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    «Манчестер Сити» разгромит «Жирону»

    «Манчестер Сити» — «Жирона». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, товарищеский матч, 17 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Жирона»
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    Рияд Марез
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Жироной» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 16:00 мск. «Манчестер Сити» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 17 Декабря 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 16:00 Жирона Жирона
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Манчестер Сити»

    Эта команда нынешний сезон проводит несколько хуже ожиданий. «Манчестер Сити» находится на 2 месте в турнирной таблице АПЛ.

    При этом «Манчестер Сити» привычно мощно выглядит в атаке. В 14 матчах команда Хосепа Гвардиолы настреляла 40 мячей.

    При этом оборона команды действует весьма надежно. Пропущено всего 14 мячей, что является одним из лучших показателей в АПЛ.

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    Свой последний поединок команда провела неудачно. «Манчестер Сити» сенсационно уступил «Брентфорду» (1:2).

    В этом поединке «Манчестер Сити» наверняка будет активен в атаке. Эрлинг Холанн и компания уж очень соскучились за победами.

    «Жирона»

    В нынешнем сезоне эта команда демонстрирует относительно неплохие результаты. В турнирной таблице своего чемпионата «Жирона» идет на 13 позиции.

    При этом каталонцы наверняка будут втянуты в борьбу за выживание. Отрыв от 18 места составляет всего 5 очков.

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    • Оборона «Жирона» действует не столь монолитно. Команда пропустила 22 мяча в свои ворота.

    Свой последний матч «Жирона» провела довольно успешно. Все-таки ничью с «Осасуной» (1:1) можно записать в актив.

    Наверняка испанцы максимально настроятся на этот поединок. Дать бой гранду мирового футбола будет интересной мотивацией.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.15.

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    На викторию «Жироны» дают — 21.00, ничья оценена — в 8.64.

    Подопечные Гвардиолы постараются преуспеть в атаке, да и вообще англичане значительно превосходят испанцев в классе.

    Наш прогноз — Фора «Манчестер Сити» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.01.

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    «Манчестер Сити» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» разгромит «Жирону»
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