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    «Осер» начинает и побеждает!

    «Мец» — «Осер». Прогноз, ставка (к. 2.19) на футбол, товарищеский матч, 9 декабря 2022 года

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    Гаэтан Шарбоннье
    «Мец» сыграет на своем поле с «Осером» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 13:00 мск. «Мец» — «Осер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 09 Декабря 2022 года
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    «Мец»

    Эта команда борется за возвращение в Лигу 1. Правда, нынешнее 8 место выглядит сущим провалом.

    При этом «Мец» имеет заметные сложности с надежностью тылов. В 15 поединках пропущен 21 мяч.

    Зато с атакой у команды полный порядок. Забито 24 мяча, и это самый высокий показатель в Лиге 2 наряду с «Гавром» и «Сошо».

    Все прогнозы на футбол

    Свой последний поединок команда провела успешно. В кубковой встрече был минимально обыгран «Эпиналь».

    В этом поединке «Мец» наверняка будет стараться сыграть на равных с полпредом элиты. Ждем от команды качественных атак.

    «Осер»

    В нынешнем сезоне эта команда выглядит не лучшим образом. На текущий момент «Осер» находится лишь на 17 месте в Лиге 1.

    Правда, отставание от спасительной 16 позиции выражается лишь в дополнительных показателях. Да и оборона команды не выдерживает никакой критики — 31 пропущенный мяч.

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    • Да и побеждает «Осер» крайне редко. Из 15 поединков выиграно всего лишь 3, и это при 8 поражениях.

    Да и с атакой у команды не все в порядке. Все-таки 14 забитых мячей — явно слабая голевая отдача.

    В этом поединке команда уж точно не будет отсиживаться в тылах. «Осер» вполне способен сыграть первым номером.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Осера» предлагают — 1.69.

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    На викторию «Мец» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.79.

    «Осер» явно постарается улучшить свои атакующие показатели, для чего соперник выглядит подходящим.

    Наш прогноз — Победа «Осера» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.98.

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    «Мец» — «Осер»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 09.12.2022. Прогнозы на футбол. «Осер» начинает и побеждает!
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