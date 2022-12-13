«Спортинг» сыграет на своем поле с «Маритиму» в рамках 3-го тура Кубка португальской лиги. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 23:45 мск. «Спортинг» — «Маритиму»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

«Спортинг» в первом туре Кубка португальской Лиги разгромил «Фаренсе» (6:0) на своем поле. Во втором — победил «Риу Аве» (2:0) в гостях.

Эти победы позволяет лиссабонцам лидировать, опережая сразу двух конкурентов на три очка и на шесть — грядущего соперника.

По итогам 13 туров ведущего дивизиона португальского футбола Примейры «Львы» занимают четвертую позицию с отставанием в 12 очков от лидера «Бенфики».

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Коллектив выиграл четыре последних поединка, так что его статус фаворита в этой игре не подвергается сомнению.

«Маритиму»

«Маритиму» свои выступления в Кубке португальской Лиги начал с поражения дома против «Риу Аве» (0:1). Во втором туре он проиграл на выезде «Фаренсе» (0:2).

Теперь команда занимает последнее, четвертое место в группе B. Отставание от лидера в лице нынешнего соперника измеряется шестью очками.

По итогам 13 туров элитного дивизиона страны, Примейры, клуб занимает 17-ю строчку в зоне вылета.

В последних трех поединках во всех турнирах коллектив проигрывал и не побеждает уже четыре матча, поэтому гости вряд ли способны остановить грозного оппонента.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Спортинга», коэффициент на победу которого равен 1,18, успех «Маритиму» оценивается в 13,00, ничья — в 5,50.

Лиссабонцы — явный фаворит игры, учитывая не только его статус гранда, но и форму обеих команд.

Поэтому наш прогноз и ставка — «Спортинг» будет выигрывать после 30 минут матча за 2,05.

Еще один вариант ставки — «Спортинг» выиграет и не пропустит за 1,91. «Маритиму» не забивает уже четыре матча кряду, а значит такой расклад весьма перспективен.