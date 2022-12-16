«Ницца»
Эта команда нынешний сезон проводит ниже собственных возможностей. «Ницца» пребывает лишь на 9 месте в Лиге 1.
При этом «Ницца» еще может побороться за выход в еврокубки. Отставание от идущего пятым «Лорьяна» составляет 8 очков.
Вот только с реализацией у команды имеются серьезные сложности. В 15 сыгранных поединках забито 15 мячей.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Ницца» в товарищеском матче уступила «Жироне» (1:2).
В этом поединке «Ницца» наверняка будет активна в атаке. Не так давно французы разгромили «Стандард» (4:1).
«Аталанта»
В нынешнем сезоне эта команда борется за выход в Лигу чемпионов. Правда, сейчас бергамаски лишь шестые в турнирной таблице.
Вот только с результативностью у команды имеются проблемы. В 15 матчах земляки Труффальдино отличились лишь 22 раза.
Оборона «Аталанты» привычно действует не столь монолитно. Команда пропустила 15 мячей.
Свой последний матч «Аталанта» проиграла. Правда, поражение от «Айнтрахта» случилось лишь в серии пенальти.
Бергамаски не побеждают еще с конца октября. Разумеется, команда мотивирована прервать этот негативный сериал.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аталанты» предлагают — 1.74.
На викторию «Ниццы» дают — 4.96, ничья оценена — в 3.90.
Итальянцы выглядят мощнее соперника, да и вообще, мотивированы добыть долгожданную викторию.
Наш прогноз — Победа «Аталанты» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.11.