«Манчестер Сити»
Эта команда нынешний сезон проводит несколько хуже ожиданий. «Манчестер Сити» находится на 2 месте в турнирной таблице АПЛ.
При этом «Манчестер Сити» привычно мощно выглядит в атаке. В 14 матчах команда Хосепа Гвардиолы настреляла 40 мячей.
При этом оборона команды действует весьма надежно. Пропущено всего 14 мячей, что является одним из лучших показателей в АПЛ.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Манчестер Сити» сенсационно уступил «Брентфорду» (1:2).
В этом поединке «Манчестер Сити» наверняка будет активен в атаке. Эрлинг Холанн и компания уж очень соскучились за победами.
«Жирона»
В нынешнем сезоне эта команда демонстрирует относительно неплохие результаты. В турнирной таблице своего чемпионата «Жирона» идет на 13 позиции.
При этом каталонцы наверняка будут втянуты в борьбу за выживание. Отрыв от 18 места составляет всего 5 очков.
Оборона «Жирона» действует не столь монолитно. Команда пропустила 22 мяча в свои ворота.
Свой последний матч «Жирона» провела довольно успешно. Все-таки ничью с «Осасуной» (1:1) можно записать в актив.
Наверняка испанцы максимально настроятся на этот поединок. Дать бой гранду мирового футбола будет интересной мотивацией.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.15.
На викторию «Жироны» дают — 21.00, ничья оценена — в 8.64.
Подопечные Гвардиолы постараются преуспеть в атаке, да и вообще
Наш прогноз — Фора «Манчестер Сити» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.01.