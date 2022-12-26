«Престон»
Эта команда нынешний чемпионат проводит неплохо. «Престон» подпирает зону плей-офф, находясь на 7 позиции.
Вот только с победами у команды складывается не так, чтобы очень. В 23 матчах выиграно лишь 9 игр.
В своем предыдущем матче «Престон» не смог добыть даже балл. Дома команда минимально уступила КПР.
«Престон» крайне нестабилен, что пока мешает рассчитывать на что-то серьезное. Да и 22 забитых мяча — явно не лучшая статистика.
В этом матче хозяева наверняка будут активны в атаке. Обыгрывать аутсайдера престонцы просто обязаны априори.
«Хаддерсфилд»
«Хаддерсфилд» в текущем сезоне смотрится крайне бледно. Команда сражается лишь за выживание, занимая последнее место в таблице.
В предыдущем своем поединке «Хаддерсфилд» вновь потерпел неудачу. Дома команда пала под натиском «Уотфорда» (0:2).
Вот только с реализацией у команды имеются серьезные проблемы. В 22 матчах забито всего 19 мячей, что является худшим показателем в лиге.
Зато в обороне команда действует относительно надежно. Пропущено 29 мячей, и это показатель не аутсайдерский.
В этой встрече «Хаддерсфилд» явно будет пытаться зацепиться за очки. Другого выхода нет, ведь отставание от спасительной 21 позиции измеряется 7 очками.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Престона» предлагают — 1.88.
На викторию «Хаддерсфилда» дают — 4.40, ничья оценена — в 3.50.
Наш прогноз — Победа «Престона» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.03.