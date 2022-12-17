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    «Унион» будет торопиться

    «Унион» — «Санкт-Галлен». Прогноз, ставка (к. 2.31) на футбол, товарищеский матч, 17 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Санкт-Галлен»
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    Шералдо Беккер
    «Унион» сыграет на своем поле с «Санкт-Галленом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 16:30 мск. «Унион» — «Санкт-Галлен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 17 Декабря 2022 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 16:30 Санкт-Галлен Санкт-Галлен
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Унион»

    Берлинцы в нынешнем сезоне демонстрируют прекрасные результаты. «Унион» некоторое время даже лидировал в Бундеслиге.

    Правда, сейчас команда опустилась на 5 место. Однако отставание от 2 позиции составляет всего 3 очка.

    При этом оборона команды действует относительно надежно. Пропущено всего 20 мячей, 4 из которых в минувшем туре.

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    Свой последний поединок команда провела уверенно. «Унион» сумел сломить сопротивление «Ганзы» (2:0).

    В этом поединке «Унион» наверняка постарается сыграть на своих козырях. Надежные тылы и эффективные контратаки в этом помогут.

    «Санкт-Галлен»

    В нынешнем сезоне эта команда демонстрирует неплохие результаты. В турнирной таблице своего чемпионата «Санкт-Галлен» находится на 3 позиции.

    При этом борьба за 2 место еще не проиграна. Отставание от идущего вторым «Серветта» составляет 1 пункт.

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    • Атака «Санкт-Галлена» является главным достоянием команды. Игроки команды в 16 матчах наколотили 33 мяча.

    Свой последний матч «Санкт-Галлен» провел успешно. На выезде команда буквально смела с газона «Сьон» (2:7).

    Наверняка швейцарцы не будут отсиживаться в тылах. Тем паче, в двух последних матчах команда настреляла 12 мячей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Униона» предлагают — 1.71.

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    На викторию «Санкт-Галлена» дают — 5.45, ничья оценена — в 3.84.

    Берлинцы выглядят сильнее соперника, и наверняка продемонстрируют это с первых минут поединка.

    Наш прогноз — Победа «Униона» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.

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    «Унион» — «Санкт-Галлен»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на футбол. «Унион» будет торопиться
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