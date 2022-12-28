ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энцо ФернандесТоп-5 игроков ЧМ-2022, которых может подписать «Ливерпуль» Габриэл ЖезусШесть вопросов для «Арсенала»: Как играть без Жезуса, надо ли покупать Мудрика и искать усиление для полузащиты Энцо ФернандесТрансферный дайджест. 20 — 26 декабря
  • 01:46
    • ПСВ объявил о переходе Гакпо в «Ливерпуль»
  • 01:01
    • «Арсенал» одержал волевую победу над «Вест Хэмом»
  • 02:03
    • Райс может продолжить карьеру в «Челси»
  • 22:32
    • Гол и ассист Салаха помогли «Ливерпулю» победить «Астон Виллу»
  • 20:00
    • «Ньюкасл» разгромил «Лестер» и поднялся на вторую строчку АПЛ
  • 18:12
    • Источник: ФИФА разрешит России участвовать в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию
  • 22:22
    • Пеле попрощался с семьёй, состояние здоровья легенды футбола ухудшилось
    Все новости спорта

    Прервется ли беспроигрышная серия «Трабзонспора»?

    «Фатих Карагюмрюк» — «Трабзонспор». Прогноз, ставка (к. 2.48) на футбол, чемпионат Турции, 28 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Трабзонспор
    Прогноз и ставки на «Фатих Карагюмрюк» — «Трабзонспор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Трабзонспор» идет на 5 месте
    В рамках 16-го тура турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» на своем поле примет «Трабзонспор». Встреча пройдет 28 декабря и начнется в 20:00 по мск. «Фатих Карагюмрюк» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 28 Декабря 2022 года
    Фатих Карагюмрюк
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Фатих Карагюмрюк 20:00 Трабзонспор Трабзонспор
  • Трабзон
    •

    «Фатих Карагюмрюк»

    «Фатих Карагюмрюк» ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Сейчас он с 13 очкам идет вблизи зоны вылета, опережая ее только по дополнительным показателям.

    Стамбульский коллектив за 14 проведенных встреч чемпионата уступил в семи случаях, три матча он смог выиграть и четыре раза делил очки со своими оппонентами. Причем забил он 25 мячей при 29 пропущенных.

    Вот уже как четыре тура подряд в рамках Суперлиги «красно-черные» выиграть не могут. В прошлом матче чемпионата они уступили на выезде «Адана Демирспор» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Таким образом, хозяевам поля будет сложно набрать очки в этой игре, особенно если учесть, что они будут противостоять чемпиону.

    «Трабзонспор»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. «Трабзонспор» пока лишь пятый в турнирной таблице.

    Более того, трабзонцы выиграли лишь 7 матчей из 14. Да и атака явно не блещет: всего 21 забитый мяч.

  • Эффект бабочки. Как Нил Мопе, Жозе Моуринью и причиндалы Гленна Мюррея помогли Месси выиграть ЧМ-2022
  • Невероятная цепь событий, которая привела к победе сборной Аргентины на ЧМ в Катаре
  • 24/12/2022

    • В своем предыдущем поединке «Трабзонспор» уверенно победил, причем поверженным оказался теперь уже экс-лидер «Фенербахче» (2:0).

    В последних восьми матчах во всех турнирах коллектив не проиграл при трех победах (две — в последних поединках) и пяти ничьих, а значит будет явным фаворитом.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично называют фаворитом «Трабзонспор» — 1,91, успех «Фатиха Карагюмрюка» оценивается в 3,85, ничья — в 3,70.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В последних 10 матчах из 15-ти «Трабзонспор» выиграл первый тайм.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Трабзонспор» выиграет первый тайм за 2,48.

    Еще один вариант ставки — «Трабзонспор» выиграет первый тайм и матч за 3,05. Вышеуказанная статистика и общая форма гостей позволяет рассчитывать на этот исход.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Портленд — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Ухань Три Таунс — Чжэцзян Профессионал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Мэйчжоу Хакка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Умраниеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Финляндия — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фенербахче — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Рединг — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  3.00
  • Прогноз на матч Челси — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Бернли — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.50
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Торонто — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фатих Карагюмрюк» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 28.12.2022. Прогнозы на футбол. Прервется ли беспроигрышная серия «Трабзонспора»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры