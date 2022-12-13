«Риу Аве» сыграет на своем поле с «Фаренсе» в рамках 3-го тура Кубка португальской лиги. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 23:45 мск. «Риу Аве» — «Фаренсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Риу Аве»

«Риу Аве» в первом туре Кубка португальской Лиги на выезде обыграл «Маритиму» (1:0). Во втором — клуб уступил дома «Спортингу» (0:2).

Теперь команда занимает второе место в группе B. Отставание от лидера «Спортинга» измеряется тремя очками, тогда как соперник имеет те же три балла.

По итогам 13 туров элитного дивизиона страны, Примейры, клуб занимает 10-ю строчку, уступая зоне еврокубков пять очков.

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До поражения от «Спортинга» коллектив побеждал в трех поединках кряду во всех турнирах, так что именно он — явный фаворит матча.

«Фаренсе»

«Фаренсе» свои выступления в Кубке португальской Лиги начал с разгрома на выезде против «Спортинга» (0:6). Во втором туре он победил дома «Маритиму» (2:0).

Теперь команда занимает третье место в группе B. Отставание от лидера от «Спортинга» составляет три очка, тогда как грядущему сопернику уступает по разнице мячей.

По итогам 13 туров второго дивизиона страны, Сегунды, клуб занимает вторую строчку и имеет хорошие шансы подняться в элиту.

В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы, но обе — дома, при двух поражениях и одной ничьей, что не обещает гостям хороших шансов на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Риу Аве» — коэффициент на его победу равен 2,05, успех «Фаренсе» оценивается в 3,60, ничья — в 3,00.

Последние свои три победы кряду «Риу Аве», который и в этом матче — фаворит, одержал без пропущенных мячей.

Поэтому наш прогноз и ставка — забьет только «Риу Аве» за 3,20.

Еще один вариант ставки — «Риу Аве» выиграет и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,20. Помимо того, что «Риу Аве» не пропускал по ходу недавней победной серии, он еще и забивал лишь по одноу голу, а значит такой расклад весьма перспективен.