«Унион» сыграет на своем поле с «Санкт-Галленом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 16:30 мск. «Унион» — «Санкт-Галлен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

Берлинцы в нынешнем сезоне демонстрируют прекрасные результаты. «Унион» некоторое время даже лидировал в Бундеслиге.

Правда, сейчас команда опустилась на 5 место. Однако отставание от 2 позиции составляет всего 3 очка.

При этом оборона команды действует относительно надежно. Пропущено всего 20 мячей, 4 из которых в минувшем туре.

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Свой последний поединок команда провела уверенно. «Унион» сумел сломить сопротивление «Ганзы» (2:0).

В этом поединке «Унион» наверняка постарается сыграть на своих козырях. Надежные тылы и эффективные контратаки в этом помогут.

«Санкт-Галлен»

В нынешнем сезоне эта команда демонстрирует неплохие результаты. В турнирной таблице своего чемпионата «Санкт-Галлен» находится на 3 позиции.

При этом борьба за 2 место еще не проиграна. Отставание от идущего вторым «Серветта» составляет 1 пункт.

Атака «Санкт-Галлена» является главным достоянием команды. Игроки команды в 16 матчах наколотили 33 мяча.

Свой последний матч «Санкт-Галлен» провел успешно. На выезде команда буквально смела с газона «Сьон» (2:7).

Наверняка швейцарцы не будут отсиживаться в тылах. Тем паче, в двух последних матчах команда настреляла 12 мячей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Униона» предлагают — 1.71.

На викторию «Санкт-Галлена» дают — 5.45, ничья оценена — в 3.84.

Берлинцы выглядят сильнее соперника , и наверняка продемонстрируют это с первых минут поединка.

Наш прогноз — Победа «Униона» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.