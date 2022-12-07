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    Вернется ли «Кристал Пэлас» к победам?

    «Кристал Пэлас» — «Трабзонспор». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, товарищеский матч, 7 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Трабзонспор»
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    «Кристал Пэлас» не выиграл в трех последних матчах
    «Кристал Пэлас» сыграет с «Трабзонспором» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 19:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кристал Пэлас»

    Эта команда нынешний сезон проводит нестабильно. В своем чемпионате лондонцы находятся на 11 месте.

    Причем «Кристал Пэлас» ужасно атакует. В 14 матчах игроки команды забили всего лишь 15 мячей.

    В своем предыдущем официальном поединке «Кристал Пэлас» не разжился очками. Выезд в Ноттингем к одноименном коллективе завершился поражением со счетом 0:1.

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    Эта неудача стала второй кряду после проигрыша по пенальти от «Ньюкасла» (0:0) в Кубке Лиги. В первой после паузы товарищеской встрече с «Ботафого» «Орлы» разошлись миром с «Ботафого» (0:0).

    Таким образом, вот уже три поединка клуб не знает побед, поэтому номинальные хозяева при всем своем статусе фаворита еще не факт, что выиграют в грядущем матче.

    «Трабзонспор»

    Сезон «Трабзонспора» прервался поединком турецкой Суперлиги, где он потерял очки на выезде против «Анкарагюджю» (1:1).

    По итогам 13 туров первенства команда, которая в прошлой кампании стала чемпионом, занимает седьмое место с отставанием в шесть очков от лидера «Фенербахче».

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    • Минувшей осенью коллективу не удалось не только попасть в групповой раунд Лиги чемпионов, но и пробиться в плей-офф Лиги Европы, поэтому вылетел в Лигу конференций.

    После паузы клуб сыграл вничью с «Халл Сити» (1:1) в товарищеской встрече и довел свою серию до четырех поединков без поражений, а значит вполне способен не проиграть и в грядущем матче.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Кристал Пэлас», коэффициент на победу которого равен 1,84, успех «Трабзонспора» оценивается в 3,57, ничья — в 2,72.

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    В последних трех матчах английский клуб ни разу не пропустил, тогда как его турецкий соперник забивал лишь по голу в пяти из шести последних игр.

    Поэтому рекомендуем наши прогноз и ставка — тотал меньше 2 голов за 2,45.

    Еще один вариант ставки — «Трабзонспор» забьет за 2,03.

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    «Кристал Пэлас» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 07.12.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Кристал Пэлас» к победам?
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