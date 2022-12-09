«Мец» сыграет на своем поле с «Осером» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 13:00 мск. «Мец» — «Осер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мец»

Эта команда борется за возвращение в Лигу 1. Правда, нынешнее 8 место выглядит сущим провалом.

При этом «Мец» имеет заметные сложности с надежностью тылов. В 15 поединках пропущен 21 мяч.

Зато с атакой у команды полный порядок. Забито 24 мяча, и это самый высокий показатель в Лиге 2 наряду с «Гавром» и «Сошо».

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Свой последний поединок команда провела успешно. В кубковой встрече был минимально обыгран «Эпиналь».

В этом поединке «Мец» наверняка будет стараться сыграть на равных с полпредом элиты. Ждем от команды качественных атак.

«Осер»

В нынешнем сезоне эта команда выглядит не лучшим образом. На текущий момент «Осер» находится лишь на 17 месте в Лиге 1.

Правда, отставание от спасительной 16 позиции выражается лишь в дополнительных показателях. Да и оборона команды не выдерживает никакой критики — 31 пропущенный мяч.

Да и побеждает «Осер» крайне редко. Из 15 поединков выиграно всего лишь 3, и это при 8 поражениях.

Да и с атакой у команды не все в порядке. Все-таки 14 забитых мячей — явно слабая голевая отдача.

В этом поединке команда уж точно не будет отсиживаться в тылах. «Осер» вполне способен сыграть первым номером.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Осера» предлагают — 1.69.

На викторию «Мец» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.79.

«Осер» явно постарается улучшить свои атакующие показатели, для чего соперник выглядит подходящим.

Наш прогноз — Победа «Осера» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.98.