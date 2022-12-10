«Жирона»
«Жирона» — это представитель испанской Примеры, которая только в этом сезоне вернулась в элиту, где по итогам 14 туров идет в середине турнирки, оторвавшись на пять баллов от опасной зоны.
Каталонский клуб за всю турнирную дистанцию в чемпионате страны смог выиграть всего четыре поединка, столько же раз сыграв вничью и потерпев шесть неудач, разница мячей составляет 20:22.
На перерыв на внутренней арене «жирондинцы» ушли в отличном настроении, выдав 4-матчевую беспроигрышную серию, которую начали двумя ничьими, а продолжили двумя победами.
После этого «Жирона» закрепила успех и в Кубке Испании, преодолев 1/64 финала, одолев на ней команду из региональной лиги, правда, только по итогам дополнительного времени.
Накануне же коллектив провел товарищеский поединок против бельгийского клуба «Стандард», выиграв его со счетом 1:0, забив гол в самом начале второй половины игры.
«Ницца»
«Ницца» представляет высший дивизион чемпионата Франции. И на перерыв в текущем первенстве она ушла на девятой позиции, отставая на восемь баллов от еврокубковой зоны.
Пока «орлята» на внутренней арене соблюдают полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по пять раз. Разница мячей также приблизительно равная — 15:17.
Помимо этого, «южане» также участвуют и в Лиге конференций, где смогли пробиться в весеннюю часть турнира, выиграв своей квартет у «Партизана», «Кельна» и «Словацко».
Несколько дней тому назад «Ницца» также провела поединок против бельгийского «Стандарда», но выиграла его крупнее, чем предстоящий противник — 4:1. И этим результатом она продлила свою беспроигрышную серию до восьми встреч, в которой в половине случаев победила.
Ранее между собой эти коллективы никогда не встречались. Так что этот поединок будет дебютным в их противостоянии.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа «Ниццы» — 2.16, победа «Жироны» — 3.23, ничья — 3.50.
Французский коллектив выгляди немного сильнее, чем испанский, доказав это легкой победой над «Стандартом», которого «Жирона» одолела с большими трудностями. В общем, ждем, что «Ницца» продлит свою успешную серию и ставим на ее викторию.