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    Продолжится ли победная серия «Спортинга»?

    «Спортинг» — «Маритиму». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Кубок португальской лиги, 13 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Маритиму»
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    «Спортинг» лидирует в группе Кубка Лиги
    «Спортинг» сыграет на своем поле с «Маритиму» в рамках 3-го тура Кубка португальской лиги. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 23:45 мск. «Спортинг» — «Маритиму»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спортинг»

    «Спортинг» в первом туре Кубка португальской Лиги разгромил «Фаренсе» (6:0) на своем поле. Во втором — победил «Риу Аве» (2:0) в гостях.

    Эти победы позволяет лиссабонцам лидировать, опережая сразу двух конкурентов на три очка и на шесть — грядущего соперника.

    По итогам 13 туров ведущего дивизиона португальского футбола Примейры «Львы» занимают четвертую позицию с отставанием в 12 очков от лидера «Бенфики».

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    Коллектив выиграл четыре последних поединка, так что его статус фаворита в этой игре не подвергается сомнению.

    «Маритиму»

    «Маритиму» свои выступления в Кубке португальской Лиги начал с поражения дома против «Риу Аве» (0:1). Во втором туре он проиграл на выезде «Фаренсе» (0:2).

    Теперь команда занимает последнее, четвертое место в группе B. Отставание от лидера в лице нынешнего соперника измеряется шестью очками.

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    • По итогам 13 туров элитного дивизиона страны, Примейры, клуб занимает 17-ю строчку в зоне вылета.

    В последних трех поединках во всех турнирах коллектив проигрывал и не побеждает уже четыре матча, поэтому гости вряд ли способны остановить грозного оппонента.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Спортинга», коэффициент на победу которого равен 1,18, успех «Маритиму» оценивается в 13,00, ничья — в 5,50.

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    Лиссабонцы — явный фаворит игры, учитывая не только его статус гранда, но и форму обеих команд.

    Поэтому наш прогноз и ставка — «Спортинг» будет выигрывать после 30 минут матча за 2,05.

    Еще один вариант ставки — «Спортинг» выиграет и не пропустит за 1,91. «Маритиму» не забивает уже четыре матча кряду, а значит такой расклад весьма перспективен.

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    «Спортинг» — «Маритиму»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 13.12.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Спортинга»?
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