«Мец»
Эта команда борется за возвращение в Лигу 1. Правда, нынешнее 8 место выглядит сущим провалом.
При этом «Мец» имеет заметные сложности с надежностью тылов. В 15 поединках пропущен 21 мяч.
Зато с атакой у команды полный порядок. Забито 24 мяча, и это самый высокий показатель в Лиге 2 наряду с «Гавром» и «Сошо».
Свой последний поединок команда провела успешно. В кубковой встрече был минимально обыгран «Эпиналь».
В этом поединке «Мец» наверняка будет стараться сыграть на равных с полпредом элиты. Ждем от команды качественных атак.
«Осер»
В нынешнем сезоне эта команда выглядит не лучшим образом. На текущий момент «Осер» находится лишь на 17 месте в Лиге 1.
Правда, отставание от спасительной 16 позиции выражается лишь в дополнительных показателях. Да и оборона команды не выдерживает никакой критики — 31 пропущенный мяч.
Да и побеждает «Осер» крайне редко. Из 15 поединков выиграно всего лишь 3, и это при 8 поражениях.
Да и с атакой у команды не все в порядке. Все-таки 14 забитых мячей — явно слабая голевая отдача.
В этом поединке команда уж точно не будет отсиживаться в тылах. «Осер» вполне способен сыграть первым номером.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Осера» предлагают — 1.69.
На викторию «Мец» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.79.
«Осер» явно постарается улучшить свои атакующие показатели, для чего соперник выглядит подходящим.
Наш прогноз — Победа «Осера» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.98.