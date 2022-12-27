«Ухань Три Таунс»
Эта команда нынешний чемпионат проводит успешно. «Ухань Три Таунс» находится на 1 месте в турнирной таблице.
За 2 тура до финиша команда опережает «Шаньдун Тайшань» лишь по дополнительным показателям. У обеих команд по 72 очка.
В своем предыдущем поединке «Ухань Три Таунс» проиграл. Команда минимально уступила «Чэнду».
«Ухань Три Таунс» блестяще атакует. В 32 матчах игроки команды наколотили уже 86 мячей.
В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Иного пути, чтобы сохранить лидерство, у команды просто нет.
«Чжэцзян Профессионал»
«Чжэцзян Профессионал» нынешний сезон проводит вполне прилично. Текущее 3 место в чемпионате выглядит в этом плане вполне показательным.
А вот в предыдущем своем поединке «Чжэцзян Профессионал» добился ничьей. Правда, паритет с «Чэнду» (1:1) команду явно не удовлетворил.
В плане реализации команда выглядит довольно прилично. Все-таки забили игроки «Чжэцзян Профессионал» 60 мячей в 32 встречах.
А вот оборона команды — настоящее ее достижение. Пропущено всего 26 мячей, что меньше гола за матч.
В этой встрече «Чжэцзян Профессионал» наверняка будет действовать вторым номером. Соперник сильнее, но свои шансы в контригре гости найти способны.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ухань Три Таунс» предлагают — 1.24.
На викторию «Чжэцзян Профессионал» дают — 10.90, ничья оценена — в 6.45.
«Ухань Три Таунс» борется за чемпионский титул, и наверняка
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.78.