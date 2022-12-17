«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Жироной» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 16:00 мск. «Манчестер Сити» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

Эта команда нынешний сезон проводит несколько хуже ожиданий. «Манчестер Сити» находится на 2 месте в турнирной таблице АПЛ.

При этом «Манчестер Сити» привычно мощно выглядит в атаке. В 14 матчах команда Хосепа Гвардиолы настреляла 40 мячей.

При этом оборона команды действует весьма надежно. Пропущено всего 14 мячей, что является одним из лучших показателей в АПЛ.

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Свой последний поединок команда провела неудачно. «Манчестер Сити» сенсационно уступил «Брентфорду» (1:2).

В этом поединке «Манчестер Сити» наверняка будет активен в атаке. Эрлинг Холанн и компания уж очень соскучились за победами.

«Жирона»

В нынешнем сезоне эта команда демонстрирует относительно неплохие результаты. В турнирной таблице своего чемпионата «Жирона» идет на 13 позиции.

При этом каталонцы наверняка будут втянуты в борьбу за выживание. Отрыв от 18 места составляет всего 5 очков.

Оборона «Жирона» действует не столь монолитно. Команда пропустила 22 мяча в свои ворота.

Свой последний матч «Жирона» провела довольно успешно. Все-таки ничью с «Осасуной» (1:1) можно записать в актив.

Наверняка испанцы максимально настроятся на этот поединок. Дать бой гранду мирового футбола будет интересной мотивацией.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.15.

На викторию «Жироны» дают — 21.00, ничья оценена — в 8.64.

Подопечные Гвардиолы постараются преуспеть в атаке, да и вообще англичане значительно превосходят испанцев в классе .

Наш прогноз — Фора «Манчестер Сити» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.01.