«Кристал Пэлас» сыграет с «Трабзонспором» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 19:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

Эта команда нынешний сезон проводит нестабильно. В своем чемпионате лондонцы находятся на 11 месте.

Причем «Кристал Пэлас» ужасно атакует. В 14 матчах игроки команды забили всего лишь 15 мячей.

В своем предыдущем официальном поединке «Кристал Пэлас» не разжился очками. Выезд в Ноттингем к одноименном коллективе завершился поражением со счетом 0:1.

Эта неудача стала второй кряду после проигрыша по пенальти от «Ньюкасла» (0:0) в Кубке Лиги. В первой после паузы товарищеской встрече с «Ботафого» «Орлы» разошлись миром с «Ботафого» (0:0).

Таким образом, вот уже три поединка клуб не знает побед, поэтому номинальные хозяева при всем своем статусе фаворита еще не факт, что выиграют в грядущем матче.

«Трабзонспор»

Сезон «Трабзонспора» прервался поединком турецкой Суперлиги, где он потерял очки на выезде против «Анкарагюджю» (1:1).

По итогам 13 туров первенства команда, которая в прошлой кампании стала чемпионом, занимает седьмое место с отставанием в шесть очков от лидера «Фенербахче».

Минувшей осенью коллективу не удалось не только попасть в групповой раунд Лиги чемпионов, но и пробиться в плей-офф Лиги Европы, поэтому вылетел в Лигу конференций.

После паузы клуб сыграл вничью с «Халл Сити» (1:1) в товарищеской встрече и довел свою серию до четырех поединков без поражений, а значит вполне способен не проиграть и в грядущем матче.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Кристал Пэлас», коэффициент на победу которого равен 1,84, успех «Трабзонспора» оценивается в 3,57, ничья — в 2,72.

В последних трех матчах английский клуб ни разу не пропустил, тогда как его турецкий соперник забивал лишь по голу в пяти из шести последних игр.

Поэтому рекомендуем наши прогноз и ставка — тотал меньше 2 голов за 2,45.

Еще один вариант ставки — «Трабзонспор» забьет за 2,03.