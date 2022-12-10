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    «Орлята» справятся с каталонцами

    «Жирона» — «Ницца». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, товарищеский матч, 10 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Ницца»
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    Анди Делор
    10 декабря на нейтральном поле пройдет товарищеский матч, в котором испанская «Жирона» сыграет против французской «Ниццы». Начало запланировано на 13:00 по мск. «Жирона» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 10 Декабря 2022 года
    Жирона
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Жирона 13:00 Ницца Ницца
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Жирона»

    «Жирона» — это представитель испанской Примеры, которая только в этом сезоне вернулась в элиту, где по итогам 14 туров идет в середине турнирки, оторвавшись на пять баллов от опасной зоны.

    Каталонский клуб за всю турнирную дистанцию в чемпионате страны смог выиграть всего четыре поединка, столько же раз сыграв вничью и потерпев шесть неудач, разница мячей составляет 20:22.

    На перерыв на внутренней арене «жирондинцы» ушли в отличном настроении, выдав 4-матчевую беспроигрышную серию, которую начали двумя ничьими, а продолжили двумя победами.

    После этого «Жирона» закрепила успех и в Кубке Испании, преодолев 1/64 финала, одолев на ней команду из региональной лиги, правда, только по итогам дополнительного времени.

    Все прогнозы на футбол

    Накануне же коллектив провел товарищеский поединок против бельгийского клуба «Стандард», выиграв его со счетом 1:0, забив гол в самом начале второй половины игры.

    «Ницца»

    «Ницца» представляет высший дивизион чемпионата Франции. И на перерыв в текущем первенстве она ушла на девятой позиции, отставая на восемь баллов от еврокубковой зоны.

    Пока «орлята» на внутренней арене соблюдают полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по пять раз. Разница мячей также приблизительно равная — 15:17.

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    • Помимо этого, «южане» также участвуют и в Лиге конференций, где смогли пробиться в весеннюю часть турнира, выиграв своей квартет у «Партизана», «Кельна» и «Словацко».

    Несколько дней тому назад «Ницца» также провела поединок против бельгийского «Стандарда», но выиграла его крупнее, чем предстоящий противник — 4:1. И этим результатом она продлила свою беспроигрышную серию до восьми встреч, в которой в половине случаев победила.

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    Ранее между собой эти коллективы никогда не встречались. Так что этот поединок будет дебютным в их противостоянии.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа «Ниццы» — 2.16, победа «Жироны» — 3.23, ничья — 3.50.

    Французский коллектив выгляди немного сильнее, чем испанский, доказав это легкой победой над «Стандартом», которого «Жирона» одолела с большими трудностями. В общем, ждем, что «Ницца» продлит свою успешную серию и ставим на ее викторию.

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    «Жирона» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 10.12.2022. Прогнозы на футбол. «Орлята» справятся с каталонцами
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