«Унион»
Берлинцы в нынешнем сезоне демонстрируют прекрасные результаты. «Унион» некоторое время даже лидировал в Бундеслиге.
Правда, сейчас команда опустилась на 5 место. Однако отставание от 2 позиции составляет всего 3 очка.
При этом оборона команды действует относительно надежно. Пропущено всего 20 мячей, 4 из которых в минувшем туре.
Свой последний поединок команда провела уверенно. «Унион» сумел сломить сопротивление «Ганзы» (2:0).
В этом поединке «Унион» наверняка постарается сыграть на своих козырях. Надежные тылы и эффективные контратаки в этом помогут.
«Санкт-Галлен»
В нынешнем сезоне эта команда демонстрирует неплохие результаты. В турнирной таблице своего чемпионата «Санкт-Галлен» находится на 3 позиции.
При этом борьба за 2 место еще не проиграна. Отставание от идущего вторым «Серветта» составляет 1 пункт.
Атака «Санкт-Галлена» является главным достоянием команды. Игроки команды в 16 матчах наколотили 33 мяча.
Свой последний матч «Санкт-Галлен» провел успешно. На выезде команда буквально смела с газона «Сьон» (2:7).
Наверняка швейцарцы не будут отсиживаться в тылах. Тем паче, в двух последних матчах команда настреляла 12 мячей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Униона» предлагают — 1.71.
На викторию «Санкт-Галлена» дают — 5.45, ничья оценена — в 3.84.
Наш прогноз — Победа «Униона» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.