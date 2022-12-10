10 декабря на нейтральном поле пройдет товарищеский матч, в котором испанская «Жирона» сыграет против французской «Ниццы». Начало запланировано на 13:00 по мск. «Жирона» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

«Жирона» — это представитель испанской Примеры, которая только в этом сезоне вернулась в элиту, где по итогам 14 туров идет в середине турнирки, оторвавшись на пять баллов от опасной зоны.

Каталонский клуб за всю турнирную дистанцию в чемпионате страны смог выиграть всего четыре поединка, столько же раз сыграв вничью и потерпев шесть неудач, разница мячей составляет 20:22.

На перерыв на внутренней арене «жирондинцы» ушли в отличном настроении, выдав 4-матчевую беспроигрышную серию, которую начали двумя ничьими, а продолжили двумя победами.

После этого «Жирона» закрепила успех и в Кубке Испании, преодолев 1/64 финала, одолев на ней команду из региональной лиги, правда, только по итогам дополнительного времени.

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Накануне же коллектив провел товарищеский поединок против бельгийского клуба «Стандард», выиграв его со счетом 1:0, забив гол в самом начале второй половины игры.

«Ницца»

«Ницца» представляет высший дивизион чемпионата Франции. И на перерыв в текущем первенстве она ушла на девятой позиции, отставая на восемь баллов от еврокубковой зоны.

Пока «орлята» на внутренней арене соблюдают полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по пять раз. Разница мячей также приблизительно равная — 15:17.

Помимо этого, «южане» также участвуют и в Лиге конференций, где смогли пробиться в весеннюю часть турнира, выиграв своей квартет у «Партизана», «Кельна» и «Словацко».

Несколько дней тому назад «Ницца» также провела поединок против бельгийского «Стандарда», но выиграла его крупнее, чем предстоящий противник — 4:1. И этим результатом она продлила свою беспроигрышную серию до восьми встреч, в которой в половине случаев победила.

Ранее между собой эти коллективы никогда не встречались. Так что этот поединок будет дебютным в их противостоянии.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа «Ниццы» — 2.16, победа «Жироны» — 3.23, ничья — 3.50.

Французский коллектив выгляди немного сильнее, чем испанский, доказав это легкой победой над «Стандартом», которого «Жирона» одолела с большими трудностями. В общем, ждем, что «Ницца» продлит свою успешную серию и ставим на ее викторию.