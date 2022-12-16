«Ницца» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 22:00 мск. «Ницца» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

Эта команда нынешний сезон проводит ниже собственных возможностей. «Ницца» пребывает лишь на 9 месте в Лиге 1.

При этом «Ницца» еще может побороться за выход в еврокубки. Отставание от идущего пятым «Лорьяна» составляет 8 очков.

Вот только с реализацией у команды имеются серьезные сложности. В 15 сыгранных поединках забито 15 мячей.

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Свой последний поединок команда провела неудачно. «Ницца» в товарищеском матче уступила «Жироне» (1:2).

В этом поединке «Ницца» наверняка будет активна в атаке. Не так давно французы разгромили «Стандард» (4:1).

«Аталанта»

В нынешнем сезоне эта команда борется за выход в Лигу чемпионов. Правда, сейчас бергамаски лишь шестые в турнирной таблице.

Вот только с результативностью у команды имеются проблемы. В 15 матчах земляки Труффальдино отличились лишь 22 раза.

Оборона «Аталанты» привычно действует не столь монолитно. Команда пропустила 15 мячей.

Свой последний матч «Аталанта» проиграла. Правда, поражение от «Айнтрахта» случилось лишь в серии пенальти.

Бергамаски не побеждают еще с конца октября. Разумеется, команда мотивирована прервать этот негативный сериал.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аталанты» предлагают — 1.74.

На викторию «Ниццы» дают — 4.96, ничья оценена — в 3.90.

Итальянцы выглядят мощнее соперника, да и вообще, мотивированы добыть долгожданную викторию.

Наш прогноз — Победа «Аталанты» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.11.