 21 забитый мяч.

В своем предыдущем поединке «Трабзонспор» уверенно победил, причем поверженным оказался теперь уже экс-лидер «Фенербахче» (2:0).

В последних восьми матчах во всех турнирах коллектив не проиграл при трех победах (две — в последних поединках) и пяти ничьих, а значит будет явным фаворитом.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично называют фаворитом «Трабзонспор» — 1,91, успех «Фатиха Карагюмрюка» оценивается в 3,85, ничья — в 3,70.

В последних 10 матчах из 15-ти «Трабзонспор» выиграл первый тайм.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Трабзонспор» выиграет первый тайм за 2,48.

Еще один вариант ставки — «Трабзонспор» выиграет первый тайм и матч за 3,05. Вышеуказанная статистика и общая форма гостей позволяет рассчитывать на этот исход.