В 18-м туре итальянской Серии B «Перуджа» на своем поле будет принимать «Венецию». Начало встречи — в 22:30 мск. «Перуджа» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Перуджа»

Команда полностью проваливает чемпионат, занимая последнее 20-е место в Серии B. В 17-и матчах «Перуджа» набрала лишь 13 очков. Команда отстает от 15-го места, которое позволяет остаться в лиге на 6 очков.

Стоит отметить, что «Перуджа» также занимает последнее место по забитым голам, всего лишь 12 раз команда поразила ворота соперника в 17-и встречах нынешнего сезона.

В последнем матче с «Кальяри» «Перуджа» проиграла со счетом 2:3. Команда отыграла с 0:2, но упустила ничейный результат, пропустив решающий гол на 81-й минуте матча.

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Что касается выступлений на своем поле, то в последних двух встречах «Перуджа» выиграла «Дженоа» (1:0) и сыграла вничью со «СПАЛ» (0:0).

Команде нечего терять и домашний матч с «Венецией», которая тоже находится не в лучшей форме — отличная возможность начать выбираться из тяжелого положения.

«Венеция»

Итальянская команда располагается на 15-м месте в турнирной таблице Серии B. Совсем недавно «Венеция» была в зоне вылета, а сейчас команда выправляется из трудного положения.

В последних 5 матчах у «Венеции» лишь одно поражение, три победы и одна ничья. Стоит отметить важную победу команды над «Тернаной» (2:1), которая занимает 6-е место в Серии B и является одним из лидеров чемпионата.

В последнем матче «Венеция» обыграла «Козенцу» (2:0), полностью контролируя игру. Было видно, что футболисты «Венеции» находятся в хорошей форме и испытание с «Перуджой» в гостевом матче будет еще более интересным.

Что касается очных встреч команд, то последний раз «Перуджа» и «Венеция» сыграли 31 июля 2020 года. Тогда «Венеция» без проблем разобралась с соперником (3:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2.44.

Успех гостей оценивается в 3.00, ничья — в 3.05.

Этот матч будет принципиальным и важным для обеих команд, и можно смело предположить, что обе команды точно поразят ворота соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — Обе забьют — да за 1.90. Еще один вариант ставки — Победа «Венеции» за 3.00.