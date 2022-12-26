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    «Престон» быстро разберется с аутсайдером

    «Престон» — «Хаддерсфилд». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Чемпионшип, 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Престон» — «Хаддерсфилд»
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    Даниэль Джонсон
    «Престон» сыграет на своем поле с «Хаддерсфилдом» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. «Престон» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2022 года
    Престон Норт Энд
  • Престон
    •  Престон Норт Энд 18:00 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Престон»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит неплохо. «Престон» подпирает зону плей-офф, находясь на 7 позиции.

    Вот только с победами у команды складывается не так, чтобы очень. В 23 матчах выиграно лишь 9 игр.

    В своем предыдущем матче «Престон» не смог добыть даже балл. Дома команда минимально уступила КПР.

    Все прогнозы на футбол

    «Престон» крайне нестабилен, что пока мешает рассчитывать на что-то серьезное. Да и 22 забитых мяча — явно не лучшая статистика.

    В этом матче хозяева наверняка будут активны в атаке. Обыгрывать аутсайдера престонцы просто обязаны априори.

    «Хаддерсфилд»

    «Хаддерсфилд» в текущем сезоне смотрится крайне бледно. Команда сражается лишь за выживание, занимая последнее место в таблице.

    В предыдущем своем поединке «Хаддерсфилд» вновь потерпел неудачу. Дома команда пала под натиском «Уотфорда» (0:2).

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    • Вот только с реализацией у команды имеются серьезные проблемы. В 22 матчах забито всего 19 мячей, что является худшим показателем в лиге.

    Зато в обороне команда действует относительно надежно. Пропущено 29 мячей, и это показатель не аутсайдерский.

    В этой встрече «Хаддерсфилд» явно будет пытаться зацепиться за очки. Другого выхода нет, ведь отставание от спасительной 21 позиции измеряется 7 очками.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Престона» предлагают — 1.88.

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    На викторию «Хаддерсфилда» дают — 4.40, ничья оценена — в 3.50.

    Хозяева не намерены терять очки на ровном месте, к тому же есть шанс подняться в первую шестерку.

    Наш прогноз — Победа «Престона» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.03.

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    «Престон» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на футбол. «Престон» быстро разберется с аутсайдером
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