«Кристал Пэлас»
Эта команда нынешний сезон проводит нестабильно. В своем чемпионате лондонцы находятся на 11 месте.
Причем «Кристал Пэлас» ужасно атакует. В 14 матчах игроки команды забили всего лишь 15 мячей.
В своем предыдущем официальном поединке «Кристал Пэлас» не разжился очками. Выезд в Ноттингем к одноименном коллективе завершился поражением со счетом 0:1.
Эта неудача стала второй кряду после проигрыша по пенальти от «Ньюкасла» (0:0) в Кубке Лиги. В первой после паузы товарищеской встрече с «Ботафого» «Орлы» разошлись миром с «Ботафого» (0:0).
Таким образом, вот уже три поединка клуб не знает побед, поэтому номинальные хозяева при всем своем статусе фаворита еще не факт, что выиграют в грядущем матче.
«Трабзонспор»
Сезон «Трабзонспора» прервался поединком турецкой Суперлиги, где он потерял очки на выезде против «Анкарагюджю» (1:1).
По итогам 13 туров первенства команда, которая в прошлой кампании стала чемпионом, занимает седьмое место с отставанием в шесть очков от лидера «Фенербахче».
Минувшей осенью коллективу не удалось не только попасть в групповой раунд Лиги чемпионов, но и пробиться в плей-офф Лиги Европы, поэтому вылетел в Лигу конференций.
После паузы клуб сыграл вничью с «Халл Сити» (1:1) в товарищеской встрече и довел свою серию до четырех поединков без поражений, а значит вполне способен не проиграть и в грядущем матче.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Кристал Пэлас», коэффициент на победу которого равен 1,84, успех «Трабзонспора» оценивается в 3,57, ничья — в 2,72.
В последних трех матчах английский клуб ни разу не пропустил, тогда как его турецкий соперник забивал лишь по голу в пяти из шести последних игр.
Поэтому рекомендуем наши прогноз и ставка — тотал меньше 2 голов за 2,45.
Еще один вариант ставки — «Трабзонспор» забьет за 2,03.