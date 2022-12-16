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    Бергамаски начнут без раскачки

    «Ницца» — «Аталанта». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, товарищеский матч, 16 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Аталанта»
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    Мерих Демирал
    «Ницца» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 22:00 мск. «Ницца» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 16 Декабря 2022 года
    Ницца
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Ницца 22:00 Аталанта Аталанта
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    «Ницца»

    Эта команда нынешний сезон проводит ниже собственных возможностей. «Ницца» пребывает лишь на 9 месте в Лиге 1.

    При этом «Ницца» еще может побороться за выход в еврокубки. Отставание от идущего пятым «Лорьяна» составляет 8 очков.

    Вот только с реализацией у команды имеются серьезные сложности. В 15 сыгранных поединках забито 15 мячей.

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    Свой последний поединок команда провела неудачно. «Ницца» в товарищеском матче уступила «Жироне» (1:2).

    В этом поединке «Ницца» наверняка будет активна в атаке. Не так давно французы разгромили «Стандард» (4:1).

    «Аталанта»

    В нынешнем сезоне эта команда борется за выход в Лигу чемпионов. Правда, сейчас бергамаски лишь шестые в турнирной таблице.

    Вот только с результативностью у команды имеются проблемы. В 15 матчах земляки Труффальдино отличились лишь 22 раза.

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    • Оборона «Аталанты» привычно действует не столь монолитно. Команда пропустила 15 мячей.

    Свой последний матч «Аталанта» проиграла. Правда, поражение от «Айнтрахта» случилось лишь в серии пенальти.

    Бергамаски не побеждают еще с конца октября. Разумеется, команда мотивирована прервать этот негативный сериал.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аталанты» предлагают — 1.74.

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    На викторию «Ниццы» дают — 4.96, ничья оценена — в 3.90.

    Итальянцы выглядят мощнее соперника, да и вообще, мотивированы добыть долгожданную викторию.

    Наш прогноз — Победа «Аталанты» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.11.

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    «Ницца» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 16.12.2022. Прогнозы на футбол. Бергамаски начнут без раскачки
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